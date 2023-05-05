Еще одна новая (знакомая) марка: Haima возвращается

Процесс сертификации машин и формирование дилерской сети уже запущены: продажи автомобилей в России могут возобновиться уже летом.

Китайская марка Haima была у нас официально представлена в 2011–2016 годах.

Сообщается, что дистрибьютором выступит компания МВЛ Авто.

Продажи начнутся с двух моделей.

Haima 8s

Кроссовер Haima 8s представили в 2019 году. Длина – 4565 мм, колесная база – 2700 мм. В Китае оснащается турбомотором 1.6 мощностью 194 силы. Интересно, что коробок для него предлагается три: механика, классический автомат и преселективный робот.

Haima 7x

Минивэн Haima 7x свежее, 2020 года. Он длиной 4815 мм, расстояние между осями — 2860 мм. На 7х может ставиться тот же двигатель, что на кроссовер 8s, но базовый скромнее: 1.5 турбо отдачей 165 сил в сочетании с 6‑ступенчатым автоматом. Салон семиместный, причем сидеть втроем предполагается не на втором ряду (там стоят раздельные кресла), а на диванчике в багажнике.

Сколько будут стоить у нас?

В Китае эти модели стоят, в переводе на рубли, от миллиона до двух. Если следовать сложившейся арифметике, у нас будет вдвое дороже.

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Фото: Haima