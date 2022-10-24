Новый кроссовер 4х4 до 3 миллионов - осталось лишь 10 вариантов

Год назад за три миллиона можно было взять почти любой среднеразмерый кроссовер. Сегодняшние реалии - модель двумя классами ниже. И выбор куда скромнее.

2 229 000 рублей

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Renault Duster перестал быть доступным — цены перевалили за два миллиона. Продавцы нагоняют страсти: надо брать прямо сейчас, ведь завод остановлен, машин в наличии осталось всего ничего. Большинство из них представлено в богатой комплектации Style.

Самые доступные Дастеры идут с атмосферником 1.6 (117 л.с.) и механикой. Средний расход топлива: 7,3 л/100 км. Турбоверсия 1.3 (150 л.с.) — на 300–400 тысяч дороже. Ее средний расход 6,7 л/100 км.

А еще предлагается дизель 1.5 (109 л.с.). Он самый экономичный в сегменте: 5,3 л/100 км.

Плюсы: отличная проходимость, высокая ликвидность на вторичном рынке

Минусы: тесный салон и багажник, скромное качество отделки

2 349 000 рублей

Самый популярный кроссовер в России сегодня — это Haval Jolion. За указанную выше сумму можно взять машину в комплектации Elite. Более богатые версии Premium обойдутся минимум на 70 тысяч дороже. Живых автомобилей у дилеров много, ждать поставок не придется.

Полноприводный Jolion предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. В тандеме с двигателем работает 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями. Средний расход топлива: 8,2 л/100 км.

Плюсы: выгодный ценник, богатое оснащение

Минусы: неидеальная эргономика, посредственная плавность хода

2 389 000 рублей

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Когда смотришь на фирменном сайте список имеющихся в наличии Kia Seltos, глаза загораются: цены ниже, чем ожидаешь. Однако визит к дилеру отрезвляет — накрутки безбожные! К указанным на сайте 2,4 миллионам они накидывают еще тысяч этак 300. Недавно в Калининграде были использованы последние машинокомплекты для сборки Селтосов, так что вскоре мы увидим их дефицит. Ну а пока машины есть в наличии.

Чтобы гарантированно уложиться в три миллиона, придется довольствоваться версией с базовым атмосферником 1.6 мощностью 121 л.с. На выбор есть версии и с механикой, и с автоматом. Средний расход топлива: 7,8 и 8,0 л/100 км соответственно.

Плюсы: отточенная управляемость, классная эргономика

Минусы: унылая разгонная динамика, большая переплата за дилерские опции

2 390 000 рублей

Все вышесказанное относится и к Hyundai Creta: стоимость указана одна, а в реальности она выше на 300 тысяч. Причем в изобилии у дилеров только переднеприводные модификации — версий с трансмиссией 4х4 в наличии почти не осталось. Богатых версий уже не предлагают: только скромную Classic и среднюю Family.

Сочетания полного привода с двухлитровым мотором в наличии нет — приходится довольствоваться 1,6-литровым 121-сильным атмосферником. Причем купить можно только модификацию с механикой — версии с автоматом уже разобрали. Средний расход топлива: 7,2 л/100 км.

Плюсы: сбалансированные ходовые качества, уютный салон

Минусы: странный дизайн, большая переплата за дилерские опции

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