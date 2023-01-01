«За рулем» в январе: самые дешевые внедорожники; омывайки на зиму; б/у машины из Ирана

«За рулем» № 1/2023 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Автомобили должны подешеветь. Когда?
- Минтранс: платные парковки по всей стране
- Внедорожники Tank 300, Tank 500 и другие новинки
- Водителей не будут лишать прав за лекарства. Пока
- Гран-при «За рулем» 2023: дарим три автомобиля!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Москвич 3 — как он сделан и почем его будут продавать
- Ford Bronco — это Нива по-американски!
ЗР АКТИВ
- Что ждет водителей в 2023 году? Никаких поблажек!
- АВТОВАЗ запустил онлайн-продажи: как это работает
- Гарантия на новый автомобиль: теперь только платная?
ЗР ТЕСТ
- Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот — известны вдоль и поперек, но что выбрать?
- Honda N-Box — японский «кубик» по цене новой Гранты
ЗР ЭКСПЕРТ
- Приводные ремни для Гранты: каждый четвертый — не годится!
- Рейд ЗР. Зимнее дизтопливо: что нам продают на АЗС
- Зимние омывайки: изопропил, этанол или метанол?
- Выпали шипы? Дошипуем своими силами!
ЗР РЕСУРС
- Обслуживаем сами: Geely Coolray
- Выбираем б/у: Toyota Avensis; Suzuki SX4; Lexus RX
- Седан Peugeot 206 из Ирана: 15 лет и 150 000 км
- Вторые руки. Volvo XC60 68
- Парк ЗР: Haval Dargo — 12 литров на 100 км; Лада Веста через 140 000 км
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- ЛуАЗ-969 и его западные аналоги — тайные и явные
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- Гран-при «За рулем» Коммерческий транспорт 2022: победители названы!
- Электрофургон DFSK EC35 — подходит ли он для России?
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.