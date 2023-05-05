Как сегодня купить новый Kia и не переплатить

Есть как минимум два способа покупки: один простой, второй дешевый. Но на самом деле оба довольно затратные...

Тему освещает автоэксперт Александр Виноградов на страницах нового номера журнала «За рулем». Для примера взят новый Kia Sportage, побывавший в редакции на тест-драйве.

Эксперт указывает, что самый простой способ покупки «корейца» сейчас – это взять уже пригнанную и растаможенную машину. Но за простоту надо платить, и наценка составит около 10%.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Есть вариант подешевле, но посложнее: купить машину на ее родине. Без посредников все равно не обойтись – как в Южной Корее, так и в России. Схема такая же, как с «японцами»: автомобиль на корабле прибывает во Владивосток, где оформляются все документы, а далее – на автовоз или в контейнер на поезд.

В Корее новый Kia Sportage стоит гораздо меньше: комплектация Comfort с мотором 2.0, автоматом и передним приводом обойдется, в пересчете по курсу, в два миллиона рублей. Полный привод поднимает цену на 100 тысяч рублей.

Откуда берутся 3,3 млн в России?

При стартовой цене в Корее в 26 тысяч евро таможенная пошлина выйдет в миллион рублей. Если захочется мотор 2.5 – это еще 300 тысяч сверху. Добавьте 3400 рублей утилизационного сбора, 30–40 тысяч за покупку и установку ЭРА-ГЛОНАСС...

И 120–150 тысяч надо будет отдать за доставку. В случае со Sportage не нужно тратить еще несколько десятков тысяч рублей на СБКТС, поскольку кроссовер у нас продавался официально и у него есть ОТТС. Но интерес дилера и прочие его расходы прибавить нужно. Вот и получается три миллиона с гаком!

Однако Kia Sportage по-прежнему очень достойная машина. И в новом поколении – весьма интересная. Читайте наш тест-драйв в майском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Корейский импорт» из журнала «За рулем» за май 2023 года.