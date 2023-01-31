Примитивная ловушка на перекрестке — 80% (опытных водителей) ошибается — журнал За рулем

Примитивная ловушка на перекрестке — 80% (опытных водителей) ошибается

Несмотря на множество траекторий, выбрать правильные предельно просто. Важно — не забыть один важный момент в ПДД. Вы (точно!) его помните?

Материалы по теме
Этот тест ПДД проваливают 70% водителей — просто из-за невнимательности

Водитель подъезжает к сложному перекрестку. Вариантов, куда дальше поехать, много. Только вот какие из них не противоречат ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Примитивная ловушка на перекрестке — 80% (опытных водителей) ошибается

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В каком направлении водитель белого внедорожника может продолжить движение?

Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)
В России возобновили выпуск необычной версии Нивы
91 год назад начат выпуск легендарной полуторки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров348
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: