Одно дело, если оставляешь автомобиль на выходные. Другое — на несколько недель или месяцев. Просто на улице не бросишь — небезопасно. Как быть?

1. Взять с собой

Это один из первых напрашивающихся вариантов.

Набор документов для пересечения границы единый вне зависимости от цели поездки: права, СТС, страховка, диагностическая карта. Последняя нужна — не удивляйтесь! Прежде о диагностической карте никто не вспоминал, но в текущей ситуации ее стали часто спрашивать у российских водителей.

Однако такой вариант подходит далеко не всем. Например, некоторые категории граждан по ряду причин не могут провезти транспорт через границу. Кроме того, необходимо уточнить и условия временного ввоза в конкретной стране. В частности, ваше пребывание может продлиться дольше разрешенного срока.

Машину может быть банально негде обслуживать, если модель на новом месте не известна сервисменам. Наконец, если у вас автомобиль, который сделан исключительно для ровного асфальта, путь на разбитые дороги ему заказан: или быстро «кончится» подвеска, или просто на нем невозможно будет ездить.

Поэтому прикиньте — не накладно ли (и реально ли!) будет ее содержать там, куда вы собираетесь.

Правила временного ввоза отличаются в зависимости от страны. В России, например, это полгода, после чего автомобиль должен выехать обратно. Условия легализации машины в стране, если вы намерены поселиться в ней навсегда, надо уточнять на месте.

2. Продать

Материалы по теме Как быстрее продать машину. Простая инструкция

Самый, пожалуй, выгодный вариант. Избавитесь от забот и хлопот, да еще и получите взамен ликвидные наличные.

Только вот сделать сейчас это сложно. За последний месяц значительно выросло число предложений на вторичном рынке. А желающих купить машину, напротив, стало меньше.

Точной единой статистики пока нет. По итогам первой недели после объявления мобилизации одни аналитики говорили о снижении спроса на вторичке на 30%, а другие одновременно увидели рост предложения на 20%.

Еще в марте активизировалась работа автосалонов (как официальных, так и «серых») по скупке и продаже подержанных автомобилей — новые-то сильно подорожали. И это в дополнение к раскрутившимся ранее торговым площадкам вроде Карпрайса.

Однако в последнее время некоторые фирмы приостановили выкуп: склады заполнены, а спрос встал. Так что единственным вариантом быстро продать машину сейчас является хорошая (ниже среднерыночной) цена.

В этом году мобилизация лишила продавцов традиционного осеннего всплеска продаж. Наоборот — спрос значительно просел.

3. Оставить под охраной

Материалы по теме Успеть до холодов — 5 обязательных действий с автомобилем

Место для стоянки надо выбирать с умом. На улице машина быстро привлечет внимание как бесхозная. Могут «разуть» или угнать: сейчас количество подобных преступлений растет. Поэтому на время отъезда лучше оставить автомобиль на охраняемой территории.

Гараж в ГСК не гарантирует, что автомобиль будет в целости и сохранности. Многие стоянки в последнее время активно сносят. Поэтому обязательно наведите справки, не попадает ли парковка под ближайшую программу благоустройства. Церемониться с содержимым бокса никто не будет. Автомобиль могут повредить при сносе, вывезут на штрафстоянку (а оттуда могут отправить и на утилизацию).

Если выбирать крытое место, то лучше в многоэтажном паркинге. И сразу оговорите с арендодателем способы дистанционной оплаты. В зависимости от места расположения, типа стоянки и договоренностей место может стоить 3–10 тысяч рублей в месяц.

Консервировать современную машину смысла нет. Даже бензобаки стали пластиковыми: оставлять с полным, чтобы избежать ржавчины, не нужно. Можно разве что снять аккумулятор и отнести в квартиру — и батарея дольше сохранит заряд, и угонщикам тяжелее будет.

4. Сдать в аренду

Услуга в России непопулярная для частников. И это объяснимо: страшно отдать дорогую вещь в пользование незнакомому, не имея возможности контролировать его.

Но если всё же рискнете, интернет подскажет нужные фирмы — предложений достаточно. Эти сайты-посредники обещают, что за месяц на седане В-класса можно заработать 30–35 тысяч рублей.

Обычно чем дороже машина, тем больший доход она приносит. Но кто предскажет последующие затраты?

5. Отдать на передержку

Оставить машину под присмотром надежного и хорошо знакомого человека — пожалуй, лучший вариант. Конечно, если у него есть где автомобиль разместить. Например, бокс в ГСК или место на охраняемой стоянке.

Еще лучше, если это будет частный дом с гаражом или навесом, защищающим от осадков и солнца.

Уточните, собирается ли ваш знакомый выезжать на автомобиле. Тогда не забудьте вписать его в полис ОСАГО и рассказать, где и как обслужить машину.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: ТАСС, Depositphotos. Unsplash