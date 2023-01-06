А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023 — журнал За рулем

А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

Вы часто присылаете нам различные советы по эксплуатации, а мы выбираем лучшие из лучших. Уверены, хотя бы одна из этих рекомендаций вас рано или поздно выручит.

Материалы по теме
Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания

Зима на этот раз щедра на погодные сюрпризы: то снега навалит столько, сколько уже полвека не выпадало, то дожди льют под Новый год.

Так вот, если на смену дождю грядут заморозки, то проблем не избежать. Но к ним можно подготовиться.

1. Как разморозить тормоза и ничего не сломать

Если примерзли тормоза, не нужно стучать по тормозному барабану молотком или искать кипяток, чтобы полить им на механизм. Используйте тепло выхлопных газов. Для этого, правда, потребуется заранее запастись подходящим шлангом.


Итак, наденьте шланг на глушитель, заведите двигатель и направьте другой конец шланга на тормозной механизм.


А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023Шланг можно просунуть между спицами литого диска. Но если у вас штамповка, придется снять колесо.
Шланг можно просунуть между спицами литого диска. Но если у вас штамповка, придется снять колесо.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

2. Чтобы стекло не обмерзало

Материалы по теме
И так сойдет! Опасное (и популярное) заблуждение при ремонте авто

Во время сильных заморозков и снегопада часто обмерзает верхняя часть лобового стекла. Попросту не хватает эффективности отопителя салона. Даже если выставить максимальный обдув на лобовое.


На этот случай есть другое решение:


  1. Включите отопитель салона в положение «в лицо».
  2. Дефлекторы направьте вверх.
  3. Противосолнечные козырьки установите вертикально.

А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

В итоге теплый воздух будет поступать прямиком к верхней части лобового стекла.

Еще один необычный совет на зиму — на второй странице


А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

Вы часто присылаете нам различные советы по эксплуатации, а мы выбираем лучшие из лучших. Уверены, хотя бы одна из этих рекомендаций вас рано или поздно выручит.

А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023 — фото 1381400А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023 — фото 1381402А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023 — фото 1381401А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023 — фото 1381404А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023 — фото 1381405А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023
Наше новое видео
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки
Мешает ли грязь или снег распознавать номера машин?
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров583
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: