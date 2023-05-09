80% водителей не знают, как поступить в этой ситуации
Многополосная дорога, трамвайные пути, светофор со стрелкой... – как тут не запутаться и не ошибиться. А вы можете быстро и без подсказки дать правильный ответ?
Белый и синий автомобили поворачивают направо и на выезде с перекрестка сталкиваются. Кто виноват в этой аварии?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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