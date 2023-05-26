#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Путешествуй!»: самый масштабный турфестиваль в России«Путешествуй!»: самый масштабный турфестиваль в России
Более 50 стендов из российских регионов и из-за...
Стало известно, когда новая Lada Vesta получит ESPСтало известно, когда новая Lada Vesta получит ESP
Система будет зарубежная.
Lada Vesta NG – первое видео новинки! Когда ее начнут продавать?Lada Vesta NG – первое видео новинки! Когда ее начнут продавать?
На конференции в Санкт-Петербурге АВТОВАЗ...

Никто (почти!) из водителей не знает этот пункт ПДД – 90% ошибаются

Водители автомобилей нередко встают за руль электросамокатов. А самокатчики - полноправные участники дорожного движения. И тоже должны соблюдать ПДД. Вот вы знаете, как правильно поступить в этой ситуации?

За РулемХитрая ловушка с парковкой – 60% ошибаются

Самокатчик едет по полосе для общественного транспорта.

Может ли он продолжить движение на электросамокате по проезжей части? Или ему следует перебраться на тротуар?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Можно ли продолжить движение на электросамокате?
Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Страницы
12Следующая страница

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
Количество просмотров 8
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0