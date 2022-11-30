Назван добротный (и недорогой!) кроссовер для семьи

Opel Antara (2007-2015) - крепкий середнячок среди паркетников. Слабости есть, но их сравнительно немного.

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Делит агрегаты с Chevrolet Captiva. До середины 2008 года выпускали в Корее, затем открыли сборку в Шушарах. Официально продавали только полноприводные версии. При рестайлинге (с 2012 года) заменили все моторы и коробки. Внешность едва изменилась.

Достоинства

Разумные цены.

Хорошо противостоит коррозии.

Хорошая динамика и управляемость.

Просвет 200 мм.

Недостатки

Многовато бюджетных решений.

Тесный задний ряд.

Opel Antara

Моторы

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Базовым был атмосферник Z24XE 2.4 (140 л.с.) с чугунным блоком и ременным приводом ГРМ. Ремень живет недолго, равно как и водяная помпа — меняют их с интервалами 60 тысяч км. В целом надежный мотор с внушительным ресурсом под полмиллиона.

Его сменил A24XE (167 л.с.) уже с алюминиевым блоком и цепным приводом. Ресурс цепи непредсказуем — возможна ранняя кончина. Хандрят фазорегуляторы, иногда большой угар масла. Но каких-то ужасных недугов не выявлено, служит около 300 тысяч км.

Топовым до рестайлинга был V6 3.2 (227 л.с.). Подпорчен сложным и дорогим приводом ГРМ из трех цепей — мог выйти из строя к 50 тысячам км. При перегреве молниеносно накапливается нагар. Выражается в падении тяги и масложоре, а если не обращать внимания, то неизбежны задиры. Нередки различные течи и затрудненный пуск зимой.

Заменил его 3‑литровый V6 (249 л.с.): прямой впрыск, нетерпимость к плохому топливу, быстрая закоксовка. Нуждается в постоянной прочистке, в том числе и топливной системы. Ресурс «шестерок» — около 250 тысяч км.

Ранний дизель 2.0 (150 л.с.) неплох. Ремень ГРМ не всегда доживает до 60 тысяч км, после 100 тысяч пора чистить клапан EGR, к 200 тысячам — поршневую группу. На позднем 2.2 (163 л.с. с МКП или 184 л.с. с АКП) быстро изнашивается цепь ГРМ, отказывает реле стартера (проводили отзывную кампанию). Оба дизеля с Common Rail и не переносят левую солярку. Новый выдерживает 300 тысяч км, ресурс старого выше.

Коробки передач

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К механическим коробкам (пятиступенчатая — до рестайлинга, шестиступенчатая — после) вопросов нет.

Автомат изначально применяли японский, Aisin AW55–51, очень надежный при условии регулярной замены рабочей жидкости. Проблемы связаны только с износом, проявляются ближе к 200 тысячам км. После рестайлинга пришел «джиэмовский» автомат GM 6T40/6T45. До модернизации 2014 года к 80–100 тысячам могло разрушиться пружинное кольцо сцепления, возникали вибрации из-за износа втулок. Недостатки устранили, но грязное масло всё равно слишком рано портит гидроблок. Склонен к перегревам — советуют дополнительный радиатор.

Электромагнитная муфта в системе заднего привода до рестайлинга «тормозила» при подключении задней оси — внедрили новую прошивку. Крестовины карданного вала подходят к 60–80 тысяч км. Сапун заднего моста нужно прочищать, иначе выдавит масло через сальники.

Багажник не поражает воображения. Заявлено всего 370 л — меньше чем у Дастера, а ведь Antara крупнее.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая и долговечная. Хуже с рулевой рейкой, иногда начинает стучать после 30–50 тысяч. Замена втулки или всей рейки помогает ненадолго.

Часто пугает система АБС. Два регулярных глюка: гирлянда аварийных индикаторов при пуске (приходит в норму при перезапуске) и так называ­емый «зимний» глюк — Check Engine и ошибка Р0500 (приходит в норму весной). Причины не установлены.

Моторчик печки — классическое слабое звено.

Euro NCAP : тест не проводился; рестайлинговый Chevrolet Captiva (2011) получил 5 звезд.

Самое массовое предложение на вторичке: Antara 2.4 АКП

Оптимальный выбор: Antara 2.4 МКП

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