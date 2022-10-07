В связи с выросшей себестоимостью строительства трассы М-12 проезд по уже открытому участку может подорожать, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные госкомпании «Автодор». Сообщается, что стоимость одного километра движения по этой платной трассе может подняться с нынешних трех рублей до восьми.
Такое развитие событий предполагалось еще в марте — уже тогда все шло к тому, что предложение Минтранса о повышении тарифов (как раз с 3 до 8 рублей за километр) будет принято.
Напомним, первый участок новой платной трассы Москва-Казань ввели в начале сентября. М-12 идет параллельно существующему Горьковскому шоссе (трасса М-7) до Владимира. Дальше новая трасса уходит южнее, на Муром, Арзамас и Канаш. Если новый тариф действительно примут, дорога от Москвы до Казани по М-12 будет обходиться в 6400 рублей.
- Помимо этого, поднимется цена проезда по столичной ЦКАД, а также по М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-3 «Украина».
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Фото: АГН «Москва»