Citroen после 119 000 км: оценили состояние ЛКП и хрома

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6
Изготовитель Citroen-Россия, Калуга
Год выпуска 2013
В эксплуатации «За рулем» с июня 2013
Пробег на момент отчета 119 000 км
Возраст автомобиля всегда отражается на его внешнем виде. С точки зрения стойкости к коррозии и качества окраски Citroen и на десятом году жизни в целом выглядит неплохо. А вот мелких сколов на кузове немало.
Экстерьер портит и облезлый «псевдохром». И больше всего, конечно, решетка радиатора. Ведь она пострадала не только от времени и пройденных километров, но и от случившейся несколько лет назад мелкой аварии. Вблизи деталь выглядит уже не нарядно, но пока терпимо. Тем более что состоит она из нескольких элементов. И новая решетка в сборе стоит больше 20 тысяч рублей. Если удастся найти…