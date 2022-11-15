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Неожиданно «сел» аккумулятор? Хотя он еще довольно свежий — был куплен всего год назад. Да и бортовая сеть автомобиля вовсе не перегружена мощной спутниковой сигнализацией и прочими электронными гаджетами.Тогда обратите внимание на состояние самой батареи — осенью, как правило, может заметно увеличиться саморазряд АКБ. Но мы уже знаем, как с этим бороться…

Если аккумулятор установлен под капотом по всем правилам автомобильной электрики, а бортовая сеть не перенасыщена всевозможными потребителями тока — мощными аудиосистемами или дорогой «сигналкой», то про батарею можно смело забыть лет на пять, а то и шесть. Столько времени она прослужит без особых проблем при нормальной эксплуатации и чистоте в подкапотном пространстве. Если же часто ездить по грязи в дождь и слякоть, периодически стоит уделять внимание чистоте самой батареи, независимо от того, обслуживаемая она или нет.

Почему это так важно даже для необслуживаемой АКБ? Дело в том, что под капотом машины всегда имеет место испарение технических жидкостей — топлива, моторного масла, тосола, тормозной жидкости и прочих. К тому же из-под колес летит влага и растворенные химические реагенты, которыми поливают российские дороги в холодное время года. Эта взвесь постепенно оседает на крышке аккумулятора и образует маслянистую пленку, которая в свою очередь создает токопроводящую дорожку между плюсовой и минусовой клеммами. Причем утечки тока, возникающие на импровизированной маслянистой дорожке, иногда могут существенно превышать нормативный ток саморазряда батареи. В результате мы можем констатировать ускоренный разряд АКБ, особенно если автомобиль простоял долгое время без движения.

Конечно, всегда можно «прикурить» иди использовать ПЗУ. Но лучше до этого не доводить

Вот так, полетели в отпуск на недельку за египетским солнцем, оставив машину на стоянке, а при возвращении она просто не завелась. В таких случаях рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора. Признайтесь себе, вы так делаете?

Чтобы не столкнуться с подобным, стоит своевременно обслуживать клеммы АКБ

Чтобы не случилось подобного курьеза, возьмите за правило обрабатывать специальной смазкой для клемм АКБ RUSEF, которая надежно противостоит не только окислению и коррозии, но и предотвращает утечку тока. Состав не растрескивается и не высыхает, а также устойчив к воздействию воды и не смывается при мойке.

Смазка для клемм в удобном пакете-дозаторе. Можно наносить без использования кистей или мазка

Стоит отметить, что смазка очень проста и удобна в применении. Достаточно лишь зачистить обрабатываемые клеммы любым подручным средством (можно использовать для этого очиститель электроконтактов RUSEFF), а затем распылить на них состав. Средство окрашено в яркий синий цвет, что служит своеобразным индикатором его использования. Потом нанесите смазку на обе клеммы аккумулятора, а лишнюю удалите мягкой тканью. И это все.

Очиститель электроконтактов растворяет нагар, жир и следы ГРМ. Мощная струя распылителя сбивает загрязнения

Ваша АКБ надежно защищена от саморазряда и коррозии, поскольку на поверхности клемм образует надежное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и кислот.

Кстати, смазку можно использовать круглогодично — за счет гелевого загустителя и нафтеновых масел в составе средства, оно не стекает в жару и не затвердевает в мороз. Это особо актуально при суровых российских зимах, когда хороший заряд аккумулятора является одним из ключевых условий быстрого запуска двигателя.

Также смазка убережет клеммы аккумулятора и полюсные зажимы, штекеры и прочие электрические соединители от солей реагентов и предотвратит процесс электролиза от соляного раствора, который может попасть на клемму.

Обслуженные клеммы всегда остаются чистыми и передают ток с максимальной отдачей

Для более уверенного результата вдобавок к смазке можно использовать лак для клемм АКБ RUSEFF. Этот современный российский продукт также предназначен для защиты аккумуляторных клемм, зажимов и других соединителей электрики от окисления от воздействия паров электролита, дорожных реагентов и агрессивных составов, применяемых при мойке автомобиля. Образуемая после нанесения защитная пленка обеспечивает эффективную защиту, предотвращает рост переходного сопротивления и падение напряжения в местах соединения проводки. К тому же облегчает запуск двигателя и продлевает срок службы аккумулятора.

Лак в виде аэрозоля легко наносить на клеммы. А ярко-синий цвет дает возможность увидеть необработанные места

Так же как и смазка, лак для клемм АКБ RUSEFF не растрескивается, устойчив к воздействию воды и не смывается при мойке. К тому же он экономичен — одного баллончика хватит на много применений, быстро высыхает, не имеет резкого запаха, надежно защищает от коррозии и химического воздействия.

В общем, если сомневаетесь, на чем остановить свой выбор, — смазка или лак RUSEFF, — берите оба. Стоимость препаратов вполне умеренная, а защита — стопроцентная. Ведь при разработке составов RUSEFF учитывались все сложности российского климата: перепады температур, высокий возраст автомобилей, зачастую нерегулярные ТО, большие пробеги.

Кстати, именно благодаря ориентации на условия использования Ruseff получил премию Автохимия года в 2021 году и Бренд года в 2022-м. Этим наградам можно доверять, так как в состав жюри входят технические эксперты НАМИ.