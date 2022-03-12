При какой температуре летние шины лучше зимних? Эксперт все объяснил — журнал За рулем

При какой температуре летние шины лучше зимних? Эксперт все объяснил

Производители, как правило, указывают температуру, до которой можно использовать шины, но мы пошли экспериментальным путем...

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Каждую весну (как и осень) автомобилисты задаются этим вопросом: когда «переобуваться»? Способов определения этого момента существует множество, и не будет преувеличением сказать, что у каждого он свой. Однако среди посвященных шинам материалов «За рулем» мы нашли один интересный тест, который проливает на эту скользкую, в прямом смысле слова, тему достаточно света.

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Понятно, что тормозить шипами по асфальту — занятие неблагодарное, да и попросту опасное. Но, как выяснили наши эксперты, даже нешипуемые зимние шины в какой-то момент становятся значительно хуже обычных летних покрышек. Но не всегда, а при определенных дорожных условиях. Что же это за момент? Взглянем на приведенную таблицу.

При какой температуре летние шины лучше зимних? Эксперт все объяснил

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Указанные модели шин уже устарели, однако сути это не меняет, общая картина сохраняется по сей день. К семи различным летним покрышкам испытатели добавили нешипуемые шины Michelin Х-Ice. Посмотрите на зависимость тормозного пути (со 100 до 5 км/ч) от температуры асфальта (сухого, без снега и льда): зимняя шина даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовой температуре!

Сергей Мишин, эксперт «За рулем», руководитель шинной группы:

При какой температуре летние шины лучше зимних? Эксперт все объяснил

«Думаю, наши результаты будут интересны любителям ездить на зимних шинах летом — разница в тормозных путях летних и зимних шин составляет... два корпуса автомобиля! К тому же с ростом температуры от +4°С до +11°С тормозной путь зимних шин увеличивается на полметра. Поэтому не затягивайте с переобуванием весной, а осенью — не спешите переходить на „зиму“.

Нужно помнить и о том, что не все летние шины одинаковы: одни лучше тормозят в жару, другие — в прохладную погоду».

Из результатов испытаний следует, что переходить на летние покрышки стоит сразу же, как асфальт улиц станет сухим. К сожалению, сказать со стопроцентной уверенностью, что больше этой весной не выпадут осадки и не подморозит, не сможет никто.

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И еще одну вещь наша табличка показывает очень наглядно: оптимальная температура работы летних шин — около +10°С, и избыток тепла удлиняет тормозной путь не хуже «легкого минуса». Помните об этом, отправляясь летом в отпуск.

Подробнее о свойствах летних и зимних шин при разных температурах можно узнать, прочитав полную версию материала об этих испытаниях.

Фото: архив «За рулем»

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