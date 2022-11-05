Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Напомним, что аналогом советской машины был Fiat 125 — люксовая версия модели 124, ставшей основой для ВАЗ‑2101.
Fiat 125 дебютировал еще в 1967 году, и мало кто знает, что в 1969‑м по лицензии эту модель делали в Польше. Так что у ВАЗ‑2103 оказалось сразу два зарубежных аналога. Сравнил эти модели обозреватель «За рулем» Сергей Канунников, в ноябрьском номере журнала «За рулем».
Конечно, Fiat 125 и ВАЗ‑2103 сделаны в одной стилистике, но машины заметно отличаются формой крыльев, светотехникой и декором. По дизайну «трешка» стала шагом (пусть и не очень большим) на пути от копирования итальянской стилистики к своей индивидуальности.
Итак, перед вами три интерьера, и лишь один принадлежит вазовской «трешке». Какой?