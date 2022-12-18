Ряд функций автомобиля владельцы либо неправильно понимают и используют, либо они отвлекают их от происходящего на дороге.

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Автомобильная промышленность срочно нуждается в перезагрузке. Потому что сложность функций действует водителям на нервы и отрицательно сказывается на безопасности.

Непослушный люк

В сервисный отдел одного немецкого производителя обратились несколько владельцев определенной модели автомобиля и сообщили о неисправности в электронике люка на крыше. Когда автомобиль достигал определенной скорости, люк закрывался, оставляя лишь щель в несколько сантиметров.

В то, что это не неисправность, а намеренное решение, покупатели не поверили. Производитель оперативно перепрограммировал функцию.

Идея закрытия люка в зависимости от скорости была разумной. Сделано это было для того, чтобы избежать раздражающего шума ветра при движении на высокой скорости. Этот случай вскрыл одну из самых больших проблем в автомобилестроении — технологической перегрузке водителей транспортных средств.

Что не знают автовладельцы

Лишь небольшая часть покупателей автомобилей знает, какие функции установлены в автомобиле, не говоря уже о том, чтобы с уверенностью сказать, как они работают, недавно обнаружила американская исследовательская компания J.D. Power.

Согласно ее опросу, 65% потребителей не могут правильно объяснить, что такое полностью автономное вождение.

Это отвлекает их от дороги

Некоторые системы в автомобиле требуют слишком большого отвлечения водителя, считают и специалисты ZF. Так, в современном высокотехнологичном автомобиле почти все кнопки управления водителя «убраны» в дисплей.

Даже при простой регулировке обогрева сидений на большом планшете в центральной консоли вы уже отвлечетесь на несколько секунд. Поиск нужных функций в цифровых меню и подменю часто приводит к опасно длительным отвлечениям.

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Не менее опасно и цифровое обновление — большое количество сигналов, которые постоянно посылают эти системы, также могут привести к отвлечениям водителя и неправильным реакциям за рулем.

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Ситуация будет только ухудшаться в течение следующих трех лет, по мере роста электромобильности. Однако потом производители будут вынуждены пойти по пути упрощения систем и их большему интуитивному восприятию, полагают исследователи.

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Источник: springerprofessional.de



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