Штрафы круче, запретов больше: важные изменения для водителей 2022–2023

В 2022-м за лихачей взялись всерьез. Водители, неоднократно нарушившие ПДД, теперь рискуют лишиться не только крупной суммы, но и свободы, а заодно и автомобиля. Судя по всему, в следующем году тенденция сохранится.

За езду без прав грозит срок

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Если лишенный прав водитель сядет за руль, его ждет штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Не все обратили внимание, что в июле 2022 года в ст. 12.7 КоАП РФ была внесена новая 4-я часть. Если водителя, лишенного прав, поймают за рулем второй раз в течение года, ему грозит штраф 50–100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок 150–200 часов. Скидки 50% за быструю оплату штрафа как за первое нарушение, так и за повторное теперь нет.

Для нарушителей, которых не остановит и эта мера, с 14 июля 2022 года предусмотрено наказание по ст. 264.3 УК РФ. Водителя, который был лишен прав и уже подвергался административному взысканию за повторную езду без прав, ждет одно из следующих наказаний:

штраф 150–250 тысяч рублей (или в размере дохода от 1 года до 2 лет);

обязательные работы на срок до 360 часов;

принудительные работы на срок до 1 года;

лишение свободы на срок до года.

«Превышение» и «встречка»: теперь с конфискацией

С 10 января 2022 года введена уголовная ответственность за неоднократное агрессивное вождение. Получить судимость могут водители, которых уже дважды привлекали к административной ответственности за выезд на «встречку» или за превышение скорости более чем на 60 км/ч (по ч. 4, 5, 7 ст. 12.9 КоАП РФ и ч. 4, 5 ст. 12.15 КоАП РФ).

Грубо говоря, уголовная ответственность по ст. 264.2 УК РФ (введена Федеральным законом от 30.12.2021 №458-ФЗ) наступает за третий случай лихачества.

Нарушителю грозит одно из следующих наказаний: штраф 200–300 тысяч рублей (или штраф в размере дохода за период от 1 до 2 лет); обязательные работы до 480 часов; принудительные работы до 2 лет либо лишение свободы до 2 лет.

В дополнение к любому из этих наказаний водителя лишают прав на срок до 3 лет, а с 25.07.2022 года могут и конфисковать автомобиль.

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Еще более строгое наказание ждет водителя, который уже был осужден по ст. 264.2 УК РФ и вновь выехал на «встречку» или серьёзно превысил скорость. Проще говоря, совершил нарушение в четвертый раз.

Возможные санкции: штраф 300–500 тысяч рублей (или в размере дохода за период от 2 до 3 лет); исправительные работы до 2 лет; принудительные работы до 3 лет; лишение свободы до 3 лет

В дополнение к любому из наказаний водителя лишат прав на срок до 6 лет, а с 25.07.2022 г. могут и конфисковать автомобиль.

Важно. К уголовной ответственности водителя привлекут, если нарушение зафиксирует сотрудник ГИБДД. Если это сделает камера в автоматическом режиме, лихача ждет только штраф по ст. 12.9 КоАП РФ.

Штрафы за мусор

Статью 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») расширили новыми ч. 3.1–3.4.

С 14 июля 2022 года действуют новые штрафы за мусор, выгруженный или сброшенный с автомобилей в неположенных местах.

Нарушителю на легковушке придется заплатить от 10 до 15 тыс. рублей, на грузовике — 40–50 тыс. рублей. Юридические лица наказываются на 30–50 и 100–120 тысяч рублей соответственно (ч. 3.1–3.3 ст. 8.2 КоАП РФ).

Штраф за отсутствие техосмотра

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С 1 марта 2022 года за управление автомобилем без диагностической карты штрафуют на 2000 рублей (раньше 500–800 рублей).

Этот штраф может быть наложен на водителя ТС, для которого прохождение техосмотра обязательно. Оштрафовать имеют право только раз в сутки. Это время дается водителю, чтобы пройти техосмотр.

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