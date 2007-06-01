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Автомобильные кондиционеры у одних работают при любой забортной температуре, у других — нет. По крайней мере, так утверждают владельцы машин разных марок.
Апологеты «зимних кондеев» утверждают, что охлаждение воздуха — вовсе не единственная функция кондиционера. Воздух, проходя через холодный испаритель, оставляет на нем почти всю влагу, она-то и стекает потом по трубочке под машину. Аналогичное явление в быту мы наблюдаем при запотевании бутылки, вынутой из холодильника. Покрыты конденсатом и все трубы холодного водоснабжения. Прошедший испаритель кондиционера обезвоженный воздух впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными.
А что в действительности ?
Правильный ответ должны знать производители автомобилей — к ним мы и обратились. Любопытно, что поначалу наш вопрос не был понят: все, как один, стали объяснять, что их климатические установки всепогодные, и так далее. Пришлось задать вопрос в лоб: существует ли предельная температура, при которой отключается компрессор кондиционера? Или же он будет исправно пахать и на экваторе, и в крещенские морозы?
Официальные ответы из различных представительств мы свели в таблицу.
|
Автомобиль
|
Минимальная температура функционирования компрессора
|
Автомобиль
|
Минимальная температура функционирования компрессора
|
BMW
|
+1 °C
|
Porsche
|
+2...+3 °C
|
Haval
|
—5 °C
|
Renault
|
+4...+5 °C
|
Kia
|
+2 °C
|
Skoda
|
+2 °C
|
MPSA (Mitsubishi-Peugeot-Citroen)
|
+5 °C
|
Subaru
|
0 °C
|
Nissan
|
—5...-2 °C
|
Volkswagen
|
+2...+5 °C
Объединяет все полученные ответы одно: компрессоры кондиционеров отключаются вблизи нулевой отметки шкалы Цельсия. Еще одна тема бесконечных пересудов на форумах рухнула: никакой кондиционер ничего на морозе не сушит!
Множество разговоров на эту тему вызвано тем, что кондиционеры практически всех фирм не информируют пользователя о своей работе. Даже если включена функция охлаждения (активен индикатор AC), компрессор системы не обязательно всё время работает. Задействован ли компрессор и в какой степени — такой индикации не предусмотрено. И только если водитель отключит функцию охлаждения (погаснет индикатор AC), станет ясно, что компрессор системы не работает и остается только вентиляция. Такой режим может быть полезен для тех, кто боится простудиться или хочет сэкономить топливо.
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Напомним, как работает система кондиционирования воздуха. Сжатый хладагент должен перейти в газообразное состояние и в этот момент снизить свою температуру. Такой переход в газообразное состояние в испарителе возможен примерно при 0 °C. Когда на улице зима, хладагенту недостаточно тепла от проходящего воздуха, чтобы превратиться в газ. Это контролируют датчик температуры окружающей среды и датчик в системе климат-контроля в салоне. Поэтому при определенных условиях снаружи автомобиля система управления запретит включение компрессора кондиционера.
Если температура опустится ниже указанного предела, то конденсат, образующийся во время работы системы на испарителе, сменит агрегатное состояние на лед. При этом испаритель покроется коркой льда и заблокирует циркуляцию воздуха через отопитель. И еще: из-под машины с включенным кондиционером потихоньку капает конденсат, а твердые «отходы производства» система отводить не обучена.
Иными словами, зимой климат-контроль даже навороченных автомобилей работает «как простые Жигули» — кондиционирования нет, все функции поддержания комфортного микроклимата в салоне обеспечивает обычная «печка», пусть и в автоматическом режиме.
Как ездили зимой Жигули?
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В холода вступает в игру другой метод борьбы с избыточной влагой в воздухе. По науке его называют ассимиляцией. Такое «осушение» основано не на удалении влаги, а на физической способности теплого воздуха удерживать большее количество водяных паров по сравнению с холодным. Указанный метод обеспечивается вентиляцией с предварительным подогревом свежего воздуха — что и делали владельцы Жигулей.
Способность воздуха поглощать водяные пары довольно скромна и непостоянна. Она зависит от температуры и абсолютной влажности атмосферного (приточного) воздуха. Очевидно, что сушить стёкла туманным сырым забортным воздухом придется дольше, чем сухим морозным.
Заметим, что автомобили с высокоэффективными двигателями типа дизелей или турбонаддувных бензиновых моторов прогреваются зимой весьма медленно, а потому описанный выше метод осушения воздуха в них весьма затруднен. В таких машинах для предотвращения запотевания и замерзания стекол приходится дополнительно применять электрические подогреватели воздуха.
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