Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений — журнал За рулем

Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений

Вслед за Ладой в антикризисном исполнении вышел и УАЗ Патриот. Изменения коснулись в основном безопасности и в меньшей степени комфорта.

Проще и дешевле

Из Ульяновска к дилерам начали приходить упрощенные комплектации внедорожников «Base Икар». Остатки «полноценных» машин еще есть в наличии. Можно найти даже исполнения с автоматом, хотя накрутки на них пугающие.

Как и раньше, Патриот и Пикап предлагают в идентичных исполнениях. Только грузовая версия стоит на 25 000 рублей дороже. Под сокращение попали те же системы, что у Лад.


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1. Водительская подушка безопасности ушла вместе с современным рулем. Новая баранка называется Икар и почему-то удостоилась быть вынесенной в имя комплектации.

2. Корейская коробка передач Dymos уступила место китайской BAIC. Вместе с надувной подушкой это удешевило машину на 25 000 рублей. Но, по неофициальной информации от продавцов, пока ставятся агрегаты Dymos из имеющихся запасов.

Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных измененийНовый руль называется «Икар», он родом из девяностых.
Новый руль называется «Икар», он родом из девяностых.

3. ABS есть в наборе оборудования, но в перечне опций значится отказ от нее за вычет в 5000 рублей. Видимо, на большинстве машин она все-таки будет? Опыт АВТОВАЗа показывает, что заместить «антиблокировку» сложнее, чем подушки безопасности.

4. Мотор ЗМЗ Про остался при своих 150 л.с. и 235 Н·м. Только теперь у него экокласс Евро-2 вместо Евро-5. Еще минус 20 000 рублей от прежней стартовой комплектации Классик.

Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных измененийПатриоты и Пикапы 2022 модельного года лишились хрома на решетке радиатора, черной стала и передняя эмблема.
Патриоты и Пикапы 2022 модельного года лишились хрома на решетке радиатора, черной стала и передняя эмблема.

5. Под капотом можно заметить блок управления двигателем Итэлма российского производства вместо немецкого Bosch…

6. …и китайский усилитель тормозов вместо чешского. Раздатка управляется рычагом. Но так и прежде было на самых дешевых исполнениях УАЗа Патриот.

Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных измененийВнешне мотор не изменился. Его блок управления — тоже. А вот место блока ABS на левой арке пустует.
Внешне мотор не изменился. Его блок управления — тоже. А вот место блока ABS на левой арке пустует.

Минус 50 тысяч рублей

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Патриот Base Икар стоит 1 495 000 рублей вместо 1 545 000, что просят за Патриот Классик.

Для упрощенных Патриотов и Пикапов доступны опции комфорта.

Кондиционер стоит 40 000 рублей, блокировка заднего дифференциала — 48 000 рублей, лебедка с защитой рулевых тяг — 71 500 рублей.

Предлагают пакет за 250 000 рублей, в котором есть, в том числе, обогревы передних сидений и лобового стекла, климат-контроль, медиасистема с навигацией и камерой заднего вида, парктроник, литые диски и противотуманки.

УАЗы лишились важного оборудования — систем безопасности. Экономия мизерная, несоразмерная возросшим рискам. Однако других комплектаций в ближайшем будущем не предложат.

Кстати, упростились и все другие модели УАЗа. Причем «буханки» и Хантеры понизили до экокласса Евро-0.

Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений

Вслед за Ладой в антикризисном исполнении вышел и УАЗ Патриот. Изменения коснулись в основном безопасности и в меньшей степени комфорта.

Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений — фото 1371420Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений — фото 1371421Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений — фото 1371418Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений
Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений

Вслед за Ладой в антикризисном исполнении вышел и УАЗ Патриот. Изменения коснулись в основном безопасности и в меньшей степени комфорта.

Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений — фото 1371420Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений — фото 1371418Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений — фото 1371421Чего лишился УАЗ Патриот? 6 важных изменений
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