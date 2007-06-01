Молва гласит, что кондиционер зимой так же необходим, как и летом: он сушит воздух, борясь с запотеванием. На самом деле все в общем не так, разъясняют эксперты «За рулем».

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Автомобильные кондиционеры у одних работают при любой забортной температуре, у других — нет. По крайней мере, так утверждают владельцы машин разных марок.

Апологеты «зимних кондеев» утверждают, что охлаждение воздуха — вовсе не единственная функция кондиционера. Воздух, проходя через холодный испаритель, оставляет на нем почти всю влагу, она-то и стекает потом по трубочке под машину. Аналогичное явление в быту мы наблюдаем при запотевании бутылки, вынутой из холодильника. Покрыты конденсатом и все трубы холодного водоснабжения. Прошедший испаритель кондиционера обезвоженный воздух впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными.

А что в действительности ?

Правильный ответ должны знать производители автомобилей — к ним мы и обратились. Любопытно, что поначалу наш вопрос не был понят: все, как один, стали объяснять, что их климатические установки всепогодные, и так далее. Пришлось задать вопрос в лоб: существует ли предельная температура, при которой отключается компрессор кондиционера? Или же он будет исправно пахать и на экваторе, и в крещенские морозы?

Официальные ответы из различных представительств мы свели в таблицу.

Автомобиль Минимальная температура функционирования компрессора Автомобиль Минимальная температура функционирования компрессора BMW +1 °C Porsche +2...+3 °C Haval —5 °C Renault +4...+5 °C Kia +2 °C Skoda +2 °C MPSA (Mitsubishi-Peugeot-Citroen) +5 °C Subaru 0 °C Nissan —5...-2 °C Volkswagen +2...+5 °C