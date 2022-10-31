EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — журнал За рулем

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

на правах рекламы
Приятное знакомство начинается уже с первого взгляда. Кузов в оттенке темно-зеленый металлик, эксклюзивный пакет отделки экстерьера в бронзовом цвете, особый дизайн решетки радиатора с хромированными акцентами подчеркивают благородный дух автомобиля.

Отсутствие кричащих деталей кузова и заводская тонировка создают утонченность и некую приватность. А двойные боковые стекла спереди отлично справляются с функцией шумоизоляции.

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

Благодаря почти пятиметровой длине VX LE раскрывает одно из главных преимуществ — размеры и простор. Максимальный объем багажного отделения достигает около 2000 литров при сложенных сиденьях второго и третьего ряда.

Оптимальное расположение высоты водительского кресла и боковая поддержка не позволяют водителю «провалиться». Отсюда и комфортная посадка, и отличный обзор.

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях, гарантируя комфортное положение в самых дальних поездках. А регулировка кресла переднего пассажира производится со второго ряда сидений, который можно уверенно назвать диваном — спинки кресел регулируются не только по наклону, но и в продольном направлении. Высокий потолок не достать головой ни на втором, ни на третьем ряду сидений.

Салон отделан коричневой кожей со светлым кантом. Это эксклюзивное цветовое сочетание, недоступное для других комплектаций VX.

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

EXEED VX неспроста имеет комплектацию President. На страже вашего спокойствия и уверенности за рулем собрано внушительное количество систем безопасности.

Круговой обзор на все 360 градусов, помощь при старте в гору и спуске с горы, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о заднем перекрестном и обратном столкновениях и другие — полный список систем безопасности, включенных в комплектацию, можно посмотреть в прайсе на нашем сайте: https://www.exeed-avtoruss.ru/vx_limited

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

Обновленные USB-разъемы поддерживают TYPE-C. Но смартфон можно заряжать и беспроводной зарядкой, расположенной на передней панели.

Автомобиль также оснащен системой голосового управления и встроенным видеорегистратором.

Восемь динамиков, акустика Sony и 64-цветная подсветка в салоне приятное дополнение для создания индивидуальной атмосферы во время поездок.

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

А что под капотом?

EXEED версии President LE оснащен 2-литровым высокопроизводительным турбомотором с 249 силами. Разгоняется до сотни за 8,5 секунды.

Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая. Подвеска — отлично настроенная.

БОльшая часть комплектующих автомобиля — европейских брендов. Австрийская инжиниринговая компания Benteler участвовала в разработке платформы М3Х, австрийская AVL — поставщик двигателей, семиступенчатый робот — Getrag, многодисковая муфта в приводе задних колёс — Borg Warner.

Заводская гарантия на автомобили EXEED — 7 лет (200 000 км пробега). Внушительно, правда?

В EXEED Центре Авторусь Подольск и EXEED Центре Авторусь Лосиный Остров представлен полный модельный ряд премиумавтомобилей EXEED. Специально для российского рынка VX LE оснащен «зимним пакетом», дополненным нагревательными элементами в спинках на двух рядах сидений.

Актуальную информацию по автомобилям в наличии можно посмотреть онлайн на нашем сайте: https://exeed-avtoruss.ru/

Записывайтесь на тест-драйв в EXEED Центрах Авторусь, и оцените все возможности новых внедорожников премиум-класса из Китая в реальных дорожных условиях.

EXEED Центр Авторусь Подольск: Московская обл., г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, д.1 И (10 минут от МКАД).

EXEED Центр Авторусь Лосиный остров: Московская обл., г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл.2В, стр.1

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

Приятное знакомство начинается уже с первого взгляда. Кузов в оттенке темно-зеленый металлик, эксклюзивный пакет отделки экстерьера в бронзовом цвете, особый дизайн решетки радиатора с хромированными акцентами подчеркивают благородный дух автомобиля.

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367764EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367984EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367761EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367822EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367759EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь
EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь

Приятное знакомство начинается уже с первого взгляда. Кузов в оттенке темно-зеленый металлик, эксклюзивный пакет отделки экстерьера в бронзовом цвете, особый дизайн решетки радиатора с хромированными акцентами подчеркивают благородный дух автомобиля.

EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367984EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367759EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367822EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367761EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь — фото 1367764EXEED VX Limited Edition уже в продаже в EXEED Центрах Авторусь
Наше новое видео
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Автор
Оцените материал
0:0

Отзывы о Exeed VX (1)

Exeed 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: