Примитивная ловушка на перекрестке — 80% (опытных водителей) ошибается
Несмотря на множество траекторий, выбрать правильные предельно просто. Важно — не забыть один важный момент в ПДД. Вы (точно!) его помните?
Материалы по теме
Водитель подъезжает к сложному перекрестку. Вариантов, куда дальше поехать, много. Только вот какие из них не противоречат ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
В каком направлении водитель белого внедорожника может продолжить движение?
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен