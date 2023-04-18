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Этот нюанс ПДД мало кто вспомнит — 80% ошибаются

В городах камеры на каждом углу. Редкое нарушение остается безнаказанным, и в неоднозначных ситуациях многие предпочитают не идти на рискованный маневр. Но у нас задачка – и нужен точный ответ: может ли водитель кроссовера обогнать грузовик?

За РулемТест на вежливость и знание ПДД — 70% ошибаются

Кроссовер упирается в медленно движущийся грузовик коммунальной службы. Может ли водитель выполнить маневр опережения по такой траектории?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

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Разрешен ли водителю кроссовера такой маневр?
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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