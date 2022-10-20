Запаса шин в России хватит на два года, но они все равно подорожают

Ожидаемый рост стоимости связывают с ростом сезонного спроса на них.

Автовладельцы уже обеспокоились поиском зимней резины, синоптики предрекают похолодание в ближайшее время. Многие популярные производители шин покинули российской рынок. У оставшихся были нарушены логистические цепочки поставок, но все же в этом сегменте все не так уж и плохо.

Запасы зимних шин начали формировать еще в прошлом году, с учетом, что в 2022-м будет продано 1,6 млн новых машин. Как мы теперь видим, с большим запасом: столько машин продать не удастся. Часть шин предназначалась для поставок на конвейер заводов, но так как многие из них остановились, этот объем также пополнил склады для продаж.

Кто на рынке?

Всего в стране более 80 млн шин, из них 33 млн — зимних, рассказали «Российской газете» в «Автодоме Алтуфьево». А ежегодно граждане России покупают около 4 млн шин, подсчитали в ГК «АвтоСпецЦентр». Так что дефицита шин в стране не предвидится.

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Кроме того, с российского рынка далеко не все производители: Continental выпускает шины в Калуге, Bridgestone — в Ульяновске, а Pirelli — в Воронеже. Хорошее качество и доступная цена у китайских производителей, сейчас их доля на рынке около 25%. Поставляют шины в Россию из Гонконга, Южной Кореи, Турции, Узбекистана. Продолжают работать и российские заводы.

Цены

Цены на шины после резкого подорожания весной (доходило до 30%) вернулись к уровню декабря 2021 года. Сейчас средняя стоимость комплекта зимней резины от российского производителя составляет 20 тыс. рублей, набор из Белоруссии обойдется в 25 тыс. рублей. Шины из Китая будут стоить 28 тыс. рублей.

Однако многие автовладельцы бегут в магазин, когда выпадает первый снег. А когда возникает резкий спрос, растут и цены. Поэтому сезонное повышение цен, несмотря на неплохое обеспечение рынка, неминуем, хотя существенного роста эксперты не ожидают.

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