Ставки и льготы транспортного налога в 2022-м. Что будет, если не платить?

Что такое транспортный налог
Средства, собранные с транспортного налога, поступают в бюджет региона, где зарегистрировано транспортное средство.
После регистрации автомобиля данные об этом поступают в Федеральную налоговую службу. Там рассчитывают сумму транспортного налога за финансовый год. Учитывается, сколько дней автомобиль находится во владении начиная с 1 января. Затем по адресу регистрации автовладельца высылается квитанция. Как правило, рассылка уведомлений происходит с августа по сентябрь.
Срок оплаты транспортного налога ― ежегодно до 1 декабря.
В январе 2023 года вводятся изменения. Оплату нужно будет производить по 28 февраля на следующий год после истекшего налогового периода.
Как рассчитывается транспортный налог
Коэффициенты налога действуют с 2003 года. Пошлина зависит от мощности двигателя. Соответственно и суммы налога для разных машин будут отличаться. Налоговым кодексом Российской Федерации установлены следующие ставки на одну л.с:
- до 100 л.с — 2,5 руб.;
- 100–150 л.с. ― 3,5 руб.;
- 150–200 л.с. ― 5 руб.;
- 200–250 л.с. ― 7,5 руб.;
- от 250 л.с. ― 15 руб.
К примеру, ставка для автомобиля с двигателем мощностью 175 л.с. — 5 руб. / 1 л.с. Соответственно минимальная сумма налога для такого автомобиля составит 875 руб. Но итоговая сумма зависит от региона. Налоговые ставки могут быть увеличены местными властями, но не более чем в десять раз.
Коэффициент отличается в разных регионах. Однако зарегистрировать автомобиль в самом «дешевом» регионе не получится. Сегодня для постановки транспортного средства на учет по-прежнему можно обращаться в любое подразделение ГИБДД. Но машину поставят на учет того региона, в котором прописан владелец.
Налоговый калькулятор — расчет транспортного налога
Отличие налоговых ставок в зависимости от региона
Дешевле всего транспортный налог обходится в Ингушетии. В этом регионе каждая лошадиная сила обойдется в сумму от 5 до 40 руб. В Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дешево обходятся маломощные машины. В этих регионах транспортный налог на автомобили до 100 л.с. составляет 5 руб. / 1 л.с., а до 150 «лошадей» ― 7 руб.
В Свердловской области налог на маломощные ТС рассчитывается по ставке 2,5 руб. В Забайкальском крае и Магаданской области автомобили мощностью до 100 л.с. оплачиваются по ставке 7 руб., а мощностью до 150 л.с. ― 10 руб. Для магаданских владельцев машин мощнее 250 л.с. расчет будет производиться по 45 руб. / л.с. Та же мощность в Забайкалье обойдется по 65 руб.
В Якутии за автомобиль мощностью 200 л.с. потребуется оплатить по 17 руб., на Алтае и Чукотке ― по 20 руб. за одну лошадиную силу. Выгоднее всего оплачивать транспортный налог на высокомощные автомобили в Якутии ― 60 руб. / л.с. В Чечне ставка для мощных авто составит до 91 руб., в Дагестане ― до 105 руб. за одну лошадиную силу. Максимальные ставки будут в Москве, СПб и соответствующих областях.Информацию об актуальных ставках транспортного налога в том или ином регионе можно найти на сайте ФНС.