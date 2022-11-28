Цены на аккумуляторы для авто растут: чем это вызвано и что делать?

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В нынешних экономических условиях у многих автовладельцев возникают проблемы с ремонтом и обслуживанием своих машин. Мало того, что на рынке возник большой дефицит запчастей, «расходников» и комплектующих, так еще и поставщики до неприличия задрали цены. Как быть в такой ситуации, особенно если автомобиль является источником заработка?

Проблемы с поставками автокомпонентов в полной мере касаются и многих импортных стартерных аккумуляторов, значительная доля которых раньше поступала к нам из ныне «недружественных» стран — Германии, Чехии, Словении, Испании, Польши, Австрии, а также из Японии и Южной Кореи. Теперь их поставки либо полностью прекратились, либо многократно уменьшились. Что естественно, тоже провоцирует рост цен на АКБ.

Сделано в Турции

Однако, утверждают эксперты, переживать не стоит. Без качественного «аккумуляторного» импорта мы точно не останемся. Пока одни фирмы, в угоду санкционным решениям западных политиков, уходят из России, другие — наоборот, активно наращивают свое присутствие. Причем делают это с завидным упорством, шаг за шагом осваивая ниши российского авторынка. И если в поставках машин среди иностранцев сегодня очевидным образом превалирует Китай, то в секторе востребованных высокотехнологичных комплектующих, к которым относятся и автомобильные АКБ, однозначно стоит выделить Турцию.

Этот факт можно наглядно проследить на примере известного бренда Taxxon , поставляющего на наш рынок широкий спектр аккумуляторов турецкого производства. При этом в каждой из батарей реализованы лучшие инновации в области производства стартерных источников питания. Модельный ряд включает в себя АКБ различных типоразмеров с емкостью от 35 до 240 Ач и пусковыми токами от 260 до 1420 Ампер. Все отмеченные батареи изготавливают на одном из ведущих профильных предприятий Турции. Это самый современный аккумуляторный завод, который входит в мощный производственный концерн с оборотом в миллиард долларов.

Ставка на технологии

В числе важных особенностей аккумуляторов Taxxon следует отметить уникальную технологию SmartGrid, обеспечивающую им принципиально новый уровень надежности на весь срок службы этих автомобильных АКБ. К слову сказать, повышенная надежность фирменных батарей Taxxon обусловлена еще и тем, что в их разработке всегда участвуют российские специалисты, а каждая модификация АКБ проектируется с учетом сложных, а порой и экстремальных условий их эксплуатации в нашей стране.

Данное качество в сочетании с привлекательной розничной ценой выгодно отличает продукцию бренда Taxxon от большинства батарей европейского производства, стоимость которых на российском рынке на сегодняшний день превысила все мыслимые пределы. А потому неудивительно, что в нашей стране АКБ марки Taxxon пользуются стабильным спросом. Достаточно сказать, что сегодня во многих регионах России успешно эксплуатируются десятки тысяч батарей этого бренда, выпускаемых как для легковых автомобилей, так и для грузовиков.

Победы в автогонках

Надежность аккумуляторов Taxxon и высокая стабильность их рабочих параметров были по достоинству оценены рядом известных автопроизводителей. Так, в сезоне 2022 года гоночная команда Горьковского автозавода «ГАЗ Рейд Спорт» приняла решение использовать АКБ бренда Taxxon на своих машинах. Напомним, что «ГАЗ Рейд Спорт» не первый год принимает самое активное участие в национальных и международных соревнованиях, включая такую престижную и в то же время весьма сложную гонку, как ралли «Шелковый путь».

Отзывы пилотов команды «ГАЗ Рейд Спорт» о батареях Taxxon (см. ролик выше) лучше всего свидетельствуют о высоком уровне их надежности. Отмеченные качества батарей были неоднократно подтверждены победами команды в престижных автогонках. Например, в ралли «Шелковый путь», где «ГАЗ Рейд Спорт» выставлял среди внедорожников три ГАЗели NN, сразу два их экипажа стали призерами. Они заняли соответственно второе и третье место по итогам гонок.

Новые разработки

Такое достижение команды свидетельствует о высоком уровне ее подготовки и о хорошем техническом оснащении, в состав которого сегодня входят и высокотехнологичные аккумуляторы Taxxon. В их числе представлены и модели из обновленной линейки с индексом EFB (фото ниже). Это аккумуляторы повышенной энергоемкости, которые предназначены для автомобилей азиатского и европейского производства, в том числе оснащенных моторами с функцией «Старт-Стоп». EFB-аккумуляторы от Taxxon выдерживают гораздо больше циклов разряд-заряд, они меньше подвержены глубоким разрядам и при этом быстрее заряжаются. К тому же они лучше переносят тряску и вибрации, что очень важно при езде в сложных условиях, включая бездорожье.

EFB-аккумулятор Taxxon европейской серии

В настоящее время разработчики автомобильных батарей Taxxon продолжают работу по дальнейшему совершенствованию их характеристик, а также по проектированию новых моделей АКБ. Например, не исключено, что в ближайшем будущем бренд Taxxon порадует российских автомобилистов серией своих АGM—аккумуляторов, в которых вместо жидкого электролита используется абсорбированный электролит. Подобные типы АКБ отличаются отменной надежностью, высокой живучестью и гораздо лучшими, чем у стандартных батарей, эксплуатационными показателями. Запросы пользователей показывают, что такие источники бортового питания автомобилей сегодня также востребованы на нашем рынке.

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