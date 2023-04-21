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Простейший тест на знание ПДД — 70% его (почему?) проваливают

На первый взгляд, действительно простая задачка для тех, кто хорошо знает правила дорожного движения. Однако есть большой подвох!

За РулемЭтот нюанс ПДД мало кто вспомнит — 80% ошибаются

Легковой автомобиль догнал бензовоз, который движется с максимально разрешенной ему на этом участке дороги скоростью. Может ли водитель легковушки в этом месте совершить обгон?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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