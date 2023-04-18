Этот нюанс ПДД мало кто вспомнит — 80% ошибаются

В городах камеры на каждом углу. Редкое нарушение остается безнаказанным, и в неоднозначных ситуациях многие предпочитают не идти на рискованный маневр. Но у нас задачка – и нужен точный ответ: может ли водитель кроссовера обогнать грузовик?