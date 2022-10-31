EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

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Приятное знакомство начинается уже с первого взгляда. Кузов в оттенке темно-зеленый металлик, эксклюзивный пакет отделки экстерьера в бронзовом цвете, особый дизайн решетки радиатора с хромированными акцентами подчеркивают благородный дух автомобиля.

Отсутствие кричащих деталей кузова и заводская тонировка создают утонченность и некую приватность. А двойные боковые стекла спереди отлично справляются с функцией шумоизоляции.

Благодаря почти пятиметровой длине VX LE раскрывает одно из главных преимуществ — размеры и простор. Максимальный объем багажного отделения достигает около 2000 литров при сложенных сиденьях второго и третьего ряда.

Оптимальное расположение высоты водительского кресла и боковая поддержка не позволяют водителю «провалиться». Отсюда и комфортная посадка, и отличный обзор.

Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях, гарантируя комфортное положение в самых дальних поездках. А регулировка кресла переднего пассажира производится со второго ряда сидений, который можно уверенно назвать диваном — спинки кресел регулируются не только по наклону, но и в продольном направлении. Высокий потолок не достать головой ни на втором, ни на третьем ряду сидений.

Салон отделан коричневой кожей со светлым кантом. Это эксклюзивное цветовое сочетание, недоступное для других комплектаций VX.

EXEED VX неспроста имеет комплектацию President. На страже вашего спокойствия и уверенности за рулем собрано внушительное количество систем безопасности.

Круговой обзор на все 360 градусов, помощь при старте в гору и спуске с горы, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о заднем перекрестном и обратном столкновениях и другие — полный список систем безопасности, включенных в комплектацию, можно посмотреть в прайсе на нашем сайте: https://www.exeed-avtoruss.ru/vx_limited

Обновленные USB-разъемы поддерживают TYPE-C. Но смартфон можно заряжать и беспроводной зарядкой, расположенной на передней панели.

Автомобиль также оснащен системой голосового управления и встроенным видеорегистратором.

Восемь динамиков, акустика Sony и 64-цветная подсветка в салоне — приятное дополнение для создания индивидуальной атмосферы во время поездок.

А что под капотом?

EXEED версии President LE оснащен 2-литровым высокопроизводительным турбомотором с 249 силами. Разгоняется до сотни за 8,5 секунды.

Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая. Подвеска — отлично настроенная.

БОльшая часть комплектующих автомобиля — европейских брендов. Австрийская инжиниринговая компания Benteler участвовала в разработке платформы М3Х, австрийская AVL — поставщик двигателей, семиступенчатый робот — Getrag, многодисковая муфта в приводе задних колёс — Borg Warner.

Заводская гарантия на автомобили EXEED — 7 лет (200 000 км пробега). Внушительно, правда?

В EXEED Центре Авторусь Подольск и EXEED Центре Авторусь Лосиный Остров представлен полный модельный ряд премиум—автомобилей EXEED. Специально для российского рынка VX LE оснащен «зимним пакетом», дополненным нагревательными элементами в спинках на двух рядах сидений.

Актуальную информацию по автомобилям в наличии можно посмотреть онлайн на нашем сайте: https://exeed-avtoruss.ru/

Записывайтесь на тест-драйв в EXEED Центрах Авторусь, и оцените все возможности новых внедорожников премиум-класса из Китая в реальных дорожных условиях.

EXEED Центр Авторусь Подольск: Московская обл., г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, д.1 И (10 минут от МКАД).

EXEED Центр Авторусь Лосиный остров: Московская обл., г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл.2В, стр.1