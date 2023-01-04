Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022 — журнал За рулем

Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022

Каждый рейтинговый тест на знание ПДД от «За рулем» собирал в прошлом году около полумиллиона просмотров. Но правильные ответы давали меньше 50%.

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Этот тест-драйв стал самым популярным на сайте «За рулем» в 2022 году

Больше всего читателей интересуют типичные дорожные ситуации. Те самые, в которые мы (водители) обычно попадаем и… ошибаемся.

А ведь на дороге неверный поступок может обернуться штрафом (порой большим), а то и лишением прав.

3 место. Ловушка с парковкой

Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022Проезжая часть занесена снегом, поэтому разметку парковочных мест не видно. Кто из водителей правильно припарковался?
Проезжая часть занесена снегом, поэтому разметку парковочных мест не видно. Кто из водителей правильно припарковался?

Одно из самых частых нарушений (особенно в крупных городах) — неправильная парковка. И ошибается в таких ситуациях каждый второй. Что любопытно, чуть больше половины (как и прогнозировалось) в этой задачке ответили правильно.

2 место. Пропустите пешехода (если нужно)

Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022Вы за рулем желтой легковушки. Вам загорелся зеленый, но пешеход в это время еще на «зебре». Причем он движется в вашу сторону. А через пару десятков метров дежурит экипаж ДПС. Как поступить, чтобы точно ничего не нарушить?
Вы за рулем желтой легковушки. Вам загорелся зеленый, но пешеход в это время еще на «зебре». Причем он движется в вашу сторону. А через пару десятков метров дежурит экипаж ДПС. Как поступить, чтобы точно ничего не нарушить?

За безопасность пешеходов в последнее время взялись всерьез. И это отразилось на водителях — в том числе частыми штрафами. Поэтому они норовят пропустить пешехода даже там, где это не требуется. А вот как в этой ситуации нужно было поступить по ПДД.

1 место. Не уверен — не обгоняй

Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022Легковушка догнала мотоцикл с коляской. Тот едет медленно и явно сдерживает автомобиль. Может ли в этом месте машина обойти тихохода?
Легковушка догнала мотоцикл с коляской. Тот едет медленно и явно сдерживает автомобиль. Может ли в этом месте машина обойти тихохода?

Обгон — самое дорогое нарушение. Причем иногда приходится расплачиваться не только денежным штрафом, но и даже жизнью. Поэтому тут все нюансы надо знать на «пятерку». Вот вы как здесь поступите?

Спасибо, что соблюдаете ПДД!

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Мы специально придумываем задачки позаковыристее: чем тяжелее в теории, тем легче на дороге. Несмотря на это, неверных ответов в последнее время стало меньше, чем пару лет назад.

А раз грамотных водителей на наших дорогах все больше и больше, то и число аварий начнет снижаться.

Удачи на дорогах в наступившем 2023 году!

Столкнулись на дороге с нестандартной ситуацией и не знаете, правильно ли поступили? Заковыристый перекресток, загадочная разметка, сомнительные знаки... — мало ли вопросов у нас, автомобилистов, каждый день. Опишите ситуацию, нарисуйте от руки схему и пришлите нам на [email protected]. Самые сложные и неоднозначные задачки разберем вместе с юристом и опубликуем.

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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022

Каждый рейтинговый тест на знание ПДД от «За рулем» собирал в прошлом году около полумиллиона просмотров. Но правильные ответы давали меньше 50%.

Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022 — фото 1381932Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022 — фото 1381931Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022 — фото 1381930Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022
Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022

Каждый рейтинговый тест на знание ПДД от «За рулем» собирал в прошлом году около полумиллиона просмотров. Но правильные ответы давали меньше 50%.

Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022 — фото 1381931Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022 — фото 1381932Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022 — фото 1381930Что ответить инспектору и не платить штраф — топ-3 задач на знание ПДД-2022
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