Простейший тест на знание ПДД — 70% его (почему?) проваливают
На первый взгляд, действительно простая задачка для тех, кто хорошо знает правила дорожного движения. Однако есть большой подвох!
Легковой автомобиль догнал бензовоз, который движется с максимально разрешенной ему на этом участке дороги скоростью. Может ли водитель легковушки в этом месте совершить обгон?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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