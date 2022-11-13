Mercedes S-класса стоил 5 млн (еще в 2014-м). Что на них есть сегодня?

Сосчитали премиум и не-премиум седаны. Список получился недлинный.

Как уходил король

В марте 2022 года Mercedes-Benz заморозил свою деятельность в России, и заказы на новые автомобили принимать перестали. Завод в Есипово (работал с весны 2019 года) заморозили тогда же.

А 26 октября стало известно, что Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных «дочках». Завод, в частности, переходит под управление ГК «Автодом» — генеральный директор группы компаний Андрей Ольховский еще в прошлом году озвучивал планы стать производственной компанией.

Как менялись цены

В докризисном 2013-м Mercedes-Benz S-класса (S500) в кузове W221 можно было купить за 4,7 миллиона рублей. В 2015-м российский прайс-лист на S-класс в кузове W222 начинался уже с 5,55 миллиона рублей (за 333-сильный S 400 L).

В конце 2020 года представительство Mercedes-Benz в России огласило прайс-лист на новый S-класс (W223), самый дешевый из которых (S 350d 4Matic) оценивался в 11,12 миллиона рублей. После все автомобили в России неоднократно дорожали. В феврале 2022 года ценники на Mercedes-Benz разом взлетели на 20%. Самый «доступный» представитель S-класса, Mercedes-Benz S 350d 4Matic в комплектации Business, стоил тогда от 13 620 000 рублей. Топовый S 580 4Matic Luxury — 19 250 000 рублей.

Материалы по теме Большая немецкая тройка... Ей вообще есть альтернативы?

Особняком стоял 6-литровый 612-сильный S680 4Matic Maybach за 34 130 000 рублей — цена трехкомнатной квартиры в центре Москвы. Сейчас за эту цену можно купить только подержанный Maybach.

Сегодня абсолютно новых, с нулями на одометре, Мерседесов S-класса на рынке нет. Цены в Москве на экземпляры 2022 года (с пробегом) — от 12,5 до 44 миллионов рублей.

Мнение эксперта

Рустам Назаров, директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг»:

— На российском авторынке за этот год произошел настоящий передел. Если еще в феврале в наиболее массовом, легковом сегменте было представлено около 30 марок, то сейчас едва наберется с десяток — остальные либо полностью прекратили деятельность, свернув локальные производства, либо заняли выжидательную позицию, приостановив поставки машин и машинокомплектов. Как итог, в топ-5 по продажам уже три китайские марки, а бывшие лидеры стремительно теряют позиции.

Цены на рынке растут стремительно последние 2–3 года. Причины разные — от доступных кредитов до дефицита техники. По данным агентства «Автостат», средняя стоимость нового легкового автомобиля за 8 месяцев 2022 года составила почти 2,3 млн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. По этой причине Минпромторг повысил максимальную планку участвующих в программе льготного автокредитования и лизинга моделей до 2 млн рублей. А автостраховщики пролоббировали дальнейшее расширение тарифного коридора по полисам ОСАГО.

Что взамен?

Российский автомобильный рынок полностью изменился, и его по-прежнему сильно лихорадит, так что тяжело всем.

Материалы по теме Везем машину из ОАЭ: все выгоды и риски

Еще в конце лета почти 5 миллионов просили за максимально укомплектованный «официальный» Toyota Camry . Но и Toyota «замораживает» бизнес в России, а дилеры начинают предлагать Camry, импортированные из ОАЭ и Японии — по цене от 4,5 миллиона рублей. Автомобиль востребован даже при таких ценах, так что находятся и продавцы, и покупатели — во всех городах страны. Таких вариантов на рынке довольно много. В Москве — около сотни предложений. Но импорт, как вы понимаете, «серый», а Camry при всем уважении — не премиум.

. Но и Toyota «замораживает» бизнес в России, а дилеры начинают предлагать Camry, импортированные из ОАЭ и Японии — по цене от 4,5 миллиона рублей. Автомобиль востребован даже при таких ценах, так что находятся и продавцы, и покупатели — во всех городах страны. Таких вариантов на рынке довольно много. В Москве — около сотни предложений. Но импорт, как вы понимаете, «серый», а Camry при всем уважении — не премиум. Из премиума можно пока еще найти новый E-класс — заказанный, но не выкупленный. Например, Mercedes-Benz E200 4matic AMG SPORT. Полный привод, 2-литровый 197-сильный двигатель, 9-ступенчатый G-Tronic. Белый цвет. Но в этом случае придется закрыть глаза на 17 км пробега. Цена — 5,2 миллиона. Остальные Мерседесы E-класса из оставшихся на рынке также с символическими пробегами. В основном они продаются в Москве и Санкт-Петербурге.

— заказанный, но не выкупленный. Например, Mercedes-Benz E200 4matic AMG SPORT. Полный привод, 2-литровый 197-сильный двигатель, 9-ступенчатый G-Tronic. Белый цвет. Но в этом случае придется закрыть глаза на 17 км пробега. Цена — 5,2 миллиона. Остальные Мерседесы E-класса из оставшихся на рынке также с символическими пробегами. В основном они продаются в Москве и Санкт-Петербурге. С таким же пробегом (17 км) предлагается Lexus ES 250 (200-сильный двигатель 2.5, 8-ступенчатый автомат, передний привод). Автомобиль куплен у дилера Lexus в Казахстане, привезен в Москву автовозом. Цена — 5,15 миллиона. Впрочем, это не единственный ES в продаже. Есть еще полтора десятка в столице и регионах.

(200-сильный двигатель 2.5, 8-ступенчатый автомат, передний привод). Автомобиль куплен у дилера Lexus в Казахстане, привезен в Москву автовозом. Цена — 5,15 миллиона. Впрочем, это не единственный ES в продаже. Есть еще полтора десятка в столице и регионах. Audi A4 Sport 40 TFSI S tronic со 190-сильным 2.0, роботом, передним приводом и без пробега столичный дилерский центр Audi предлагает за 4 997 520 рублей. A6 будет стоить не меньше 5,3 миллиона — и также пригнанный из-за границы (разумеется, с небольшим пробегом).

со 190-сильным 2.0, роботом, передним приводом и без пробега столичный дилерский центр Audi предлагает за 4 997 520 рублей. A6 будет стоить не меньше 5,3 миллиона — и также пригнанный из-за границы (разумеется, с небольшим пробегом). За 5,3 — 5,5 миллионов предлагаются дизельные BMW 5 серии с базовым 2-литровым 190 сильным двигателем и полным приводом Xdrive. Таких автомобилей в столице также десятки.

с базовым 2-литровым 190 сильным двигателем и полным приводом Xdrive. Таких автомобилей в столице также десятки. Несколько предложений по Volvo . Типичный вариант — S90 с 2-литровым 249-сильным двигателем, передним приводом и 8-ступенчатым автоматом. Пробег — 5700 км. Но за автомобилем придется ехать в Ставрополь. Впрочем, он не единственный.

. Типичный вариант — с 2-литровым 249-сильным двигателем, передним приводом и 8-ступенчатым автоматом. Пробег — 5700 км. Но за автомобилем придется ехать в Ставрополь. Впрочем, он не единственный. За цену около 5 миллионов рублей (плюс-минус) можно найти Genesis G70 (полноприводный седан с 247-сильным 2-литровым бензиновым двигателем), G80 (но 2021 года) и какие-нибудь экзотические варианты, типа электромобилей Tesla Model 3 с минимальным пробегом или BYD Han EV. Кстати говоря, это интересная машина, вполне достойная отдельного рассказа.

Мнение эксперта

— К сожалению, вероятность того, что Mercedes-Benz S-класса будет стоить 5 млн руб., ничтожно мала. Не так давно в России был богатый автомобильный рынок. А сейчас пришло время разбираться в достоинствах китайского автопрома. Это новая реальность на долгие годы.

И цены на новые машины, которые мы видим у дилеров, — наша новая реальность. Хотите новый автомобиль — будьте готовы переплачивать. Апеллировать к курсу доллара или евро бесполезно, так как новых автомобилей ограниченное количество, это дефицитный товар. Покупка автомобиля с пробегом или ввезенного по серым схемам — компромиссы.

Искать компромисс или платить? Вот основной вопрос 2022 года.

Что дальше?

Говорят, владелец Mercedes-Benz S-класса готов менять свой автомобиль только на другой S-класс, новее. Но сейчас эта формула не работает. Даже если покупатель готов, покупать нечего.

Материалы по теме Честные отзывы владельцев автомобилей

Российский рынок за последние годы (а в последний год особенно) прошел «усушку и утруску» и подорожал. Так что теперь с 5 миллионами рублей можно приобрести не S-класс, а только E, причем из нераспроданных и пусть с мизерным, но с пробегом. Хотя это если и проблема, то небольшая.

А вот что может стать со временем настоящей проблемой, так это техническое обслуживание таких автомобилей. Они нуждаются в качественных запасных частях, высококлассных маслах и технических жидкостях, квалифицированных мастерах, особом оборудовании и свежем дилерском «софте», который время от времени нужно обновлять. А каналы поставок перекрывают.

Мнение эксперта

Анна Уткина (пресс-служба ГК «Автодом»:

— На фоне геополитической ситуации некоторые зарубежные автопроизводители заявили о приостановке деятельности на территории России. Их доли рынка планируют занять производители из Китая, Японии, Ирана и др.

Кроме того, благодаря параллельному импорту с конца сентября удалось наладить поставки сертифицированных авто и комплектующих через ОАЭ, Казахстан, Киргизию и др. Так, клиентам стали доступны новые автомобили брендов Jaguar и Land Rover.

Если говорить о ценах на авто, то во многом они зависят от курса валют. Уровень ценообразования на рынке новых автомобилей остается высоким. Ощутить влияние мер по стабилизации ситуации автовладельцы смогут не раньше марта 2023 года.

Так что, возможно, сейчас стоит отказаться от прежних идеалов (по крайней мере, в автомобильном мире) и обратить внимание на новинки рынка. Их уже немало, и будет еще много.

В китайском языке слово кризис (ВэйЦзи) образуют два иероглифа. Первый означает «опасное время», а второй — «время возможностей, шанс».

Как обслуживать?

«В настоящий момент официальные дилеры не испытывают затруднений в доступе к программному обеспечению для сервисного обслуживания автомобилей, — рассказали корреспонденту „За рулем“ в пресс-службе ГК „Автодом“. — Для того чтобы автомобилисты могли своевременно получать обновления для своих авто, ряд производителей уже заявили о планах обеспечить возможность обновления ПО за счет облачных сервисов . Причем обновить софт можно будет независимо от типа двигателя. Общемировая тенденция способствует тому, что автомобили, оснащенные передовыми телекоммуникационными функциями, сами предоставят владельцам доступ к подписке на программное обеспечение».

Комментарий специалиста

Роман Тимашов, директор по сервису мультибрендового дилерского центра «Автодом Алтуфьево»:

У BMW есть мобильное приложение, которое работает с автомобилями, выпущенными после 2018 года и с установленной операционной системой BMW Operation System 7-й, 8-й версий. Владельцу такого BMW достаточно загрузить обновление на свой смартфон, а затем подключиться к авто через Wi-Fi-сеть. Файл будет распознан автоматически, и бортовая система автомобиля предложит установить обновление.

У Porsche обновление доступно для электрического Taycan, но моделям 2019–2021 годов нужно сначала посетить официальный дилерский центр, чтобы там вручную установили обновление с поддержкой OTA.

Genesis поддерживает обновление премиального седана G90, а также электрического кроссовера GV60.

Audi, Skoda, Volkswagen дистанционно обновляют свои электрокары. У Volvo систему поддерживают гибридные XC40, XC60, S90. Во всех случаях для обновления используется встроенный модем.

«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Фото: ТАСС, фирмы-производители