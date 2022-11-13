Ставки и льготы транспортного налога в 2022-м. Что будет, если не платить?

Владельцы транспортных средств уже получили уведомления об уплате транспортного налога за 2021 год. Последний день уплаты налогов, указанный в уведомлении, — 1 декабря 2022 года. Однако некоторые категории освобождены от этого налога. Кому-то начисляют налог на давно проданную машину. Разбираемся, сколько вообще придется платить в 2022 году.

Что такое транспортный налог

Материалы по теме 5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года

Средства, собранные с транспортного налога, поступают в бюджет региона, где зарегистрировано транспортное средство.

После регистрации автомобиля данные об этом поступают в Федеральную налоговую службу. Там рассчитывают сумму транспортного налога за финансовый год. Учитывается, сколько дней автомобиль находится во владении начиная с 1 января. Затем по адресу регистрации автовладельца высылается квитанция. Как правило, рассылка уведомлений происходит с августа по сентябрь.

Срок оплаты транспортного налога ― ежегодно до 1 декабря.

В январе 2023 года вводятся изменения. Оплату нужно будет производить по 28 февраля на следующий год после истекшего налогового периода.

Как рассчитывается транспортный налог

Материалы по теме Машину продал, а штрафы приходят: что делать в такой ситуации

Коэффициенты налога действуют с 2003 года. Пошлина зависит от мощности двигателя. Соответственно и суммы налога для разных машин будут отличаться. Налоговым кодексом Российской Федерации установлены следующие ставки на одну л.с:

до 100 л.с — 2,5 руб.;

100–150 л.с. ― 3,5 руб.;

150–200 л.с. ― 5 руб.;

200–250 л.с. ― 7,5 руб.;

от 250 л.с. ― 15 руб.

К примеру, ставка для автомобиля с двигателем мощностью 175 л.с. — 5 руб. / 1 л.с. Соответственно минимальная сумма налога для такого автомобиля составит 875 руб. Но итоговая сумма зависит от региона. Налоговые ставки могут быть увеличены местными властями, но не более чем в десять раз.

Коэффициент отличается в разных регионах. Однако зарегистрировать автомобиль в самом «дешевом» регионе не получится. Сегодня для постановки транспортного средства на учет по-прежнему можно обращаться в любое подразделение ГИБДД. Но машину поставят на учет того региона, в котором прописан владелец.

Налоговый калькулятор — расчет транспортного налога

Отличие налоговых ставок в зависимости от региона

Материалы по теме Как продать машину и не попасть на налог: варианты есть

Дешевле всего транспортный налог обходится в Ингушетии. В этом регионе каждая лошадиная сила обойдется в сумму от 5 до 40 руб. В Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дешево обходятся маломощные машины. В этих регионах транспортный налог на автомобили до 100 л.с. составляет 5 руб. / 1 л.с., а до 150 «лошадей» ― 7 руб.

В Свердловской области налог на маломощные ТС рассчитывается по ставке 2,5 руб. В Забайкальском крае и Магаданской области автомобили мощностью до 100 л.с. оплачиваются по ставке 7 руб., а мощностью до 150 л.с. ― 10 руб. Для магаданских владельцев машин мощнее 250 л.с. расчет будет производиться по 45 руб. / л.с. Та же мощность в Забайкалье обойдется по 65 руб.

В Якутии за автомобиль мощностью 200 л.с. потребуется оплатить по 17 руб., на Алтае и Чукотке ― по 20 руб. за одну лошадиную силу. Выгоднее всего оплачивать транспортный налог на высокомощные автомобили в Якутии ― 60 руб. / л.с. В Чечне ставка для мощных авто составит до 91 руб., в Дагестане ― до 105 руб. за одну лошадиную силу. Максимальные ставки будут в Москве, СПб и соответствующих областях.Информацию об актуальных ставках транспортного налога в том или ином регионе можно найти на сайте ФНС.

Продолжение — на следующей странице