При какой температуре летние шины лучше зимних? Эксперт все объяснил

Производители, как правило, указывают температуру, до которой можно использовать шины, но мы пошли экспериментальным путем...

Материалы по теме Всесезонные шины весной лучше зимних и летних: да/нет?

Каждую весну (как и осень) автомобилисты задаются этим вопросом: когда «переобуваться»? Способов определения этого момента существует множество, и не будет преувеличением сказать, что у каждого он свой. Однако среди посвященных шинам материалов «За рулем» мы нашли один интересный тест, который проливает на эту скользкую, в прямом смысле слова, тему достаточно света.

Понятно, что тормозить шипами по асфальту — занятие неблагодарное, да и попросту опасное. Но, как выяснили наши эксперты, даже нешипуемые зимние шины в какой-то момент становятся значительно хуже обычных летних покрышек. Но не всегда, а при определенных дорожных условиях. Что же это за момент? Взглянем на приведенную таблицу.

Указанные модели шин уже устарели, однако сути это не меняет, общая картина сохраняется по сей день. К семи различным летним покрышкам испытатели добавили нешипуемые шины Michelin Х-Ice. Посмотрите на зависимость тормозного пути (со 100 до 5 км/ч) от температуры асфальта (сухого, без снега и льда): зимняя шина даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовой температуре!

Сергей Мишин, эксперт «За рулем», руководитель шинной группы:

«Думаю, наши результаты будут интересны любителям ездить на зимних шинах летом — разница в тормозных путях летних и зимних шин составляет... два корпуса автомобиля! К тому же с ростом температуры от +4°С до +11°С тормозной путь зимних шин увеличивается на полметра. Поэтому не затягивайте с переобуванием весной, а осенью — не спешите переходить на „зиму“.

Нужно помнить и о том, что не все летние шины одинаковы: одни лучше тормозят в жару, другие — в прохладную погоду».

Из результатов испытаний следует, что переходить на летние покрышки стоит сразу же, как асфальт улиц станет сухим. К сожалению, сказать со стопроцентной уверенностью, что больше этой весной не выпадут осадки и не подморозит, не сможет никто.

И еще одну вещь наша табличка показывает очень наглядно: оптимальная температура работы летних шин — около +10°С, и избыток тепла удлиняет тормозной путь не хуже «легкого минуса». Помните об этом, отправляясь летом в отпуск.

Подробнее о свойствах летних и зимних шин при разных температурах можно узнать, прочитав полную версию материала об этих испытаниях.

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Фото: архив «За рулем»