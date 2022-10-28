Когда ждать первый снег и «черный лед» в 2022-м? Изучили историю

Европейская часть России плавно движется из аномального тепла в климатическую зиму.

В Центральной России заметно похолодало. В Москве синоптики обещают дожди и понижение температуры воздуха к выходным. Первый снег выпадет уже к понедельнику (возможно!), и, хотя он быстро растает, это уже первый звоночек.

История метеонаблюдений

По данным сервиса Gismeteo, в последние несколько лет первый снег выпадал в столице в конце октября — ноябре при температуре около 0°C.

Статистика за последние 10 лет следующая:

Инфографику по первому снегу в Москве подготовили в «За рулем» по данным Gismeteo

Прогноз на осень-зиму 2022 года

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По данным этой же метеослужбы, к утру понедельника, 31 октября, в столице ожидается тающий снег (+1 — +2°) и скользкие дороги. А со среды, 2 ноября, по воскресенье, 6 ноября Gismeteo прогнозирует (внимание!) такое явление, как «черный лед».

Напомним, «черный лед» — это тончайший слой льда, равномерно покрывающий дорогу и практически незаметный глазу. Он появляется, когда днем идет дождь или мокрый снег, а ночью в минусовую температуру выпавшие осадки подмерзают на асфальте.

Образуется он, как правило, вечером или ранним утром и опасен тем, что водители даже не подозревают о его существовании: дорога выглядит как обычно.

Метеовести (прогноз погоды от Fobos) отмечают, что из аномального тепла мы движемся в климатическую зиму. Выходные на Русской равнине будут аномально теплыми, но потепление окажется кратковременным. В ночь на понедельник ударят заморозки, а днем столбик термометра «замрет» всего на +4°. Во вторник станет еще на градус холоднее. При такой температуре станет крайне опасно ездить по дорогам на летних шинах.

Зимние шины не понадобятся пока только южанам: в междуречье Волги и Дона, на Донбассе, в Херсонской области и Запорожье, в Крыму, на Кубани и на Кавказе среднесуточная температура ещё не опустится ниже +7°.

Гидромецентр также предупреждает, что активный циклон, который будет перемещаться по северному побережью европейской части России, принесет значительные погодные перемены и в столичный регион: в понедельник в Москве и Подмосковье возможна гололедица.

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Так что к началу следующей недели водителям России уже следует переобуться.

Кстати, мы недавно напомнили о нашем шинном тесте, в котором сравнили летние и зимние покрышки при околонулевой температуре. Выводы экспертов вас удивят!

А холоднее всего в этом году будет в конце декабря — до минус 12°C. Самым холодным месяцем зимы, по прогнозам, окажется февраль, но не из-за критического понижения температуры, а вследствие повышенной влажности и пронизывающего ветра.

Запаса шин в России хватит на два года, но щины все равно подорожают.

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Фото: Depositphotos