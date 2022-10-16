До какой температуры можно ездить на летних шинах? Эксперт объяснил

В какой момент нужно сменить шины на зимние? Есть многочисленные рекомендации, но мы проверили все на практике.

Можно ли ездить на летних покрышках по сухому асфальту при минусовых температурах? Многие считают, что нет — резина дубеет и перестает нормально держать. Как-то раз эксперты «За рулем», задумавшись на эту тему, провели масштабный эксперимент. И пусть, в силу минувшего времени, некоторые модели шин в нижеприведенной таблице устарели, суть осталась.

С июля по ноябрь наша шинная группа замеряла путь редакционной Skoda Octavia при торможении со 100 до 5 км/ч на семи различных комплектах шин. Когда температура опустилась до +11°С, к летним покрышками добавили зимние нешипуемые Michelin Х-Ice. И оказалось, что даже нешипуемые зимние шины при определенных условиях выглядят значительно хуже обычных летних покрышек.

Что же это за условия?

Взглянем на приведенную таблицу: если речь о чистом асфальте, то зимняя шина даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовых температурах.

Мнение эксперта

Сергей Мишин, руководитель шинной группы «За рулем»:

— Не все шины меняют свойства одинаково. Одна шина просто не может быть лучшей во всем диапазоне температур. Характерный пример — «Мишлен» и «Континенталь»: одна лидирует в жаркую погоду, другая — при снижении температуры до +4°С.

И еще один интересный момент: при температуре ниже +7°С сцепные свойства шин ухудшаются. Но не у всех! К тому же изменения не настолько страшны, чтобы при +5°С срочно «переобуваться». Начиная с температуры +11°С мы «подключили» к летним шинам зимние Michelin Х-Ice. И вот результат — ухудшение тормозных свойств летних шин не такое уж страшное: зимняя даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовой температуре. И никаких противоречий здесь нет — зимняя отыграет свое на льду и на снегу.

При температуре, близкой к нулю (со стороны «плюса»), сцепные свойства летних шин остаются довольно высокими. Если осенью вы уверены, что не встретите на дороге лед и снег, до наступления морозов с переобуванием можно не спешить. Температуру +7°С производители шин указывают с запасом, чтобы наверняка избежать встречи с гололедом.

Наш эксперт констатирует: на чистом асфальте зимние шины всегда тормозят хуже летних. Как правило, чем лучше они ведут себя на снегу и льду, тем менее цепки на асфальте.

Важно: все приведенные здесь замеры ничего не значат, если вы заехали на снег или лед: речь только о чистом и сухом асфальте! Будьте осторожны!

И ведь чистый асфальт тоже коварен: на морозе ниже —5°С он, особенно гладкий, при торможении мгновенно «потеет» в пятне контакта, а тонкий слой влаги на морозе тут же превращается в ледяную корочку. На летних шинах придется трудно! Так что при наступлении морозов настоятельно рекомендуем сменить шины на зимние, даже если дороги абсолютно чисты от снега и льда.

Подробнее о свойствах летних и зимних шин при разных температурах можно узнать, прочитав полную версию нашего отчета с испытаний.

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Фото: Depositphotos.com и «За рулем»