Как учились воевать 85 лет назад (и как учатся сегодня)

Журнал «За рулем», появившийся как издание Автодора («Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог»), в 1938 году стал печатным органом Осоавиахима («Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству»).
В то время шла война в Испании, где фашистов били и советские солдаты. Мир стоял на пороге Второй мировой войны. И неудивительно, что много места в журнале стала занимать военная тематика.
В №18 за 1938 год был опубликован большой отчет корреспондента «За рулем» майора Среднева об осенних учениях в Московском военном округе, закончившихся 6 сентября.
И сегодня СМИ рассказывают об осенних учениях российской армии «Восток-2022». Интересно, что изменилось в нашей армии за 85 лет.
Зачем нужны учения?
Учениями 1938 года командовали маршал Советского Союза Буденный и комиссар обороны Ворошилов.
Как писал корреспондент Среднев, «в отличие от прошлых лет, осенние учения этого года преследовали цель — создать реальную боевую обстановку». «Учения, — сказал т. Ворошилов, — это война, но без стрельбы боевыми патронами и снарядами».
Что такое настоящая война, многие командиры в то время уже понимали — по опыту Испании, советско-китайского конфликта 1929 года, столкновения с японцами у озера Хасан.
Некоторые — старые командиры — хорошо помнили еще и Гражданскую войну.
Принцип учений не изменился и сегодня: условная война без реальных жертв, в обстановке, максимально приближенной к реальной боевой.
Главная задача — проверить боеготовность армии.
Цели осенних учений 1938 года были довольно скромными по современным меркам — отработать взаимодействие разных видов войск: пехоты с артиллерией и танками-амфибиями. Кстати, именно в Московском округе была сформирована первая мотострелковая бригада Советской Армии.
Замысел командно-штабных и оперативно-стратегических учений «Восток-2022» звучит солиднее: отработать различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.
От Москвы до самых до окраин
Учения Московского военного округа в 1938 году проходили в районе Москва — Владимир — Горький (Нижний Новгород), в небольшом удалении от столицы. Учения были двухсторонними: противниками стали «северные и южные».
Учения «Восток-2022» заметно масштабнее. Их география — от озера Байкал до побережья Тихого океана и от китайско-монгольских границ до южного берега Северного Ледовитого океана, а также в Охотском и Японском морях.
Маневры проводили на 9 полигонах (Сергеевский, Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Телемба, Успеновский и других). Как пишет ТАСС, «...в них был задействован контингент Вооруженных сил России, союзников и партнеров, прежде всего — по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): 50 тысяч российских военнослужащих плюс 2 тысячи военных из Китая, Индии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Азербайджана, Алжира и других государств».
Всего в учениях «„Восток-2022“ участвовали 50 тысяч российских военнослужащих и 2 тысячи военных из других стран. И 5 тысяч боевых машин, 140 летательных аппаратов, 60 кораблей.
Тактика
В предвоенные годы РККА учили в первую очередь наступать, а не обороняться. Главенствовала концепция «глубокого/массированного удара». После артподоготовки в бой вступали механизированные части при поддержке пехоты (и даже кавалерии), их атаку с воздуха поддерживала авиация.
По легенде учений «Восток-2022», военные формирования отражали агрессию сухопутных, авиационных и морских группировок условного противника — в первую очередь, за счет огневого превосходства, то есть ракетных ударов. Это на первом этапе.
После двух суток оборонительных действий перешли к наступательным, а затем — к «разгрому неприятеля на приморском направлении». Причем в условный бой ввели не только российские войска, но и второй эшелон ударной группировки союзников из России, Китая, Алжира и Белоруссии.
Техника-1938
О применявшейся на учениях 1938 года технике майор Среднев писал: «Мощная советская военная техника была представлена на учениях во всем своем многообразии: здесь была авиация, имеющая самолеты самых новых конструкций, танки всех видов и различного назначения, могучая и подвижная артиллерия, инженерные войска и т.д.»
Никаких конкретных моделей корреспондент не называл. Хотя теперь мы знаем, что у танкистов Московского военного округа на вооружении были танки МС или Т-18, Т-26, Т-27, Т-28, БТ и Т-35.
В основном это легкие и средние танки, за исключением тяжелого Т-35. В 1935–36 годах бригады 5-го мехкорпуса МВО первыми в РККА были перевооружены танками БТ-7.
Именно на танковые войска в то время и делалась основная ставка, и добрая половина статьи Среднева была посвящена танкистам.
«Внезапность и массовость — вот два основных принципа использования танков. Их правильно осуществила танковая часть „северных“. Ей удалось неожиданно прорваться в глубокий тыл „южных“, уничтожить два тяжелых артдивизиона, не успевших изготовиться для отражения танковой атаки, проникнуть на станцию снабжения, разгромить обозы и колонны автомашин, прибывшие на станцию за получением продовольствия и боеприпасов и атаковать на марше артиллерийскую часть», — писал майор Среднев в 1938 году.
По условиям учений танкистам достаточно было выйти в тыл артиллерийской батарее, чтобы им засчитали победу — без единого, даже холостого, выстрела или какой-то другой имитации боя. Поэтому такие учения часто называют просто маневрами (а раньше — даже «играми»).
Война показала, что реальность гораздо сложнее.
Техника-2022
Танковые части имеют важное значение и сегодня. Как видно на учениях «Восток-2022», тактика танковых атак за прошедшее время не изменилась: машины идут очень плотно, борт к борту, как и в предвоенные годы, формируя «бронированный кулак». Насколько это правильно в условиях современной войны, пусть сулят военные специалисты.
На самом острие атаки сегодня авиация, беспилотные летательные аппараты и робототехника. В сообщении ТАСС об учениях говорится о 140 летательных аппаратах: это «стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и управления А-50, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители-перехватчики МиГ-31, многофункциональные истребители Су-30МС и Су-35, китайские всепогодные истребители J-10 („Ченду-10“) и другие боевые машины нашего крупного юго-восточного соседа».
Участвовала и проверенная техника: Т-62, БМП-1, МТ-12 «Рапира». Использовались реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», «Град», артиллерийские комплексы «Гиацинт», «Мста-Б», PLZ-07 Народно-освободительной армии КНР.
Для подавления артиллерии противника применяли радиолокационные станции контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М», «Аистенок», комплексы наземной артиллерийской разведки CHAP-10M1.
Вместе с новыми видами техники появляются и новые тактические приемы. Например, на учениях «Восток-2022» применялась «огнеметная карусель»: боевые машины движутся по кругу. Пока одна машина отходит после выстрела по цели, вторая дает залп, а третья готовится к выстрелу, и так по кругу.
По итогам 85 лет
Советские осенние учения 1938 года были не только проверкой боеготовности Вооруженных сил, но и демонстрацией их гражданам СССР. Недаром майор Среднев писал, что «местное население горячо приветствовало родную Красную армию».
Конечно, существенно изменились масштабы учений. Теперь они охватывают огромную площадь. Кроме сухопутных войск и авиации в них участвуют силы ВМФ. А главный упор сделан на слаженные действия разных родов войск и координацию с силами союзников.
В итоги учений занесли огневое превосходство российской армии над условным противником и способность развертывать крупные группировки в АТР при взаимодействии с иностранными подразделениями.
Военная наука не стоит на месте. Но все хитрости военные по-прежнему не раскрывают: не положено.
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Фото: из архива «За рулем» и скриншоты видео МО РФ