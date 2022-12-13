Спишут «автоматом» и без скидок: как оплачивать штрафы ГИБДД в 2022–2023

Вопросы по оплате штрафов за нарушения ПДД возникают регулярно. Мы собрали самые частые и актуальные.

Как проверить штрафы ГИБДД?

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Самый оперативный способ — получить информацию через портал госуслуг или на портале ГИБДД (эти сайты подключены к базе штрафов ГИБДД и базе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах). Столичные водители могут узнать о полученных штрафах на сайте mos.ru и на портале «Московский транспорт».

Популярны и приложения для смартфона (Яндекс Штрафы, Мои Штрафы, Штрафы ГИБДД с фото и т.п.).

Впрочем, постановления о нарушении высылаются и старым добрым способом — заказным письмом на почту по адресу постоянной регистрации собственника автомобиля.

Как искать правильно?

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Если нарушение фиксирует камера, долг «повисает» на автомобиле, точнее, на владельце — кто бы ни сидел в момент нарушения за рулем.

Если же постановление выносит инспектор ДПС, штраф выписывается человеку, управлявшему автомобилем, — вне зависимости, является ли он собственником ТС или нет.

Поэтому, чтобы увидеть все свои «долги», имеет смысл сделать запросы как по номеру СТС, так и по номеру водительского удостоверения.

На сайте ГИБДД для проверки штрафов понадобится ввести и госномер автомобиля.

Какой срок дается для оплаты?

Нарушитель должен оплатить штраф в течение 60 дней. Но есть нюанс: 10 дней после вынесения постановления даются на обжалование. Итого получается, что в распоряжении водителя есть 70 дней.

А если не оплачивать?

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На 71-й день информацию о должнике могут передать судебным приставам. Неуплата административного штрафа в срок, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, «влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».

Кроме того, 20 июня 2022 года вступил в силу закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов списывать долги за неуплаченные штрафы автоматически — прямо с карты должника. Автоматический режим списания будет применяться только для безусловных решений. Чтобы избежать ошибки, должника будут идентифицировать не только по данным водительского удостоверения и СТС, но и по СНИЛС либо ИНН.

Правда, что скидку 50% отменят в конце года?

Нет, но ее отменили для нескольких дополнительных статей КоАП РФ. С 25 июля 2022 года нельзя получить скидку при оплате штрафа в течение 20 дней за управление или повторное управление ТС водителем, лишенным прав (ч. 2 и ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ), а с 1 мая 2021 года — за нарушения при пересечении железнодорожных путей (ст. 12.10 КоАП РФ).

По-прежнему нельзя оплатить со скидкой штраф за «рецидивы»:

повторный проезд на запрещающий сигнал светофора;

повторный выезд на встречную полосу движения;

повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;

повторное превышение скорости на 40–60 км/ч, 60–80 км/ч и более 80 км/ч;



повторное управление незарегистрированным автомобилем.

Также скидка не распространяется и на серьезные «алкогольные» нарушения, такие как:

управление или передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения;

употребление алкоголя, наркотиков, психотропных веществ после ДТП;

отказ от медосвидетельствования.

Кроме того, скидку не получит водитель, если вследствие нарушения им ПДД или правил эксплуатации ТС потерпевший получил ущерб здоровью (даже легкой степени).

Почему оплаченный штраф продолжает на мне «висеть»?

В первую очередь надо обратиться в банк, который проводил платеж.

Возможно, там произошла какая-то ошибка (например, банк еще не успел сообщить об оплате штрафа в реестр Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах).

Если «баг» не там, обращайтесь в организацию, выписавшую вам штраф (например, штраф за неправильную парковку может выписать Администратор парковочных пространств города и т.п.).

Как оспорить штраф?

Если вы считаете, что вам пришел ошибочный или несуществующий штраф с камеры, обратитесь в организацию, которая выписала штраф. Отказали? Имеете право обратиться в суд.

Если нарушение зафиксировал сотрудник ГИБДД, а вы с ним не согласны, впишите несогласие и опишите свой взгляд на ситуацию в протоколе. Например: «Пункт 8.3 ПДД не нарушал». Или: «Считаю, что нарушил другой пункт ПДД» (укажите, какой). Далее доказывать свою точку зрения вам придется на группе разбора. Главное, не забудьте взять с собой копию протокола.

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