За ответ на задачу из сентябрьского номера журнала Максим Булдаков из г. Кирова получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования.

ЗАДАЧА № 177

Вредная парковка

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Заасфальтировали у Дмитрича по новой парковку возле дома. И новую разметку нарисовали. Где раньше с трудом в карман параллельно впихивали шесть машин, теперь вольготно размещаются пять. А он и жалуется: «Так-то оно так, да только повреждений своими дверями добрые люди на боках машины стали больше и глубже оставлять. Ну, невнимательность учитывать не будем, зато на нашей парковке действуют те же законы механики, что используются и в твоем моторе и, например, при штамповке деталей твоей машины».

Что за эффект вредит дверям автомобилей соседей-автолюбителей?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected].. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 сентября.

В задаче читателям предлагалось придумать способы заставить современный автомобиль, застрявший в грязи, лучше «помогать» владельцу выталкивать его. Да еще, чтобы вентилятор системы охлаждения «завелся», не позволяя мотору перегреться.

Порой, чтобы выбраться из грязи или снежного плена, автомобиль надо лишь немного подтолкнуть. Но что делать, если поехал в одиночку? Раньше, на карбюраторных автомобилях, немного вытягивали рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора (подсос) — при этом обороты холостого хода возрастали тысяч до полутора. Включали передачу и начинали толкать машину. Важно, чтобы она, выбравшись из плена, не уехала от владельца. Для этого привязывали шпагат к центральному высоковольтному проводу, который, вырвавшись из гнезда, глушил двигатель.

Блок предохранителей Renault Duster. Если извлечь реле или предохранитель — кондиционера не будет, а положительный эффект останется.

Большинство читателей предложили отсоединить разъем от датчика температуры. Способ не особенно хороший. Обороты холостого хода изменятся незначительно, хотя вентилятор действительно заработает. Другие предложили покрутить упорный винт дроссельной заслонки. Обороты возрастут, но потом восстановить положение будет сложно, а охлаждение мы так и не улучшим. Если у вашего автомобиля электронная педаль газа, то регулировки вообще может не быть. Увеличить натяжение троса при соответствующем типе привода дроссельной заслонки проще — но, всё же, с охлаждением вопрос не решен.

Кондиционер бережет вариатор: продуть ­толстый и часто грязный бутерброд из тепло­обменников может только вентилятор, ­включенный постоянно.

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Победитель нашего конкурса придумал свой, гораздо более красивый вариант.

«Владея автомобилем ВАЗ‑2131 с инжекторным двигателем, я установил комплект кондиционера от инкассаторской Нивы. Проанализировал электрические схемы других автомобилей и на их основе собрал свою схему управления с завязкой на электронный блок управления (ЭБУ).

В штатных схемах на ЭБУ приходит сигнал-запрос на включение кондиционера от кнопки управления (+12 В) и выходит сигнал на реле компрессора. Как только мы подаем +12 В на первый провод, ЭБУ повышает обороты двигателя, водитель может включить передачу, выйти и подтолкнуть свою «лошадку». Естественно, это небезопасно. Желательно установить «чеку», как на снегоходах и гидроциклах, чтобы двигатель заглох, если машина «убежит» от хозяина.

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Второй плюс доработки заключается в том, что ещё включается вентилятор обдува основного радиатора. Это может помочь двигателю не перегреться в пробках или на бездорожье.

Кому идея понравилась — привожу распиновку старых ЭБУ. Контакт называется «запрос на включение кондиционера». Bosch M.1.5.4; Январь 5.1 — 41 вывод. Bosch MP7.0 — 47 вывод. Январь 7.2, Bosch 7.9.7 — 75 вывод.

Владельцам же любых иномарок можно посоветовать, чтобы помочь себе в подобной ситуации, запомнить, какой предохранитель или реле отвечает за включение муфты компрессора кондиционера. Вынув этот элемент и включив кондиционер кнопкой на панели приборов, весьма вероятно, что мы добьемся того же эффекта. И компрессор не будет отбирать драгоценные лошадки у мотора, и обороты возрастут, и вентилятор завертится. Конечно, это сработает только на довольно простых автомобилях. И на механике!»

Максима Булдакова поздравляем с победой!

















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