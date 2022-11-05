Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — журнал За рулем

Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Третья модель Жигулей — ВАЗ‑2103 — стала в 1972 году событием. О ней мечтали многие, а сможете ли вы узнать ее сегодня?

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Напомним, что аналогом советской машины был Fiat 125 — люксовая версия модели 124, ставшей основой для ВАЗ2101.

Fiat 125 дебютировал еще в 1967 году, и мало кто знает, что в 1969м по лицензии эту модель делали в Польше. Так что у ВАЗ2103 оказалось сразу два зарубежных аналога. Сравнил эти модели обозреватель «За рулем» Сергей Канунников, в ноябрьском номере журнала «За рулем».

Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеруВАЗ‑2103
ВАЗ‑2103

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Конечно, Fiat 125 и ВАЗ‑2103 сделаны в одной стилистике, но машины заметно отличаются формой крыльев, светотехникой и декором. По дизайну «трешка» стала шагом (пусть и не очень большим) на пути от копирования итальянской стилистики к своей индивидуальности.

Итак, перед вами три интерьера, и лишь один принадлежит вазовской «трешке». Какой?

Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Отмечайте свой вариант ответа ниже в опросе, а правильный ответ — на следующей странице.

Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Третья модель Жигулей — ВАЗ‑2103 — стала в 1972 году событием. О ней мечтали многие, а сможете ли вы узнать ее сегодня?

Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369099Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369215Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369216Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369217Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369100Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369212Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369102Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369101Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру — фото 1369098Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Какой интерьер принадлежит ВАЗ‑2103?

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