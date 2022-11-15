Если аккумулятор установлен под капотом по всем правилам автомобильной электрики, а бортовая сеть не перенасыщена всевозможными потребителями тока — мощными аудиосистемами или дорогой «сигналкой», то про батарею можно смело забыть лет на пять, а то и шесть. Столько времени она прослужит без особых проблем при нормальной эксплуатации и чистоте в подкапотном пространстве. Если же часто ездить по грязи в дождь и слякоть, периодически стоит уделять внимание чистоте самой батареи, независимо от того, обслуживаемая она или нет.
Почему это так важно даже для необслуживаемой АКБ? Дело в том, что под капотом машины всегда имеет место испарение технических жидкостей — топлива, моторного масла, тосола, тормозной жидкости и прочих. К тому же из-под колес летит влага и растворенные химические реагенты, которыми поливают российские дороги в холодное время года. Эта взвесь постепенно оседает на крышке аккумулятора и образует маслянистую пленку, которая в свою очередь создает токопроводящую дорожку между плюсовой и минусовой клеммами. Причем утечки тока, возникающие на импровизированной маслянистой дорожке, иногда могут существенно превышать нормативный ток саморазряда батареи. В результате мы можем констатировать ускоренный разряд АКБ, особенно если автомобиль простоял долгое время без движения.
Вот так, полетели в отпуск на недельку за египетским солнцем, оставив машину на стоянке, а при возвращении она просто не завелась. В таких случаях рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора. Признайтесь себе, вы так делаете?
Чтобы не случилось подобного курьеза, возьмите за правило обрабатывать специальной смазкой для клемм АКБ RUSEF, которая надежно противостоит не только окислению и коррозии, но и предотвращает утечку тока. Состав не растрескивается и не высыхает, а также устойчив к воздействию воды и не смывается при мойке.
Стоит отметить, что смазка очень проста и удобна в применении. Достаточно лишь зачистить обрабатываемые клеммы любым подручным средством (можно использовать для этого очиститель электроконтактов RUSEFF), а затем распылить на них состав. Средство окрашено в яркий синий цвет, что служит своеобразным индикатором его использования. Потом нанесите смазку на обе клеммы аккумулятора, а лишнюю удалите мягкой тканью. И это все.
Ваша АКБ надежно защищена от саморазряда и коррозии, поскольку на поверхности клемм образует надежное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и кислот.
Кстати, смазку можно использовать круглогодично — за счет гелевого загустителя и нафтеновых масел в составе средства, оно не стекает в жару и не затвердевает в мороз. Это особо актуально при суровых российских зимах, когда хороший заряд аккумулятора является одним из ключевых условий быстрого запуска двигателя.
Также смазка убережет клеммы аккумулятора и полюсные зажимы, штекеры и прочие электрические соединители от солей реагентов и предотвратит процесс электролиза от соляного раствора, который может попасть на клемму.
Для более уверенного результата вдобавок к смазке можно использовать лак для клемм АКБ RUSEFF. Этот современный российский продукт также предназначен для защиты аккумуляторных клемм, зажимов и других соединителей электрики от окисления от воздействия паров электролита, дорожных реагентов и агрессивных составов, применяемых при мойке автомобиля. Образуемая после нанесения защитная пленка обеспечивает эффективную защиту, предотвращает рост переходного сопротивления и падение напряжения в местах соединения проводки. К тому же облегчает запуск двигателя и продлевает срок службы аккумулятора.
Так же как и смазка, лак для клемм АКБ RUSEFF не растрескивается, устойчив к воздействию воды и не смывается при мойке. К тому же он экономичен — одного баллончика хватит на много применений, быстро высыхает, не имеет резкого запаха, надежно защищает от коррозии и химического воздействия.
В общем, если сомневаетесь, на чем остановить свой выбор, — смазка или лак RUSEFF, — берите оба. Стоимость препаратов вполне умеренная, а защита — стопроцентная. Ведь при разработке составов RUSEFF учитывались все сложности российского климата: перепады температур, высокий возраст автомобилей, зачастую нерегулярные ТО, большие пробеги.
Кстати, именно благодаря ориентации на условия использования Ruseff получил премию Автохимия года в 2021 году и Бренд года в 2022-м. Этим наградам можно доверять, так как в состав жюри входят технические эксперты НАМИ.