Осень — непростое время для водителя и автомобиля. Сокращается световой день, чаще идут дожди, выпадает первый снег и приходят первые заморозки. В таких условиях сделать что-то неправильно — пара пустяков.

Ошибка 1. Отложили переобувку

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Многие водители ощущают заморозки только в тот момент, когда понимают: руль стал подозрительно легким. Значит, под колесами — первый лед.

На сухом асфальте даже при небольшом минусе автомобили на летних шинах тормозят лучше. Но ситуация в корне меняется, если машина попадает на снег или лед — на таком покрытии преимущество зимних покрышек очевидно.

Поэтому с наступлением морозов лучше переобуться «в зиму», не дожидаясь первого снегопада или ледяного дождя.

Вовремя меняйте шины на зимние — для этого необязательно дожидаться прихода календарной зимы. Лучше действовать сообразно реальной погоде.

Ошибка 2. Не перестроились на зимнюю езду

Зимние шины — не панацея. И покрытие осенью коварное. Сцепление может резко упасть не только из-за первых корочек льда, но и из-за скользкой мокрой листвы на дороге.

Поэтому постарайтесь избегать резких ускорений и торможений, а также увеличить дистанцию до соседних автомобилей.

Ошибка 3. Махнули рукой на АКБ

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Работала вчера — поработает и завтра? Если батарея свежая, возможно, так оно и будет.

А с неновой или полуразряженной батареей это кончится предсказуемо: когда придут холода, она не сможет провернуть стартер.

Напоминаем простейший способ оценить состояние батареи: измерить напряжение на ее клеммах через пару часов после остановки двигателя. Оно должно быть 12,5–12,6 В.

Ошибка 4. Не поменяли омывайку и стеклоочистители

Когда темное время суток удлиняется на глазах, как никогда важен хороший обзор. Поэтому уже с начала осени имеет смысл начинать подливать в бачок омывателя незамерзайку. Тогда при наступлении морозов из жиклеров гарантированно будет брызгать жидкость.

И не экономьте на дворниках. Если старые плохо удаляют воду со стекла — самое время их заменить.

Кстати, на зиму лучше поставить щетки в чехлах. Они почти не теряют подвижность на морозе, в отличие от каркасных и бескаркасных.

Осень — это еще и время туманов. В таких условиях наличие исправных противотуманных фар и задних огней жизненно необходимо.

Ошибка 5. Не перетряхнули багажник

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С приходом первых заморозков в багажнике должны появиться скребок для льда, щетка-смётка, а также полноценная лопата (даже если вы живете в мегаполисе).

Обязательно положите старую зимнюю куртку. Она пригодится, если машина сломается вдали от цивилизации, где помощи можно прождать не один час.

И еще — обязательно возите с собой зарядку для смартфона: при низких температурах батарея разряжается быстрее.

Ошибка 6. Не прогреваете коробку передач

Даже если температура выше нуля, основные агрегаты автомобиля нуждаются в прогреве. Двигатель после пуска достаточно несколько минут погонять на холостом ходу. А вот коробка за это время прогреваться не успевает. Поэтому трогаться нужно плавно и первые километры не нагружать трансмиссию.

Комментарий специалиста Михаил Мартынов, директор по развитию сети «Кореана»

«Нанести вред может старт на непрогретом двигателе. Осенью температура понижается, прогревать автомобиль нужно обязательно. Также необходимо прогревать и автоматическую коробку, так как масло в АКП густеет от холода, ухудшается смазка и затрудняется циркуляция в системе. Для прогрева достаточно несколько минут проехать на скорости до 40 км/ч и оборотах до 1500».

Ошибка 7. Не следите за системой охлаждения

Если замена масла не зависит от сезонности, а проходит по регламенту, то состояние охлаждающей жидкости необходимо проверять перед наступлением холодов. На станциях техобслуживания есть прибор (ареометр), с помощью которого измеряют плотность антифриза.

Кроме того, нужно проверить исправность основных элементов системы охлаждения: радиаторов, насоса, термостата.

Комментарий специалиста Роман Тимашов, директор по сервису «Автодом Алтуфьево» «В теплое время года можно не заметить, что клапан термостата системы охлаждения двигателя неплотно закрывается. Подобная неисправность приведет к тому, что зимой двигатель не будет полноценно нагреваться. Следовательно, отопительная система перестанет эффективно работать, вырастет расход топлива. Поэтому до наступления холодов необходимо проконтролировать температуру в системе охлаждения с помощью специального сканера».

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