Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений

Вслед за Ладой в антикризисном исполнении вышел и УАЗ Патриот. Изменения коснулись в основном безопасности и в меньшей степени комфорта.

Проще и дешевле

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Из Ульяновска к дилерам начали приходить упрощенные комплектации внедорожников «Base Икар». Остатки «полноценных» машин еще есть в наличии. Можно найти даже исполнения с автоматом, хотя накрутки на них пугающие.

Как и раньше, Патриот и Пикап предлагают в идентичных исполнениях. Только грузовая версия стоит на 25 000 рублей дороже. Под сокращение попали те же системы, что у Лад.

1. Водительская подушка безопасности ушла вместе с современным рулем. Новая баранка называется Икар и почему-то удостоилась быть вынесенной в имя комплектации.

2. Корейская коробка передач Dymos уступила место китайской BAIC. Вместе с надувной подушкой это удешевило машину на 25 000 рублей. Но, по неофициальной информации от продавцов, пока ставятся агрегаты Dymos из имеющихся запасов.

Новый руль называется «Икар», он родом из девяностых.

3. ABS есть в наборе оборудования, но в перечне опций значится отказ от нее за вычет в 5000 рублей. Видимо, на большинстве машин она все-таки будет? Опыт АВТОВАЗа показывает, что заместить «антиблокировку» сложнее, чем подушки безопасности.

4. Мотор ЗМЗ Про остался при своих 150 л.с. и 235 Н·м. Только теперь у него экокласс Евро-2 вместо Евро-5. Еще минус 20 000 рублей от прежней стартовой комплектации Классик.

Патриоты и Пикапы 2022 модельного года лишились хрома на решетке радиатора, черной стала и передняя эмблема.

5. Под капотом можно заметить блок управления двигателем Итэлма российского производства вместо немецкого Bosch…

6. …и китайский усилитель тормозов вместо чешского. Раздатка управляется рычагом. Но так и прежде было на самых дешевых исполнениях УАЗа Патриот.

Внешне мотор не изменился. Его блок управления — тоже. А вот место блока ABS на левой арке пустует.

Минус 50 тысяч рублей

Патриот Base Икар стоит 1 495 000 рублей вместо 1 545 000, что просят за Патриот Классик.

Для упрощенных Патриотов и Пикапов доступны опции комфорта.

Кондиционер стоит 40 000 рублей, блокировка заднего дифференциала — 48 000 рублей, лебедка с защитой рулевых тяг — 71 500 рублей.

Предлагают пакет за 250 000 рублей, в котором есть, в том числе, обогревы передних сидений и лобового стекла, климат-контроль, медиасистема с навигацией и камерой заднего вида, парктроник, литые диски и противотуманки.

УАЗы лишились важного оборудования — систем безопасности. Экономия мизерная, несоразмерная возросшим рискам. Однако других комплектаций в ближайшем будущем не предложат.

Кстати, упростились и все другие модели УАЗа. Причем «буханки» и Хантеры понизили до экокласса Евро-0.

Для лучшего обзора рассмотрите водосток лобового стекла, а также щетки стеклоочистителя: гибридные, бескаркасные, зимние, с обогревом.

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