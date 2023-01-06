А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

Вы часто присылаете нам различные советы по эксплуатации, а мы выбираем лучшие из лучших. Уверены, хотя бы одна из этих рекомендаций вас рано или поздно выручит.

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Зима на этот раз щедра на погодные сюрпризы: то снега навалит столько, сколько уже полвека не выпадало, то дожди льют под Новый год.

Так вот, если на смену дождю грядут заморозки, то проблем не избежать. Но к ним можно подготовиться.