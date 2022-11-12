Стоит ли брать в лизинг в конце 2022 года

Здесь спрос будет даже расти.

Что такое лизинг

Материалы по теме Параллельный импорт работает? Нашлась замена Hyundai Solaris

В переводе с английского leasing — это аренда. Таким способом клиент получает не автомобиль, а право пользования им с последующим правом выкупа. В сделке участвуют лизингодатель, лизингопоучатель и банк (посредник).

Такая форма больше подходит юридическим лицам, формирующим с помощью лизинга целые автопарки. Но в некоторых случаях лизингом пользуются и физические лица — так как он может быть выгоднее, чем кредит. Например, если нет достаточной суммы для первого взноса, «висит» крупный кредит, не хватает времени… Ведь и регистрация автомобиля, и страхование, и оплата налогов, и техническое обслуживание, и даже сезонная смена шин — все это заботы лизингодателя, если он заинтересован привлечь и удержать клиента.

Куда идет рынок?

Материалы по теме Секрет фирмы: как сегодня выгоднее купить машину для бизнеса

По данным аналитического агентства «Автостат», осенью 2021 года российский автолизинг начал расти после нескольких месяцев непрерывного падения, связанного с пандемией. В самом крупном сегменте — легковом — количество лизинговых сделок увеличилось на 8%, в грузовом — на 17%, а автобусов в лизинг стали больше брать в 2,7 раза.

И только в сегменте LCV (легких коммерческих автомобилей) динамика была отрицательной (-6%). Причина — в простоях заводов и физическом отсутствии готовых машин. А спрос и в этом сегменте сохранился.

В целом для российского рынка лизинга 2021 год стал удачным. Было заключено 410 415 договоров — на 38% больше, чем в 2020 году. А самый большой спад был в 2019 году.

В первые восемь месяцев 2022 года, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), в лизинг было выдано 149,0 тыс. автомобилей — на 33,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но разрыв с прошлым годом, составлявший по итогам семи месяцев 40,7%, сокращается. Однако полностью сократить отставание до конца года вряд ли удастся.

Причины спада Снижение реальных доходов компаний и населения

Высокая ключевая ставка. В первом квартале этого года она достигала 20%, что оборачивалось в 22–28% годовых для лизингополучателей

Сокращение финансирования лизинговых компаний со стороны банков

Уход с российского рынка нескольких десятков марок производителей автомобилей и комплектующих

Проблемы с поставками комплектующих из-за рубежа Причины роста Снижение ставки до 7,5%

Возобновление с июля с.г. программ льготного автокредитования и лизинга (на эти цели выделили почти 20,7 млрд рублей)

«Параллельный» импорт

Стабилизация цен на автомобили

Что изменилось в 2022-м

Дефицит новых транспортных средств и рост цен сделали покупку за наличные средства проблематичной — лизинг становится единственной альтернативой. Клиенты поняли, что «новая реальность» — всерьез и надолго, и перестали ждать улучшения экономического положения.

Какие легковые автомобили берут в лизинг теперь

Российский авторынок в этом году изменился стремительно и кардинально. Доля российского автопрома возросла с 20% до 35%, что очень существенно. Но еще поразительнее рост доли китайских автомобильных марок — с 5% до 26%! И несмотря на то, что в тop-10 легковых автомобилей российского рынка лидеры не сменились (пока), в первую десятку уже вошли три марки из КНР (Chery, Haval. Geely). Причем если объем продаж Chery Tiggo 7 PRO вырос на 26,3%, то у Haval Jolion просто фантастический рост (+240,7%)!

Корреляция с автомобильным рынком прямая: в лизинг берут те же бестесллеры. Одна из целей лизинга — выкуп автомобиля (возможно, с дальнейшей продажей). И в лизинге стало больше автомобилей отечественного (российского) производства и китайских марок (в том числе локальной сборки). Возрос и интерес к автомобилям с пробегом.

Комментарий эксперта

— Бессменный лидер в легковом сегменте — Lada — удерживает свои позиции на отметке 15% от всего объема переданной в лизинг техники в этой категории. В пятерку популярных марок также вошли Kia (8,7%), Mercedes-Benz (7,4%), Toyota (7%), Hyundai (6,2%), однако их позиции заметно пошатнулись.

Если в январе доля китайских марок в лизинге была в районе 9,7%, то в сентябре — уже 26,3%, а доля авто с пробегом выросла вдвое, до 26%.

Примечательно, что, несмотря на дефицит техники, китайские игроки готовы предлагать корпоративным клиентам скидки до 19% от стоимости автомобиля — из-за желания воспользоваться моментом и захватить свою долю в освободившихся нишах.

По-прежнему растет сегмент кроссоверов. Они становятся популярнее и среди лизингополучателей. И здесь также «правят бал» китайские марки. Наверняка вы заметили, как много стало в такси тех же Haval Jolion. А ведь и это автомобили, приобретенные в лизинг.

Комментарий эксперта

— Если говорить про рынок новых легковых автомобилей, можно отметить сегмент кроссоверов, уже традиционно популярный среди потребителей. Именно в нем развивают свою продуктовую линейку китайские бренды и формируют конкурентов привычным для нашего рынка решением.

Но мы ждем и появления альтернатив в сегменте седанов «B» класса, таких как Solaris, Rio, Polo и Rapid, в ценовом сегменте от 1 200 000 до 1 600 000 рублей.

Важная тенденция — рост доли сделок по автомобилям с пробегом: здесь мы развиваем сегмент премиальных брендов, а также закрываем потребности бизнеса такси.

Грузовики есть?

В грузовом сегменте, в отличие от легкового, существенного спада не было и в 2019 году: спрос на лизинг рос и в 2020, и в 2021 году, продолжается и теперь. Вот только лизинговым компаниям пришлось переориентироваться с европейских грузовиков на китайские либо на автомобили с пробегом.

Материалы по теме Мощная машина из Беларуси: как ее докрутили в Красногорске

Вот характерный пример, который приводит Екатерина Адушкевич, руководитель отдела по работе с банками и лизинговыми компаниями ООО «Профит Финанс» (входит в финансово-промышленную группу «Профит»): магистральный тягач МАN TGS 4*2 в 2019 году стоил 7–8 млн рублей, в 2022-м — 14 млн, тогда как его аналог SITRAK C7H стоит от 7 до 9 млн рублей. Сравнительный тест-драйв показывает, что недоработки есть, но он достойный конкурент.

На грузовой рынок хорошо вышли SHACMAN, HOWO (аналог МАN), SIAC Iveco, FAW. Они хорошо продаются, радуют ценой и качеством. И у некоторых лизинговых компаний есть спецакции и субсидии на китайскую технику. Она становится приоритетной.

Какие нужны документы?

В прошлом году лизинговые компании активно переходили на электронный документооборот (ЭДО) с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Заключить договор финансовой аренды можно и онлайн, не выходя их офиса. Также документооборот значительно упростился за счет самообслуживания через личный кабинет. Здесь можно не только запросить закрывающие документы по осуществленным платежам, но и, к примеру, узнать задолженности по штрафам ГИБДД.

Материалы по теме В России появятся иранские автомобили — Минпромторг

Чтобы повысить привлекательность сделок, лизингодатели идут на сокращение пакета документов. Для юридических лиц практикуется экспресс-одобрение по карточке организации, без финансового анализа.

Некоторые компании оформляют сделки по двум документам: паспорту руководителя организации и договору аренды офиса либо копии паспорта и ИНН.

В стандартный набор документов для оформления лизинговой сделки для физических лиц по-прежнему входят:

паспорт и водительские права

справка о доходах за последние 6 месяцев

заверенная копия трудовой книжки

подтверждение прописки или временной регистрации

Что будет в 2023 году?

Свой реалистичный прогноз предлагает Василий Лобов, независимый эксперт. По его мнению, в 2023 году рынок автомобильного лизинга в России ждет очередное уменьшение ключевой ставки и рост спроса по лизингу

При этом количество автомобильных дилеров и лизинговых компаний будет сокращаться

Цены на автомобили продолжат расти из-за инфляции и девальвации

Новые программы Минромторга по поддержке отечественного автопрома, принятые в сентябре 2022 года, позволят увеличить спрос на российские автомобили.

По оценкам экспертов, число лизинговых компаний в стране сократится в 2022–2023 годах на четверть, до 360–380 (сейчас в стране 566 лизинговых компаний),и десятка самых крупных займет 70% рынка. При этом спрос на лизинг будет расти, особенно со второй половины будущего года.

Фото: depositphotos, фирмы-производители, пресс-служба компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «Альфа-Лизинг»