Видеорегистратор с «круговым обзором»? Да, такой уже есть!

За первые 6 месяцев 2022 года в России зарегистрировано 53 537 дорожно-транспортных происшествий. Сколько не зарегистрировано, никто не скажет. Снова вышли на охоту «подставлялы» — из-за причуд автостраховщиков. Чтобы установить, кто прав, а кто виноват в ДТП или конфликте на дороге, нужен хороший видеорегистратор. Надежный, с четкой картинкой днем и ночью. Но и это еще не все…

При «разборе полетов» часто требуется запись того, что происходило не только перед машиной, но и позади нее или в салоне. Что делать? Подключать вторую камеру? Не у всех регистраторов есть такая функция.

Компания NAVITEL продолжает радовать покупателей своими новинками. И одна из них — видеорегистратор NAVITEL RC3 PRO — с тремя камерами. Одна смотрит вперед, другая назад, третья — в салон! А благодаря большому углу обзора объективов на видеозаписи будет видно, что происходило по бокам машины.

Прибор компактный и не ограничивает обзор водителю. Держатель приклеивается на 3М скотч к стеклу, а сам прибор надежно механически фиксируется на держателе. Снять и установить регистратор можно буквально за секунду. На площадке держателя — разъем питания типа micro-USB и разъем штекера кабеля камеры заднего вида.

Сенсор передней камеры GC4653 поддерживает видеозапись в разрешении 2560x1440 (2K) со скоростью 30 кадров в секунду. Длительность каждого файла — 1, 3 или 5 минут. Качество 2K возможно при использовании регистратора как одно- или двухканального.

Фронтальная камера обеспечивает обзор на 135° (это больше центрального поля зрения человека), салонная — 110°, заднего вида — 106°. Сенсор задней камеры GC2053, салонной — F37.

При трехканальном подключении видео со всех камер записывается в разрешении Full HD (1080p). Объективы фронтальной и салонной камер регулируются по вертикали, а задняя камера устанавливается в любом положении на 3M-скотч. Объектив поворачивается на 360°. Важно помнить: салонную камеру можно ставить только внутри, у нее нет защиты от влаги.

10 важных качеств хорошего видеорегистратора

1. Качество съемки

Качество картинки отличное не только в яркую, солнечную погоду, но и в ненастье, и даже ночью: резкое и контрастное, ничуть не уступающее тому, что дают хорошие экшн-камеры. При ночной съемке легко читаются номера автомобилей на встречной полосе. Задняя камера отлично видит даже через затонированное стекло. А у внутренней камеры есть инфракрасная подсветка (4 светодиода). Изображение получается черно-белым, но очень четким. Днем изображение с внутрисалонной камеры цветное.

2. Сенсорный экран и простое меню

Дисплей у прибора сенсорный, диагональю 3,16 дюйма (разрешение 820x320). И очень простое меню с четкими, интуитивно понятными иконками. Так что настроить прибор и управлять им сможет пользователь с любыми навыками.





3. Циклическая запись и G —сенсор

Устройство поддерживает бесшовную циклическую запись на карты памяти емкостью до 128 ГБ. То есть автоматически стирает старые файлы и записывает на их место новые. Но при необычных вибрациях или ударах срабатывает G—сенсор (датчик удара), а видеофайлы перемещаются в защищенную от перезаписи папку на карте памяти.

4. Как с конфиденциальностью?

Салонная камера заднего вида выполнена в виде быстросъемного модуля: ее можно отсоединить от корпуса за секунды. И так же вернуть обратно. Это на случай, если вы не хотите, чтобы на запись попало все, что происходит в салоне.

5. Предупреждения о камерах ГИБДД

NAVITEL RC3 PRO работает еще и как информер, сообщая водителю о более чем 60 типах камер контроля скорости, мобильных камерах и муляжах, а также о выделенных полосах для общественного транспорта и других потенциально опасных местах для водителя.

Свое местоположение гаджет определяет с помощью GPS—антенны. В приборе есть еще и цифровой спидометр — он гораздо точнее, чем штатный спидометр автомобиля.

6. Работает по Wi-Fi

NAVITEL RC3 PRO также оснащен модулем Wi-Fi, что позволяет не только оперативно и предельно просто обновлять программное обеспечение, но и мгновенно получать и просматривать видеофайлы на смартфоне через приложение NAVITEL DVR Center, делиться ими в соцсетях, отправлять электронной почтой.





Комплектация устройства:





Видеорегистратор NAVITEL RC3 PRO

Камера заднего вида

Крепление на лобовое стекло 3М-скотч

Автомобильное зарядное устройство 12/24 В

Картридер

Салфетка из микрофибры

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Подарочный ваучер

7. Помощь при парковке

Достаточно большой дисплей и камера заднего вида позволяют использовать NAVITEL RC3 PRO для помощи при парковке. Если подключить устройство к фонарю заднего хода, то при выборе задней передачи на дисплее регистратора автоматически будет появляться изображение с камеры заднего вида. Удобно!

8. Есть суперконденсатор

Чтобы прибор выдерживал кратковременное отключение питания и перепады температуры (например, при ночных стоянках), он оборудован встроенным суперконденсатором с емкостью 1.5 Ф. Эта функция также позволит завершить видеофайл корректно при внезапном отключении питания. Например, во время ДТП. И вы не потеряете ценный фрагмент записи.

9. Режим парковки

Устройство способно охранять ваш автомобиль и на парковке, записывая видео с трех камер одновременно с частотой 1, 2, 5 кадров в секунду, даже если вас нет в салоне и двигатель заглушен. Но для этого требуется приобрести еще контроллер питания NAVITEL Smart Box Max, защищающий аккумулятор вашего автомобиля от чрезмерного разряда.

10. Навигационные карты — в подарок!

Годовая подписка на карты стран Европы, Беларуси, Казахстана, России и Украины при покупке NAVITEL RC3 PRO вам достанется бесплатно, просто подарят — в виде ваучера. Но его можно использовать только для смартфонов или планшетов на ОС Андроид, так как политика Apple не позволяет вводить в программе лицензионные ключи, приобретенные не через AppStore.





Гарантия и цена

NAVITEL RC3 PRO обеспечен гарантией на 12 месяцев. Цена устройства — 8990 рублей. Отличный подарок для любого водителя.





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