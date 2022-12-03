Citroen после 119 000 км: оценили состояние ЛКП и хрома — журнал За рулем

Citroen после 119 000 км: оценили состояние ЛКП и хрома

Наш Citroen C4 пострадал не только от времени, но и от нескольких ДТП.

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Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель Citroen-Россия, Калуга
Год выпуска 2013
В эксплуатации «За рулем» с июня 2013
Пробег на момент отчета 119 000 км

Citroen после 119 000 км: оценили состояние ЛКП и хрома

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Возраст автомобиля всегда отражается на его внешнем виде. С точки зрения стойкости к коррозии и качества окраски Citroen и на десятом году жизни в целом выглядит неплохо. А вот мелких сколов на кузове немало.

Экстерьер портит и облезлый «псевдохром». И больше всего, конечно, решетка радиатора. Ведь она пострадала не только от времени и пройденных километров, но и от случившейся несколько лет назад мелкой аварии. Вблизи деталь выглядит уже не нарядно, но пока терпимо. Тем более что состоит она из нескольких элементов. И новая решетка в сборе стоит больше 20 тысяч рублей. Если удастся найти…

Citroen после 119 000 км: оценили состояние ЛКП и хрома

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Отзывы о Citroen C4 (6)

Citroen 2011 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась он...

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