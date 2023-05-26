Никто (почти!) из водителей не знает этот пункт ПДД – 90% ошибаются

Водители автомобилей нередко встают за руль электросамокатов. А самокатчики - полноправные участники дорожного движения. И тоже должны соблюдать ПДД. Вот вы знаете, как правильно поступить в этой ситуации?