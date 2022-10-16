До какой температуры можно ездить на летних шинах? Эксперт объяснил

Можно ли ездить на летних покрышках по сухому асфальту при минусовых температурах? Многие считают, что нет — резина дубеет и перестает нормально держать. Как-то раз эксперты «За рулем», задумавшись на эту тему, провели масштабный эксперимент. И пусть, в силу минувшего времени, некоторые модели шин в нижеприведенной таблице устарели, суть осталась.
С июля по ноябрь наша шинная группа замеряла путь редакционной Skoda Octavia при торможении со 100 до 5 км/ч на семи различных комплектах шин. Когда температура опустилась до +11°С, к летним покрышками добавили зимние нешипуемые Michelin Х-Ice. И оказалось, что даже нешипуемые зимние шины при определенных условиях выглядят значительно хуже обычных летних покрышек.
Что же это за условия?
Взглянем на приведенную таблицу: если речь о чистом асфальте, то зимняя шина даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовых температурах.
Мнение эксперта
Сергей Мишин, руководитель шинной группы «За рулем»:
— Не все шины меняют свойства одинаково. Одна шина просто не может быть лучшей во всем диапазоне температур. Характерный пример — «Мишлен» и «Континенталь»: одна лидирует в жаркую погоду, другая — при снижении температуры до +4°С.
И еще один интересный момент: при температуре ниже +7°С сцепные свойства шин ухудшаются. Но не у всех! К тому же изменения не настолько страшны, чтобы при +5°С срочно «переобуваться». Начиная с температуры +11°С мы «подключили» к летним шинам зимние Michelin Х-Ice. И вот результат — ухудшение тормозных свойств летних шин не такое уж страшное: зимняя даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовой температуре. И никаких противоречий здесь нет — зимняя отыграет свое на льду и на снегу.
При температуре, близкой к нулю (со стороны «плюса»), сцепные свойства летних шин остаются довольно высокими. Если осенью вы уверены, что не встретите на дороге лед и снег, до наступления морозов с переобуванием можно не спешить. Температуру +7°С производители шин указывают с запасом, чтобы наверняка избежать встречи с гололедом.
Наш эксперт констатирует: на чистом асфальте зимние шины всегда тормозят хуже летних. Как правило, чем лучше они ведут себя на снегу и льду, тем менее цепки на асфальте.
Важно: все приведенные здесь замеры ничего не значат, если вы заехали на снег или лед: речь только о чистом и сухом асфальте! Будьте осторожны!
И ведь чистый асфальт тоже коварен: на морозе ниже —5°С он, особенно гладкий, при торможении мгновенно «потеет» в пятне контакта, а тонкий слой влаги на морозе тут же превращается в ледяную корочку. На летних шинах придется трудно! Так что при наступлении морозов настоятельно рекомендуем сменить шины на зимние, даже если дороги абсолютно чисты от снега и льда.
Подробнее о свойствах летних и зимних шин при разных температурах можно узнать, прочитав полную версию нашего отчета с испытаний.
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Фото: Depositphotos.com и «За рулем»