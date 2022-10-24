Что будет, если замерзнет антифриз

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Большинство владельцев понятия не имеют о том, что за жидкость залита в систему охлаждения их автомобиля. Мотор работает, проблем нет, — и ладно.

Но в лютые морозы залитый много лет назад или некондиционный антифриз может изрядно испортить вам жизнь — и машину придется везти в сервис на «галстуке» или эвакуаторе. Чтобы не попасть в такую ситуацию, тосол надо выбирать правильный.

Вообще-то, лучший антифриз — это вода. Она прекрасно отводит тепло и практически ничего не стоит. Скажете, что зимой могут возникнуть проблемы? И да, и нет. Ведь наши деды и прадеды ездили на воде в любые морозы. И ничего. Вот только по утрам надо было заливать кипяток в радиатор, а вечером после рейса не забыть сливать воду — иначе заморозишь двигатель. И эта процедура шоферами выполнялась неукоснительно. Сейчас никого это делать не заставишь. Хлопотно и по времени затратно.

Именно ради удобства обслуживания современные антифризы — всесезонные. То есть они работают и в жару, и в морозы, при этом одинаково эффективно охлаждают двигатель. К тому же в составе сегодняшних антифризов есть целый пакет специальных присадок, которые, прежде всего, предохраняют детали системы охлаждения от коррозии и обеспечивают все заданные свойства жидкости на протяжении всего срока службы. Но главная задача антифриза — сохранять текучесть (не замерзать) при низких температурах. Но если температура окажется ниже, чем точка замерзания у антифриза, то он может замерзнуть, превратившись в густую смесь, похожую на кашу.

Замерзший антифриз в расширительном бачке.

Кстати, дословно с английского «антифриз» переводится как «нет морозу». Поэтому к антифризу относятся все виды охлаждающих жидкостей, которые не замерзают. В состав антифриза входит этиленгликоль (или пропиленгликоль) и вода. Чтобы жидкость не разрушала детали системы охлаждения, в ее состав также включены специальные присадки. Этиленгликоль — двухатомный спирт, в чистом виде имеющий температуру замерзания около —13°С и температуру кипения 197°С. Удивительное свойство водного раствора этиленгликоля заключается в более низкой температуре замерзания, чем в чистом виде. Так, смесь в пропорции 1/1 будет иметь температуру замерзания —38°С. Вроде бы все хорошо. Но есть проблемы с коррозией. Дело в том, что этиленгликоль в чистом виде более агрессивен к металлу, чем обычная вода. Вот почему в раствор обязательно добавляются присадки — ингибиторы коррозии. Существуют несколько различных технологий производства антифризов, которые отличаются именно добавляемыми антикоррозионными присадками.

Но если все-таки антифриз замерз?! Тогда аут. В системе охлаждения образуются ледяные бляшки или сгустки кашеобразной смеси. Мотор начинает работать по малому кругу охлаждения и быстро перегревается, что грозит короблением головки блока цилиндров и самого БЦ. При этом может выйти из строя водяной насос, а если он застопорится, то порвется приводной ремень или ремень ГРМ. В общем, в любом случае надо будет готовиться к дорогостоящему ремонту двигателя. Причем «железки» — это еще полбеды. Если же поломка случится где-нибудь вдали от цивилизации, то ситуация может грозить весьма серьезными последствиями.

Вычистить замерзший антифриз из системы охлаждения можно, только разобрав систему.

Такое случается, как правило, из-за некачественного антифриза, реальная температура замерзания которого оказывается выше, чем на этикетке. Вообще, заводской антифриз предназначен для использования до —40 ͦ С. Производители банально экономят, не выдерживая заданных параметров состава. Нередко бывает, что попадают на «левый» антифриз. У таких препаратов точка замерзания может оказаться и вовсе на уровне минус 10 градусов по Цельсию и даже больше. Чтобы избежать этого безобразия, надо выбирать проверенный и качественный товар, систематически проверять состояние жидкости и следить, чтобы была залита только оригинальная марка.

А вот как найти оригинальный качественный продукт? На рынке очень много подделок, которые с ходу просто не отличить от настоящих. При этом имейте в виду, что больше и чаще всего копируют продукцию всемирно известных брендов, цена которой изначально довольно высока. Исходя из всего вышесказанного, советуем обратить внимание на продукцию компании RUSEFF. Выбор антифризов здесь настолько широк, что для описания каждого средства не хватит ни времени, ни места. Нужный для себя продукт найдет как владелец отечественных Жигулей или Вест, так и пользователь дорогих иномарок. При этом не забыты и владельцы грузовых машин и автобусов.

И, конечно же, самый популярный антифриз — серии G.

Красный антифриз RUSFF EXCELLENT G12 — не концентрат, а уже готовая к применению всесезонная охлаждающая жидкость с органическими ингибиторами коррозии на основе карбоксилатов. Не нужно высчитывать пропорции, можно смело заливать.



Сбалансированный пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех узлов системы, увеличивает ресурс работы двигателя, насоса, резиновых уплотнителей. Защищает от замерзания, перегрева, закипания и появления воздушных пробок. Поддерживает увеличенный срок эксплуатации до 3 лет (или 120 000 км).

В ходе испытаний показал высокую стабильность эксплуатационных свойств, имеет увеличенный срок использования — до 120 000 км. Выдерживает мороз до 40 градусов.

Антифриз EXCELLENT G12 RUSEFF имеет допуски и соответствия ASTM D3306, ГОСТ 33591, АвтоВАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, ГАЗ, УФЗ, ЗМЗ, МАЗ, ММЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, ЯМЗ.

Фиолетовый антифриз RUSFF EXCELLENT G12++ это универсальная всесезонная охлаждающая жидкость с органическими ингибиторами коррозии в сочетании с добавкой силикатов для обеспечения высокого уровня эксплуатационных свойств, защиты двигателя и системы охлаждения. Антифриз содержит функциональный пакет бельгийских присадок ARTECO.



Обеспечивает охлаждение и защиту от замерзания ДВС в диапазоне температур от —40 °C до +126 °C кипения двигателя и прекрасно подойдет для использования в условиях как жарких южных, так и суровых северных регионов России. Повышенный ресурс эксплуатации — до 250 000 километров.

В состав антифризов RUSEFF EXCELLENT, обладающих всеми обязательными функциями, входит флуоресцентный пигмент, светящийся в ультрафиолетовом свете, который облегчает поиск утечек антифриза, а стойкий к воздействию ультрафиолета и температуры желтый краситель облегчает визуальный контроль уровня жидкости в расширительном бачке.

Антифризы RUSEFF серии G совместимы и смешиваются без ограничений со всеми антифризами G11, G12, G12+ и G13. Могут использоваться на доливку, даже если неизвестен класс применяемого в системе антифриза.

Очень важно выдерживать рабочую температуру двигателя. Непрогретый мотор не дает раскрыться всем свойствам масла, что приводит к преждевременному износу. Перегрев, в свою очередь, может привести к механическому повреждению двигателя.

Правильный выбор антифриза обеспечит своевременный выход на рабочую температуру двигателя.