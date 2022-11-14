Иномарка за 300 тысяч рублей - нашли 4 достойных модели

За такие деньги реально купить «живой» автомобиль, который будет хорошо ездить и не разорит на ремонтах. А через несколько лет его получится еще и выгодно продать.

Ford Focus

За 300 тысяч рублей продают машины 2007–2008 года выпуска (второе поколение до рестайлинга).

Несомненный плюс этой модели — богатый выбор типов кузова. Есть трех- и пятидверные хэтчбеки, седаны и даже универсалы. Много вариантов двигателей, но остановиться лучше на двух агрегатах.

Первый — 1,6 л мощностью 100 л.с. Есть версия такого же объема, но мощнее — 115 л.с. Дополнительные силы добавляет система регулирования фаз газораспределения Ti-VCT. Ее слабое место — муфта на впускном распредвале.

Поэтому лучше искать машину со 100-сильным мотором. Динамика хуже, зато надежность выше. Безусловно, при должном обслуживании и своевременной замене ремня ГРМ. С двигателем стыкуется пятиступенчатая механика или четырехступенчатый автомат. Обе коробки долговечны.

Второй достойный агрегат — двухлитровый мотор мощностью 150 л.с. Один из недугов — часто плавают обороты холостого хода. Помогает регулярная (раз в 30–35 тысяч) чистки блока дроссельной заслонки. Но на ресурсе это не сказывается — большинство моторов служит без капремонта до 300–350 тысяч км.

За 15 лет кузов неизбежно покроется многочисленными сколами. Но в целом защита от коррозии у Форда хорошая. Интерьер со спокойным дизайном собран из хороших материалов. И с эргономикой полный порядок.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Ford можно тут.

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