Ошибка 1. Отложили переобувку
Многие водители ощущают заморозки только в тот момент, когда понимают: руль стал подозрительно легким. Значит, под колесами — первый лед.
На сухом асфальте даже при небольшом минусе автомобили на летних шинах тормозят лучше. Но ситуация в корне меняется, если машина попадает на снег или лед — на таком покрытии преимущество зимних покрышек очевидно.
Поэтому с наступлением морозов лучше переобуться «в зиму», не дожидаясь первого снегопада или ледяного дождя.
Ошибка 2. Не перестроились на зимнюю езду
Зимние шины — не панацея. И покрытие осенью коварное. Сцепление может резко упасть не только из-за первых корочек льда, но и из-за скользкой мокрой листвы на дороге.
Поэтому постарайтесь избегать резких ускорений и торможений, а также увеличить дистанцию до соседних автомобилей.
Ошибка 3. Махнули рукой на АКБ
Работала вчера — поработает и завтра? Если батарея свежая, возможно, так оно и будет.
А с неновой или полуразряженной батареей это кончится предсказуемо: когда придут холода, она не сможет провернуть стартер.
Напоминаем простейший способ оценить состояние батареи: измерить напряжение на ее клеммах через пару часов после остановки двигателя. Оно должно быть 12,5–12,6 В.
Ошибка 4. Не поменяли омывайку и стеклоочистители
Когда темное время суток удлиняется на глазах, как никогда важен хороший обзор. Поэтому уже с начала осени имеет смысл начинать подливать в бачок омывателя незамерзайку. Тогда при наступлении морозов из жиклеров гарантированно будет брызгать жидкость.
И не экономьте на дворниках. Если старые плохо удаляют воду со стекла — самое время их заменить.
Кстати, на зиму лучше поставить щетки в чехлах. Они почти не теряют подвижность на морозе, в отличие от каркасных и бескаркасных.
Ошибка 5. Не перетряхнули багажник
С приходом первых заморозков в багажнике должны появиться скребок для льда, щетка-смётка, а также полноценная лопата (даже если вы живете в мегаполисе).
Обязательно положите старую зимнюю куртку. Она пригодится, если машина сломается вдали от цивилизации, где помощи можно прождать не один час.
И еще — обязательно возите с собой зарядку для смартфона: при низких температурах батарея разряжается быстрее.
Ошибка 6. Не прогреваете коробку передач
Даже если температура выше нуля, основные агрегаты автомобиля нуждаются в прогреве. Двигатель после пуска достаточно несколько минут погонять на холостом ходу. А вот коробка за это время прогреваться не успевает. Поэтому трогаться нужно плавно и первые километры не нагружать трансмиссию.
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Комментарий специалиста
Михаил Мартынов, директор по развитию сети «Кореана»
«Нанести вред может старт на непрогретом двигателе. Осенью температура понижается, прогревать автомобиль нужно обязательно. Также необходимо прогревать и автоматическую коробку, так как масло в АКП густеет от холода, ухудшается смазка и затрудняется циркуляция в системе. Для прогрева достаточно несколько минут проехать на скорости до 40 км/ч и оборотах до 1500».
Ошибка 7. Не следите за системой охлаждения
Если замена масла не зависит от сезонности, а проходит по регламенту, то состояние охлаждающей жидкости необходимо проверять перед наступлением холодов. На станциях техобслуживания есть прибор (ареометр), с помощью которого измеряют плотность антифриза.
Кроме того, нужно проверить исправность основных элементов системы охлаждения: радиаторов, насоса, термостата.
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Комментарий специалиста
Роман Тимашов, директор по сервису «Автодом Алтуфьево»
«В теплое время года можно не заметить, что клапан термостата системы охлаждения двигателя неплотно закрывается. Подобная неисправность приведет к тому, что зимой двигатель не будет полноценно нагреваться. Следовательно, отопительная система перестанет эффективно работать, вырастет расход топлива. Поэтому до наступления холодов необходимо проконтролировать температуру в системе охлаждения с помощью специального сканера».
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