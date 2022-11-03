Названа хорошая и недорогая иномарка: уложитесь в миллион

Седан не был особо популярен, но за десять лет доказал свою надежность и живучесть. Неплохая альтернатива Логану!

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Этот Chevrolet имеет общие платформу и агрегаты с Aveo. При этом Cobalt больше, но оснащен попроще, чем Авео.

Первые машины везли к нам из Бразилии, где Cobalt разработало и выпускало местное подразделение GM. Затем наладили производство в Узбекистане.

С 2016 года Кобальт продавался под названием Ravon R4 — с «изменившимся лицом».

В 2020 году наряду с R4 вновь появились Кобальты — казахской крупноузловой сборки. Их почему-то считают рестайлинговыми, но это не так — подлинный рестайлинг до нас не дошел.

Chevrolet Cobalt

Достоинства

Прост и недорог в обслуживании.

Неплохая коррозионная стойкость.

Хорошо готов к морозам: обогревы передних сидений и зеркал в базе, мощная печка.

Просторный салон, багажник 545 л.

Салон, органы управления и материалы простецкие, панель приборов при этом нетривиальная. Нравится не всем, но ездить, в общем, не мешает.

Недостатки

Много дефектов сборки.

Реальный клиренс не больше 150 мм.

В минимальной комплектации не было АБС и кондиционера.

Пробка топливного бака открывается ключом.

Шумоизоляции практически нет, наружным шумам активно аккомпанируют внутренние — жесткий пластик скрипит и дребезжит.

Моторы

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Двигатель единственный — B15D2 объемом 1,5 л (105, 106 л.с.), хорошо знакомый по Нексии и Джентре. Без нагара и масложора, что редкость в наши дни.

Чугунный блок, распределенный впрыск, гидрокомпенсаторов и фазовращателей нет, АИ‑92 приемлем. Цепь привода ГРМ живет 150–200 тысяч км.

Подтекают передний сальник коленвала и клапанная крышка — при засорении системы вентиляции картера.

Плавающие обороты обычно вызваны загрязнением дросселя.

Иных слабых мест не выявлено.

Обещанный ресурс 350 тысяч км определенно занижен — при хорошем обращении мотор способен на 500+. Капремонт предусмотрен и относительно несложен.

Коробки передач

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Механическая пятиступка D16 надежна и долговечна. Две трети Кобальтов продано с ней. Считается необслуживаемой, но замена масла каждые 60–80 тысяч км очень желательна и наверняка замедлит износ. Узел сцепления выдерживает 100 тысяч км.

К шестиступенчатому автомату 6Т30 есть ряд вопросов. Склонен к перегреву (можно поставить дополнительный радиатор), рвется волнистая пружина, быстро изнашиваются втулки. К моменту выхода Кобальта, впрочем, агрегат модернизировали — стал получше. Рассчитан он на крутящий момент 200 ньютон-метров и двухлитровые моторы, так что со 140 «кобальтовскими» работать ему намного проще. Пробег 250 тысяч км вполне достижим.

Эксплуатационные болячки

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Подвеска энергоемкая, на хороших дорогах до 100 тысяч км не требует вмешательств (на редакционном Кобальте первая замена стоек стабилизатора потребовалась на 115‑й тысяче). На плохих дорогах ситуация иная. К элементам тормозной системы претензий по ресурсу нет. Сзади тормоза барабанные — почти вечные.

Задние амортизаторы и ступичные подшипники порой кончаются к 40–60 тысячам км, шаровые и опорные подшипники тоже не особо долговечны.

Стойки и втулки стабилизатора становятся расходниками, быстро протираются пыльники ШРУСов.Шланги ГУР к 100 тысячам км трескаются и подтекают.

Облезшие дверные ручки — норма.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Cobalt 1.5 МКП

Оптимальный выбор: Cobalt 1.5 МКП

За те же деньги: Hyundai Solaris, Nissan Almera, Renault Logan, Volkswagen Polo

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи не только цепей и браслетов противоскольжения, но и cэнд-траков.

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