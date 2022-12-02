Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — журнал За рулем

Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

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Автомобильный видеорегистратор необходим на наших дорогах. Но для полной картины одной камеры, смотрящей вперед, явно мало. Что делать? Ставить второй регистратор, третий? Нет, все уже придумано.

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За первые 6 месяцев 2022 года в России зарегистрировано 53 537 дорожно-транспортных происшествий. Сколько не зарегистрировано, никто не скажет. Снова вышли на охоту «подставлялы» — из-за причуд автостраховщиков. Чтобы установить, кто прав, а кто виноват в ДТП или конфликте на дороге, нужен хороший видеорегистратор. Надежный, с четкой картинкой днем и ночью. Но и это еще не все…

Каким должен быть видеорегистратор?

При «разборе полетов» часто требуется запись того, что происходило не только перед машиной, но и позади нее или в салоне. Что делать? Подключать вторую камеру? Не у всех регистраторов есть такая функция.

Компания NAVITEL продолжает радовать покупателей своими новинками. И одна из них — видеорегистратор NAVITEL RC3 PRO — с тремя камерами. Одна смотрит вперед, другая назад, третья — в салон! А благодаря большому углу обзора объективов на видеозаписи будет видно, что происходило по бокам машины.

Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!Прибор компактный и не ограничивает обзор водителю. Держатель приклеивается на 3М скотч к стеклу, а сам прибор надежно механически фиксируется на держателе. Снять и установить регистратор можно буквально за секунду. На площадке держателя — разъем питания типа micro-USB и разъем штекера кабеля камеры заднего вида.
Прибор компактный и не ограничивает обзор водителю. Держатель приклеивается на 3М скотч к стеклу, а сам прибор надежно механически фиксируется на держателе. Снять и установить регистратор можно буквально за секунду. На площадке держателя — разъем питания типа micro-USB и разъем штекера кабеля камеры заднего вида.

Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

Технические особенности

Сенсор передней камеры GC4653 поддерживает видеозапись в разрешении 2560x1440 (2K) со скоростью 30 кадров в секунду. Длительность каждого файла — 1, 3 или 5 минут. Качество 2K возможно при использовании регистратора как одно- или двухканального.

Фронтальная камера обеспечивает обзор на 135° (это больше центрального поля зрения человека), салонная — 110°, заднего вида — 106°. Сенсор задней камеры GC2053, салонной — F37.

При трехканальном подключении видео со всех камер записывается в разрешении Full HD (1080p). Объективы фронтальной и салонной камер регулируются по вертикали, а задняя камера устанавливается в любом положении на 3M-скотч. Объектив поворачивается на 360°. Важно помнить: салонную камеру можно ставить только внутри, у нее нет защиты от влаги.

10 важных качеств хорошего видеорегистратора

1. Качество съемки

Качество картинки отличное не только в яркую, солнечную погоду, но и в ненастье, и даже ночью: резкое и контрастное, ничуть не уступающее тому, что дают хорошие экшн-камеры. При ночной съемке легко читаются номера автомобилей на встречной полосе. Задняя камера отлично видит даже через затонированное стекло. А у внутренней камеры есть инфракрасная подсветка (4 светодиода). Изображение получается черно-белым, но очень четким. Днем изображение с внутрисалонной камеры цветное.

2. Сенсорный экран и простое меню

Дисплей у прибора сенсорный, диагональю 3,16 дюйма (разрешение 820x320). И очень простое меню с четкими, интуитивно понятными иконками. Так что настроить прибор и управлять им сможет пользователь с любыми навыками.


Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

3. Циклическая запись и G—сенсор

Устройство поддерживает бесшовную циклическую запись на карты памяти емкостью до 128 ГБ. То есть автоматически стирает старые файлы и записывает на их место новые. Но при необычных вибрациях или ударах срабатывает G—сенсор (датчик удара), а видеофайлы перемещаются в защищенную от перезаписи папку на карте памяти.

4. Как с конфиденциальностью?

Салонная камера заднего вида выполнена в виде быстросъемного модуля: ее можно отсоединить от корпуса за секунды. И так же вернуть обратно. Это на случай, если вы не хотите, чтобы на запись попало все, что происходит в салоне.

5. Предупреждения о камерах ГИБДД

NAVITEL RCPRO работает еще и как информер, сообщая водителю о более чем 60 типах камер контроля скорости, мобильных камерах и муляжах, а также о выделенных полосах для общественного транспорта и других потенциально опасных местах для водителя.

Свое местоположение гаджет определяет с помощью GPS—антенны. В приборе есть еще и цифровой спидометр — он гораздо точнее, чем штатный спидометр автомобиля.

6. Работает по Wi-Fi

NAVITEL RCPRO также оснащен модулем Wi-Fi, что позволяет не только оперативно и предельно просто обновлять программное обеспечение, но и мгновенно получать и просматривать видеофайлы на смартфоне через приложение NAVITEL DVR Center, делиться ими в соцсетях, отправлять электронной почтой.


Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

Комплектация устройства:


  • Видеорегистратор NAVITEL RC3 PRO
  • Камера заднего вида
  • Крепление на лобовое стекло 3М-скотч
  • Автомобильное зарядное устройство 12/24 В
  • Картридер
  • Салфетка из микрофибры
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
  • Подарочный ваучер

7. Помощь при парковке

Достаточно большой дисплей и камера заднего вида позволяют использовать NAVITEL RC3 PRO для помощи при парковке. Если подключить устройство к фонарю заднего хода, то при выборе задней передачи на дисплее регистратора автоматически будет появляться изображение с камеры заднего вида. Удобно!

8. Есть суперконденсатор

Чтобы прибор выдерживал кратковременное отключение питания и перепады температуры (например, при ночных стоянках), он оборудован встроенным суперконденсатором с емкостью 1.5 Ф. Эта функция также позволит завершить видеофайл корректно при внезапном отключении питания. Например, во время ДТП. И вы не потеряете ценный фрагмент записи.

9. Режим парковки

Устройство способно охранять ваш автомобиль и на парковке, записывая видео с трех камер одновременно с частотой 1, 2, 5 кадров в секунду, даже если вас нет в салоне и двигатель заглушен. Но для этого требуется приобрести еще контроллер питания NAVITEL Smart Box Max, защищающий аккумулятор вашего автомобиля от чрезмерного разряда.

10. Навигационные карты — в подарок!

Годовая подписка на карты стран Европы, Беларуси, Казахстана, России и Украины при покупке NAVITEL RC3 PRO вам достанется бесплатно, просто подарят — в виде ваучера. Но его можно использовать только для смартфонов или планшетов на ОС Андроид, так как политика Apple не позволяет вводить в программе лицензионные ключи, приобретенные не через AppStore.


Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

Гарантия и цена

NAVITEL RC3 PRO обеспечен гарантией на 12 месяцев. Цена устройства — 8990 рублей. Отличный подарок для любого водителя.


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Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

Автомобильный видеорегистратор необходим на наших дорогах. Но для полной картины одной камеры, смотрящей вперед, явно мало. Что делать? Ставить второй регистратор, третий? Нет, все уже придумано.

Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374592Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374620Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374621Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374590Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374591Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374619Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!
Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

Автомобильный видеорегистратор необходим на наших дорогах. Но для полной картины одной камеры, смотрящей вперед, явно мало. Что делать? Ставить второй регистратор, третий? Нет, все уже придумано.

Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374591Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374590Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374592Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374620Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374621Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть! — фото 1374619Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!
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