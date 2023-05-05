Как сегодня купить новый Kia и не переплатить

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Тему освещает автоэксперт Александр Виноградов на страницах нового номера журнала «За рулем». Для примера взят новый Kia Sportage, побывавший в редакции на тест-драйве.

Эксперт указывает, что самый простой способ покупки «корейца» сейчас – это взять уже пригнанную и растаможенную машину. Но за простоту надо платить, и наценка составит около 10%.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Есть вариант подешевле, но посложнее: купить машину на ее родине. Без посредников все равно не обойтись – как в Южной Корее, так и в России. Схема такая же, как с «японцами»: автомобиль на корабле прибывает во Владивосток, где оформляются все документы, а далее – на автовоз или в контейнер на поезд.

В Корее новый Kia Sportage стоит гораздо меньше: комплектация Comfort с мотором 2.0, автоматом и передним приводом обойдется, в пересчете по курсу, в два миллиона рублей. Полный привод поднимает цену на 100 тысяч рублей.

Откуда берутся 3,3 млн в России?

При стартовой цене в Корее в 26 тысяч евро таможенная пошлина выйдет в миллион рублей. Если захочется мотор 2.5 – это еще 300 тысяч сверху. Добавьте 3400 рублей утилизационного сбора, 30–40 тысяч за покупку и установку ЭРА-ГЛОНАСС...

И 120–150 тысяч надо будет отдать за доставку. В случае со Sportage не нужно тратить еще несколько десятков тысяч рублей на СБКТС, поскольку кроссовер у нас продавался официально и у него есть ОТТС. Но интерес дилера и прочие его расходы прибавить нужно. Вот и получается три миллиона с гаком!

Однако Kia Sportage по-прежнему очень достойная машина. И в новом поколении – весьма интересная. Читайте наш тест-драйв в майском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Корейский импорт» из журнала «За рулем» за май 2023 года.

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Kia Sportage (7)

За РулемЕвгений
Kia Sportage  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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