Этот нюанс ПДД мало кто вспомнит — 80% ошибаются
В городах камеры на каждом углу. Редкое нарушение остается безнаказанным, и в неоднозначных ситуациях многие предпочитают не идти на рискованный маневр. Но у нас задачка – и нужен точный ответ: может ли водитель кроссовера обогнать грузовик?
Кроссовер упирается в медленно движущийся грузовик коммунальной службы. Может ли водитель выполнить маневр опережения по такой траектории?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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