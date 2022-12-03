Citroen после 119 000 км: оценили состояние ЛКП и хрома

Наш Citroen C4 пострадал не только от времени, но и от нескольких ДТП.

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Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель Citroen-Россия, Калуга

Год выпуска 2013

В эксплуатации «За рулем» с июня 2013

Пробег на момент отчета 119 000 км

Возраст автомобиля всегда отражается на его внешнем виде. С точки зрения стойкости к коррозии и качества окраски Citroen и на десятом году жизни в целом выглядит неплохо. А вот мелких сколов на кузове немало.

Экстерьер портит и облезлый «псевдохром». И больше всего, конечно, решетка радиатора. Ведь она пострадала не только от времени и пройденных километров, но и от случившейся несколько лет назад мелкой аварии. Вблизи деталь выглядит уже не нарядно, но пока терпимо. Тем более что состоит она из нескольких элементов. И новая решетка в сборе стоит больше 20 тысяч рублей. Если удастся найти…

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