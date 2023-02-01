«За рулем» в феврале: что готовит АВТОВАЗ; как водители гробят свои авто зимой; хиты параллельного импорта — журнал За рулем

«За рулем» в феврале: что готовит АВТОВАЗ; как водители гробят свои авто зимой; хиты параллельного импорта

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 2/2023 — это:

ЗР МОМЕНТ

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95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

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  • Гран-при «За рулем» 2023: дарим три автомобиля!

«За рулем» в феврале: что готовит АВТОВАЗ; как водители гробят свои авто зимой; хиты параллельного импорта

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ЗР ПРЕМЬЕРА

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  • Соболь NN: дизель, АБС и светодиодные фары
  • Mazda CX-4 из Китая — достойная замена?
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  • Exeed LX AWD: турбо, робот, полный привод

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У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил

ЗР АКТИВ

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  • FAW Bestune T77 или Omoda C5? Выбирать надо не глазами!
  • Трехлетний Hyundai Kona из США: брать или нет?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • АКБ разряжена? Всё равно заведем!
  • Всё о ремонте фар 5
  • Автомобиль зимой: масло, шины, антифриз
  • Салонные коврики с электрообогревом — есть ли толк?
  • ШРУС со смазкой: не испортить!
  • Где же термокружка? Ищем лучшую!

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Skoda Yeti
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  • Выбираем б/у: Honda Fit
  • Geely Tugella и Volvo XC40: что общего и как сэкономить
  • Парк ЗР: Chevrolet Cobalt и 10 лет жизни

А также:

  • ЛиАЗ-677 — передовой советский автобус и его западные аналоги
  • Микролитражки, пикапы и кроссоверы — несбывшиеся проекты 90-х годов
  • Переправы и плавсредства: форсируем реки
  • Грузовики Соллерс Арго и Атлант: собрано в России

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Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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