А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

Зима на этот раз щедра на погодные сюрпризы: то снега навалит столько, сколько уже полвека не выпадало, то дожди льют под Новый год.
Так вот, если на смену дождю грядут заморозки, то проблем не избежать. Но к ним можно подготовиться.
1. Как разморозить тормоза и ничего не сломать
Если примерзли тормоза, не нужно стучать по тормозному барабану молотком или искать кипяток, чтобы полить им на механизм. Используйте тепло выхлопных газов. Для этого, правда, потребуется заранее запастись подходящим шлангом.
Итак, наденьте шланг на глушитель, заведите двигатель и направьте другой конец шланга на тормозной механизм.
2. Чтобы стекло не обмерзало
Во время сильных заморозков и снегопада часто обмерзает верхняя часть лобового стекла. Попросту не хватает эффективности отопителя салона. Даже если выставить максимальный обдув на лобовое.
На этот случай есть другое решение:
- Включите отопитель салона в положение «в лицо».
- Дефлекторы направьте вверх.
- Противосолнечные козырьки установите вертикально.
В итоге теплый воздух будет поступать прямиком к верхней части лобового стекла.