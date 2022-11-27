Как учились воевать 85 лет назад (и как учатся сегодня)

В 1938 году в одном из выпусков журнала «За рулем» была опубликована большая статья об осенних учениях МВО. А накануне закончились учения российской армии «Восток-2022». Многое изменилось? Да! Но многое и осталось неизменным.

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Журнал «За рулем», появившийся как издание Автодора («Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог»), в 1938 году стал печатным органом Осоавиахима («Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству»).

В то время шла война в Испании, где фашистов били и советские солдаты. Мир стоял на пороге Второй мировой войны. И неудивительно, что много места в журнале стала занимать военная тематика.

В №18 за 1938 год был опубликован большой отчет корреспондента «За рулем» майора Среднева об осенних учениях в Московском военном округе, закончившихся 6 сентября.

И сегодня СМИ рассказывают об осенних учениях российской армии «Восток-2022». Интересно, что изменилось в нашей армии за 85 лет.

Зачем нужны учения?

Без портретов командующих учениями тогда не обходилась ни одна статья. Редко обходится и сейчас.

Учениями 1938 года командовали маршал Советского Союза Буденный и комиссар обороны Ворошилов.

Как писал корреспондент Среднев, «в отличие от прошлых лет, осенние учения этого года преследовали цель — создать реальную боевую обстановку». «Учения, — сказал т. Ворошилов, — это война, но без стрельбы боевыми патронами и снарядами».

Что такое настоящая война, многие командиры в то время уже понимали — по опыту Испании, советско-китайского конфликта 1929 года, столкновения с японцами у озера Хасан.

Некоторые — старые командиры — хорошо помнили еще и Гражданскую войну.

Принцип учений не изменился и сегодня: условная война без реальных жертв, в обстановке, максимально приближенной к реальной боевой.

Главная задача — проверить боеготовность армии.

Цели осенних учений 1938 года были довольно скромными по современным меркам — отработать взаимодействие разных видов войск: пехоты с артиллерией и танками-амфибиями. Кстати, именно в Московском округе была сформирована первая мотострелковая бригада Советской Армии.

Замысел командно-штабных и оперативно-стратегических учений «Восток-2022» звучит солиднее: отработать различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

От Москвы до самых до окраин

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Учения Московского военного округа в 1938 году проходили в районе Москва — Владимир — Горький (Нижний Новгород), в небольшом удалении от столицы. Учения были двухсторонними: противниками стали «северные и южные».

Учения «Восток-2022» заметно масштабнее. Их география — от озера Байкал до побережья Тихого океана и от китайско-монгольских границ до южного берега Северного Ледовитого океана, а также в Охотском и Японском морях.

Маневры проводили на 9 полигонах (Сергеевский, Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Телемба, Успеновский и других). Как пишет ТАСС, «...в них был задействован контингент Вооруженных сил России, союзников и партнеров, прежде всего — по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): 50 тысяч российских военнослужащих плюс 2 тысячи военных из Китая, Индии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Азербайджана, Алжира и других государств».

Учения 2022 года проходили не только на суше и в воздухе, но и акваториях Охотского и Японского морей.

Всего в учениях «„Восток-2022“ участвовали 50 тысяч российских военнослужащих и 2 тысячи военных из других стран. И 5 тысяч боевых машин, 140 летательных аппаратов, 60 кораблей.

Тактика

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В предвоенные годы РККА учили в первую очередь наступать, а не обороняться. Главенствовала концепция «глубокого/массированного удара». После артподоготовки в бой вступали механизированные части при поддержке пехоты (и даже кавалерии), их атаку с воздуха поддерживала авиация.

По легенде учений «Восток-2022», военные формирования отражали агрессию сухопутных, авиационных и морских группировок условного противника — в первую очередь, за счет огневого превосходства, то есть ракетных ударов. Это на первом этапе.

После двух суток оборонительных действий перешли к наступательным, а затем — к «разгрому неприятеля на приморском направлении». Причем в условный бой ввели не только российские войска, но и второй эшелон ударной группировки союзников из России, Китая, Алжира и Белоруссии.

Техника-1938

Танковые части считались в предвоенные годы главной наступательной силой. И военных учили в основном наступать, а не обороняться.

О применявшейся на учениях 1938 года технике майор Среднев писал: «Мощная советская военная техника была представлена на учениях во всем своем многообразии: здесь была авиация, имеющая самолеты самых новых конструкций, танки всех видов и различного назначения, могучая и подвижная артиллерия, инженерные войска и т.д.»

Никаких конкретных моделей корреспондент не называл. Хотя теперь мы знаем, что у танкистов Московского военного округа на вооружении были танки МС или Т-18, Т-26, Т-27, Т-28, БТ и Т-35.

В основном это легкие и средние танки, за исключением тяжелого Т-35. В 1935–36 годах бригады 5-го мехкорпуса МВО первыми в РККА были перевооружены танками БТ-7.

Именно на танковые войска в то время и делалась основная ставка, и добрая половина статьи Среднева была посвящена танкистам.

«Внезапность и массовость — вот два основных принципа использования танков. Их правильно осуществила танковая часть „северных“. Ей удалось неожиданно прорваться в глубокий тыл „южных“, уничтожить два тяжелых артдивизиона, не успевших изготовиться для отражения танковой атаки, проникнуть на станцию снабжения, разгромить обозы и колонны автомашин, прибывшие на станцию за получением продовольствия и боеприпасов и атаковать на марше артиллерийскую часть», — писал майор Среднев в 1938 году.

По условиям учений танкистам достаточно было выйти в тыл артиллерийской батарее, чтобы им засчитали победу — без единого, даже холостого, выстрела или какой-то другой имитации боя. Поэтому такие учения часто называют просто маневрами (а раньше — даже «играми»).

Война показала, что реальность гораздо сложнее.

Техника-2022

Танковые части имеют важное значение и сегодня. Как видно на учениях «Восток-2022», тактика танковых атак за прошедшее время не изменилась: машины идут очень плотно, борт к борту, как и в предвоенные годы, формируя «бронированный кулак». Насколько это правильно в условиях современной войны, пусть сулят военные специалисты.

На самом острие атаки сегодня авиация, беспилотные летательные аппараты и робототехника. В сообщении ТАСС об учениях говорится о 140 летательных аппаратах: это «стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и управления А-50, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители-перехватчики МиГ-31, многофункциональные истребители Су-30МС и Су-35, китайские всепогодные истребители J-10 („Ченду-10“) и другие боевые машины нашего крупного юго-восточного соседа».

Участвовала и проверенная техника: Т-62, БМП-1, МТ-12 «Рапира». Использовались реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», «Град», артиллерийские комплексы «Гиацинт», «Мста-Б», PLZ-07 Народно-освободительной армии КНР.

Для подавления артиллерии противника применяли радиолокационные станции контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М», «Аистенок», комплексы наземной артиллерийской разведки CHAP-10M1.

И все же главное сегодня — обеспечить огневое превосходство на большой дистанции, без столкновения с противником лицом к лицу

Вместе с новыми видами техники появляются и новые тактические приемы. Например, на учениях «Восток-2022» применялась «огнеметная карусель»: боевые машины движутся по кругу. Пока одна машина отходит после выстрела по цели, вторая дает залп, а третья готовится к выстрелу, и так по кругу.

По итогам 85 лет

Советские осенние учения 1938 года были не только проверкой боеготовности Вооруженных сил, но и демонстрацией их гражданам СССР. Недаром майор Среднев писал, что «местное население горячо приветствовало родную Красную армию».

Современные военные учения не обходятся без огромных штабов, координирующих действия многочисленных подразделений.

Конечно, существенно изменились масштабы учений. Теперь они охватывают огромную площадь. Кроме сухопутных войск и авиации в них участвуют силы ВМФ. А главный упор сделан на слаженные действия разных родов войск и координацию с силами союзников.

В итоги учений занесли огневое превосходство российской армии над условным противником и способность развертывать крупные группировки в АТР при взаимодействии с иностранными подразделениями.

Военная наука не стоит на месте. Но все хитрости военные по-прежнему не раскрывают: не положено.

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения, а также сэнд-траков (антибуксов).

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Фото: из архива «За рулем» и скриншоты видео МО РФ