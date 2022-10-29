Удивительные кадры: как передовой лимузин СССР превратился в отсталый

Много лет в советской прессе писали, что правительственные ЗИЛы — вершина инженерии. Но это было не совсем так.

Лицо и фигура

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Появившийся в 1967 году ЗИЛ-114 — главный автомобиль СССР — стал событием для завода, да и для всей страны. Машина выглядела заметно свежей предшественника ЗИЛ-111.

Дизайн отличали строгость и даже минимализм — кузов почти без декора. Остряки называли ЗИЛ-114 подводной лодкой. Тем не менее московским художникам удалось создать не только гармоничный, но и запоминающийся образ.

ЗИЛ-114 стал переломной для завода моделью.

На ЗИЛе внимательно изучили все мировые аналоги ЗИЛ-114. В первую очередь американские флагманские лимузины «большой тройки» — Ford, General Motors и Chrysler. Стилистика ЗИЛ-114 впервые для завода не повторяла ни один из заокеанских автомобилей даже в деталях. Дизайн был более спокойным, но поэтому и «долгоиграющим».

В том числе и потому, что советские дизайнеры знали: совершенно новую стилистику им разрешат сделать не скоро. Менять дизайн чуть ли не раз в пару лет, как в Америке, художники ЗИЛа не могли.

В 1960-х строгий дизайн ЗИЛ-114 выглядел свежо и оригинально.

Не хуже Мерседеса

ЗИЛ-114 стал переломной моделью в истории советских «членовозов» (ироничное прозвище укоренилось, поскольку на ЗИЛах возили членов политбюро ЦК КПСС). Автомобиль почти ничего, за исключением модернизированного силового агрегата, не заимствовал от предшественника ЗИЛ-111. И был в середине 1960-х не просто современным, а передовым.

В советских справочниках и прессе писали: «автомобиль высшего класса». И по отношению к 114-му это справедливо.

Семиместный лимузин длиной 6305 мм и с колесной базой 3880 мм построили на новой раме с лонжеронами закрытого сечения, без Х-образного усилителя, как у ЗИЛ-111.

На ЗИЛ-114 впервые в СССР на всех колесах установили дисковые тормоза, созданные по лицензии фирмы Girling, с тремя усилителями — вакуумным и двумя гидровакуумными в каждом тормозном контуре.

В основе двигателя лежала конструкция фирмы Chrysler 1950-х. Но для ЗИЛ-114, даже по сравнению с моделью 111, мотор V8 заметно модернизировали.

С 1971 по 1977 год сделали 73 седана ЗИЛ-117.

Диаметр цилиндров увеличили (108х95 мм против 100х95 мм), рабочий объем вырос с 6 до 7 л, а мощность подняли в полтора раза — до 300 л.с. при 4400 об/мин. По тем временам, даже для столь тяжелого и большого автомобиля, показатель вполне приличный. Мотор культового в те годы «шестисотого» Мерседеса (семейство W100) развивал 250 л.с., примерно столько же агрегат, стоявший на Rolls-Royce Phantom (сама фирма мощность не указывала).

Поначалу ЗИЛ-114 оснащали автоматической двухступенчатой коробкой передач от ЗИЛ-111. В ее основе лежал агрегат, который ставили в начале 1950-х на автомобили Chrysler. Коробка не была сильной стороной ЗИЛа ни по конструкции, ни с точки зрения надежности. Лишь в 1975-м на ЗИЛе-114 появился новый трехступенчатый автомат.

ЗИЛ-4104 поначалу назывался ЗИЛ-115.

ЗИЛ-114 получил новую переднюю подвеску на продольных торсионах. Такая конструкция обеспечила высокую плавность хода в сочетании с минимальными клевками при торможении и кренами в поворотах. Сзади сохранили продольные рессоры и цельный мост.

Для второй половины 1960-х и даже первой половине 1970-х ЗИЛ-114 был вполне современным автомобилем.

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