10 главных изменений для водителей в 2023 г.

Год только начался, а власти уже внесли или скоро внесут массу изменений в законы, управляющие автомобильной жизнью.

1. Платные дороги подорожают

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В октябре прошлого года обнародован проект постановления Правительства РФ, устанавливающего новую методику расчета оплаты и новые величины максимальных тарифов.

На платных дорогах, созданных в результате реконструкции и обустройства старых (М‑1 «Беларусь», М‑4 «Дон»), 1 км пути будет стоить до 5 рублей. На тех, что построены с чистого листа, таких, как магистраль М‑12 Москва-Казань, - до 8 рублей. Путь от Москвы до Казани на легковушке при такой цене обойдется примерно в 6000 рублей. Хватит на поезд для четверых.

Сроки запуска новых тарифов в документе не оговорены. Но скорее всего их приурочат к летнему сезону.

2. Транспортный налог пересчитают

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С 2023 года радикально смещают планку, от которой владельцы автомобилей начинают платить повышенный транспортный налог (налог на роскошь). Платежи за автомобили, купленные после 1 января 2022 года, начислят уже по новой схеме («квитанции» придут в 2023 году).

Повышающие коэффициенты 1,1 и 2 для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей и от 5 до 10 млн рублей отменены. Роскошными теперь считаются автомобили от 10 миллионов рублей, и к ним сразу применят коэффициент 3.

Машины, приобретенные до 1 января 2022 года, будут обсчитывать по старой схеме — то, что считалось роскошью тогда, ею и останется.

Минпромторг ежегодно обновлял список моделей, подлежащих дополнительному налогообложению. С моделями, не попавшими в список, ФНС долго не знала, как быть. Сейчас, при развитии параллельного импорта, составить «полный список» еще сложнее. Однако узаконена схема расчета налога от суммы, прописанной в договоре купли-продажи, - если модель не фигурирует в списке.

3. АИ-92 поставят вне закона

В прошлом году разработали два пакета поправок в Техрегламент о безопасности колесных транспортных средств — базовый нормативный документ для всех выпускаемых в России и ввозимых автомобилей.

Главное изменение — подготовка к переходу на экологический класс 6 (в целом соответствует Евро‑6). Планируют ввести мониторинг выбросов CO 2 , и этот параметр автомобиля начнут прописывать в ПТС. Соразмерно повысятся требования к топливу, которое должно стать более энергоэффективным.

Сроки внедрения пока еще обсуждаются, и невелик шанс, что поправки внесут уже в этом году — Техрегламент общий для пяти стран ЕАЭС, процессы согласований идут крайне медленно.

Второй пакет относится к безопасности электро- и водородомобилей, а также их зарядных и заправочных станций.

4. Техосмотр подорожал

С 1 января 2023 года введена новая методика расчета стоимости прохождения техосмотра и установлены минимальные цены. Максимальные самостоятельно установят отдельные субъекты РФ, если захотят. О прежних 400–700 рублях можно забыть.

Для частных автовладельцев обязательный техосмотр отменили, но он неизбежен при перерегистрации ТС, а также для всех видов коммерческого транспорта. Самая массовая категория — М1 (все легковушки с числом мест до восьми). L — мопеды, мотоциклы, квадрики.

Базовая минимальная стоимость техосмотра

Категория ТС М1 М2 М3 N1 N2 N3 О1,2 О3,4 L Стоимость ТО, руб. 913 1563 1888 999 1821 1966 750 1272 321

5. Шуметь запретят

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Госдума в декабре намеревалась рассмотреть законопроект, внесенный Московской городской думой.

Он предполагает разрешить регионам самостоятельно устанавливать административную ответственность «за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств». А отлавливать шумных призваны «специальные технические средства, имеющие функции измерения уровня звука».

Величина штрафа, по замыслу столичных властей, будет зависеть от мощности двигателя и может достигать 30 тысяч рублей. Осталось только разработать, протестировать и утвердить шумомеры, способные безошибочно распознать источник шума и зафиксировать его номерной знак.

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