Простой тест на память: угадайте наш автомобиль по интерьеру

Третья модель Жигулей — ВАЗ‑2103 — стала в 1972 году событием. О ней мечтали многие, а сможете ли вы узнать ее сегодня?

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Напомним, что аналогом советской машины был Fiat 125 — люксовая версия модели 124, ставшей основой для ВАЗ‑2101.

Fiat 125 дебютировал еще в 1967 году, и мало кто знает, что в 1969‑м по лицензии эту модель делали в Польше. Так что у ВАЗ‑2103 оказалось сразу два зарубежных аналога. Сравнил эти модели обозреватель «За рулем» Сергей Канунников, в ноябрьском номере журнала «За рулем».

ВАЗ‑2103

Конечно, Fiat 125 и ВАЗ‑2103 сделаны в одной стилистике, но машины заметно отличаются формой крыльев, светотехникой и декором. По дизайну «трешка» стала шагом (пусть и не очень большим) на пути от копирования итальянской стилистики к своей индивидуальности.

Итак, перед вами три интерьера, и лишь один принадлежит вазовской «трешке». Какой?

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