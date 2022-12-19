В России серьезно подорожает техосмотр. Но не везде

С 1 января 2023 года проведение техосмотра подорожает, в среднем, на 57%, подсчитали аналитики рынка.
Анализ по 45 регионам показал, что в среднем цены вырастут на 57% для ТО самой массовой категории (легковые машины), при этом большинство регионов подняли тариф до 913 рублей.
Меньше всего цены поднимут в Приморском крае (на 3,9%) и Мурманской области (на 6%).
Значительнее всего тарифы вырастут в следующих регионах:
- в Орловской области (в 3 раза)
- в Омской области (в 2,4 раза)
- в Оренбургской области (в 1,9 раза)
- в Хакасии (в 2 раза).
Тарифы (предполагаемые)
Самый высокий тариф ТО планируется установить в Санкт-Петербурге — 1,54 тыс. руб. Это решение пока не утверждено, однако власти намерены проиндексировать старую цену — 881 руб. — на 75,2%. По Москве данных нет, но эксперты посчитали, что с учетом инфляции тариф в Москве должен подняться до 1,33 тыс. рублей, чтобы окупить затраты операторов.
Сахалинская область поднимает тарифы с 1,11–1,2 тыс. до 1,2–1,32 тыс. руб. (в зависимости от тарифной зоны), Камчатский край — с 840 руб. до 1,33 тыс. рублей.
В Подмосковье и Татарстане еще нет утвержденных тарифов, но ранее регионы заявили о планах их пересмотреть (с 710 руб. и 510 руб. соответственно до 913 руб.).
Не повысят
Некоторые регионы вообще не готовы к пересмотру тарифов, это:
- Чечня
- Адыгея
- Северная Осетия
- Башкирия
- Воронежская область
- Крым.
Для кого нужен техосмотр
С декабря 2021 года техосмотр является обязательным для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации машины старше четырех лет (например, при продаже) в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.
- «Умные» системы автомобиля не всегда полезны для пользователей.
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Источник: «Коммерсант»
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