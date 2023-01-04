Каждый рейтинговый тест на знание ПДД от «За рулем» собирал в прошлом году около полумиллиона просмотров. Но правильные ответы давали меньше 50%.

Больше всего читателей интересуют типичные дорожные ситуации. Те самые, в которые мы (водители) обычно попадаем и… ошибаемся.

А ведь на дороге неверный поступок может обернуться штрафом (порой большим), а то и лишением прав.

3 место. Ловушка с парковкой

Проезжая часть занесена снегом, поэтому разметку парковочных мест не видно. Кто из водителей правильно припарковался?

Одно из самых частых нарушений (особенно в крупных городах) — неправильная парковка. И ошибается в таких ситуациях каждый второй. Что любопытно, чуть больше половины (как и прогнозировалось) в этой задачке ответили правильно.

2 место. Пропустите пешехода (если нужно)

Вы за рулем желтой легковушки. Вам загорелся зеленый, но пешеход в это время еще на «зебре». Причем он движется в вашу сторону. А через пару десятков метров дежурит экипаж ДПС. Как поступить, чтобы точно ничего не нарушить?

За безопасность пешеходов в последнее время взялись всерьез. И это отразилось на водителях — в том числе частыми штрафами. Поэтому они норовят пропустить пешехода даже там, где это не требуется. А вот как в этой ситуации нужно было поступить по ПДД.

1 место. Не уверен — не обгоняй

Легковушка догнала мотоцикл с коляской. Тот едет медленно и явно сдерживает автомобиль. Может ли в этом месте машина обойти тихохода?

Обгон — самое дорогое нарушение. Причем иногда приходится расплачиваться не только денежным штрафом, но и даже жизнью. Поэтому тут все нюансы надо знать на «пятерку». Вот вы как здесь поступите?

Спасибо, что соблюдаете ПДД!

Мы специально придумываем задачки позаковыристее: чем тяжелее в теории, тем легче на дороге. Несмотря на это, неверных ответов в последнее время стало меньше, чем пару лет назад.

А раз грамотных водителей на наших дорогах все больше и больше, то и число аварий начнет снижаться.

Удачи на дорогах в наступившем 2023 году!

Столкнулись на дороге с нестандартной ситуацией и не знаете, правильно ли поступили? Заковыристый перекресток, загадочная разметка, сомнительные знаки... — мало ли вопросов у нас, автомобилистов, каждый день. Опишите ситуацию, нарисуйте от руки схему и пришлите нам на [email protected]. Самые сложные и неоднозначные задачки разберем вместе с юристом и опубликуем.

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