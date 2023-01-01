Лады и «китайцы» дорого? Прогнозы экспертов «За рулем» на 2023 год

Мы въехали в новый год. Ушедший 2022-й лучше забыть как кошмарный сон. А чего ждать и к чему готовиться в 2023-м?

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

Под Новый год хочется позитива — даже если это легкий самообман. Но я реалист. А грядущая реальность такова:

1. Весь 2023 год мы будем жить в условиях автомобильного дефицита — и дефицита, прежде всего, относительно доступных автомобилей. А дефицит на рынке всегда восполняется по более высокой цене. Поэтому автомобили, которые еще год назад стоили полтора миллиона, нам по-прежнему буду продавать за три. Это касается всех производителей. Бизнес, ничего личного.

2. Вытекает из первого. На рынке сохранится пустота в ценовом диапазоне от миллиона до двух: будут дешевые Гранты и Нивы по цене «около миллиона», а всё остальное будет дороже двух миллионов — включая все китайские машины. Правда, есть некоторая надежда — на Ларгус, который запустят в производство осенью. На обновленную Весту NG, которую мы увидим уже скоро и которая будет продаваться заметно дешевле двух миллионов рублей. А еще — на некоторые китайские автомобили, которые начинают собирать на Автоторе.

3. В течение первого квартала будут окончательно распроданы запасы из прежних официальных поставок и официального российского производства. Пока еще есть остатки скудного выбора — Рено, Ниссаны, Тойоты, Киа, Хендэ и другие. Есть надежда, что почти на все эти машины сохранится заводская гарантия с более-менее прозрачной поддержкой и наличием — можно покупать, если есть интерес.

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4. В течение года китайские производители займут около 40% рынка. Примерно столько же останется за АВТОВАЗом. Остальные 20% — это прочее российское производство (и здесь тоже преимущественно китайские в оригинале автомобили, не считая УАЗов) и альтернативный ввоз, которые многие называют параллельным импортом. Тащить мелкими партиями будут всё и со всех возможных направлений. Но и по этому каналу будут везти преимущественно средние по цене или дорогие автомобили — само собой, без гарантии, с проблемным оформлением и прочими прелестями.

5. Цены не пойдут вниз — чудес ждать бесполезно. При хорошем раскладе цены на новые автомобили останутся на уровне декабря 2022 года. При пессимистичном — поднимутся в течение года на 5–10%. Кредиты тоже не подешевеют. Таможенные пошлины на новые и подержанные автомобили сохранятся на нынешнем уровне. Вся надежда — на продолжение программ государственного субсидирования покупателей новых автомобилей российского производства.

6. Рынок продолжат наводнять запчастями самого разного уровня (по цене), географии (производства) и качества (контрафакта будет больше). Цены на расходники останутся на прежнем уровне, цены на специфические запчасти (блоки управления, коробки передач, сложные фары, турбины) или не изменятся, или слегка подрастут.

7. Общий объем рынка новых автомобилей лишь немного превысит уровень 2022 года. Минимум — 600 тысяч машин, максимум — 850 тысяч. Если вспомнить, что в 2021 году россияне купили почти 1,7 миллиона машин, получаем дефицит в объеме около миллиона автомобилей. Со всеми вытекающими.

Но позитивный момент все-таки есть. Мы, похоже, опустились на рыночное дно. Ниже уже некуда. Значит, есть шанс оттолкнуться от него и идти вверх. Главное — не завязнуть в этом илистом дне. За это не грех и шампанского выпить.

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Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»

Любые прогнозы сейчас — дело неблагодарное. Очень осторожно я бы предположил, что рынок новых автомобилей в 2023 году останется на уровне 2022-го плюс-минус 10–15%. Рынок подержанных машин чувствительно не изменится.

Но слишком много непредсказуемых факторов. Причем есть и такие, на которые «эксперты» почему-то вообще не обращают внимание. Обсуждая Москвичи, Эволюты, новых «китайцев» и самые разные машины, ввезенные серо-параллельными каналами, забывают про сам продукт. Про автомобиль.

Принимая решение о покупке, автомобилист будет смотреть не только на цену или гарантию — а, в первую очередь, на саму машину. Основываясь при этом на своем личном опыте и своем личном «представлении о прекрасном». Чтобы с новым или малоизвестным брендом разом выйти на продажи в тысячи или десятки тысяч экземпляров, это должны быть исключительно симпатичные и совершенные машины.

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У меня есть сомнения, что после полноприводного Дастера или Каптюра, глубоко адаптированных к России, с проверенной надежностью и широкой гаммой версий, сразу 40 тысяч человек пойдут покупать бензиновый Москвич.

Или что седан Geely Emgrand 7, который начнут поставлять из Беларуси, разом станет заменой «дефолтных» Солярисов, Rio и Polo с Рапидом.

А чтобы пересадить людей, «вкатанных» в BMW или Ленд Крузеры, на Иксиды и Танки, должны пройти не годы — десятки лет. Какими бы хорошими ни были все перечисленные автомобили — ощущения от машин «эры до 2022 года» должны подзабыться.

Наверное, спектр предложений среди новых машин в 2023 году станет очень широким. Но заставить реального массового (именно массового!) потребителя купить то, что ему непривычно или не по душе, будет крайне сложно. Разве что по принципу «не будут брать — отключим газ». Надеюсь, до этого не дойдет.

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Максим Сачков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»

В 2023-й смотрю с обоснованным оптимизмом. Хотя бы потому, что прошлый год был, пожалуй, самым сложным в этом столетии. В том числе и для автомобильной отрасли, и для нас, автомобилистов.

Падение продаж новых автомобилей по итогам года составило более 50%. Все логично — цены вверх, доходы вниз. Однако позитивные тенденции наметились уже в конце года — продажи чуть ожили.

И в 2023-м количество проданных новых машин должно вырасти (хотя бы!) на 10%. Автомобилей на рынке станет больше, и цены пойдут вниз.

Безусловно, к докризисным рубежам они не вернутся. Но однозначно станет меньше дилерских накруток. Наоборот, продавцы будут заманивать скидками и подарками.

Дефицит машин сократится за счет роста внутреннего производства — постепенно будут наращивать объемы отечественные марки (ВАЗ, УАЗ). На предприятиях бывших иностранных марок начнут (и уже начали) выпускать новые модели.

На Москвиче в этом году планируют выпустить 50 тысяч автомобилей. Во второй половине 2023-го должен заработать завод Nissan, где начнут производить китайские модели под маркой Лада. Примерно тогда же должен ожить завод Соллерс во Владивостоке, где будут выпускать не только коммерческие, но и легковые модели.

Прибавит обороты и официально разрешенный параллельный импорт. Он не только разнообразит скудный ассортимент моделей, но и принесет нашему рынку дополнительно около 100 тысяч машин. Правда, тут многое будет зависеть от курса рубля.

Помимо «китайцев» к нам повезут иранские машины: Iran Khodro и SAIPA. Эти модели призваны оживить сегмент бюджетных машин. Не исключено, чтобы обеспечить конкурентные цены, организуют сборку некоторых моделей на каком-нибудь «освободившихся» автозаводе (например, Toyota).

Дефицит новых автомобилей частично компенсирует и вторичка. Примерно вдвое по сравнению с 2001 годом выросли (судя по ситуации будут расти дальше) объемы поставок к нам праворульных машин. Активнее будут везти и «леворукие» модели из Кореи, Европы, Америки.

Так что без автомобилей в новом году мы не останемся. Более того, богаче станет выбор моделей. А цены — если уж не понизятся (хотя тенденции есть), то точно не вырастут сильно — пора уже меру знать.

А раз так, то сразу после здоровья и счастья хочу пожелать всем финансового благополучия. Чтобы денег хватало в том числе и на машину.

Пусть наступивший 2023-й принесет всем нам побольше добра и спокойствия. Удачи на дорогах и в жизни!

С Новым Годом!