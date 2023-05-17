Запчасти в России подорожают на 50% – неутешительный прогноз эксперта
Что же в первую очередь влияет на стоимость и доступность запчастей в России сегодня?
1. Уход поставщиков
Это один из главных факторов, который серьезно повлиял на стоимость автозапчастей. Уход поставщиков привел к дефициту некоторых деталей и комплектующих, которые ранее импортировались из-за рубежа. В настоящий момент сервисы больше всего страдают из-за отсутствия:
- кузовных элементов
- оригинальных электронных узлов
- стёкол и фар.
И если в начале этого года, речь шла в основном только о проблемах с европейскими комплектующими, то сейчас, по состоянию на май 2023 года, уже стали дефицитными и некоторые автомобильные запчасти из Кореи. Например, вариатор на Kia Seltos уже невозможно заказать через официальные дилерские каналы, поскольку они просто закончились на центральном складе Kia. Впервые начали ощущаться проблемы с оригинальными корейскими маслами. В данном случае не спасает и параллельный импорт, так как вынуждено удлиняется цепочка поставок.
2. Санкции
Экспортно-импортные операции с автозапчастями становятся все более сложными из-за санкций, введенных против России. Европейский cоюз грозится включить в новый пакет вторичные санкции против компаний из КНР, Ирана и других стран, через которые осуществляется параллельный импорт. Министерством торговли Южной Кореи уже был усилен экспортный контроль в отношении России и Белоруссии. Список «ограниченных» товаров расширился с 57 до 798 позиций.
Колебания курса валют также вносят значительный вклад в повышение цен на автозапчасти в России, поскольку они влияют на стоимость импорта и внутреннего производства при формировании цен на товары.
3. Параллельный импорт
Наконец, нерешенные вопросы с параллельным импортом автозапчастей представляют собой еще одну из проблем, с которой сталкиваются как крупные сетевые компании, так и маленькие независимые сервисы. Схема параллельного импорта позволяет абсолютно любой компании ввозить дефицитный товар в Россию при условии выполнения двух требований.
- Во-первых, наименование конкретной торговой марки и соответствующий код ТН ВЭД должны содержаться в перечне Минпромторга (приказ № 1532 от 19.04.2022).
- Во-вторых, импортируемый товар должен иметь все необходимые сертификаты и подтверждение происхождения.
Прогноз по рынку автозапчастей в России на лето-2023
Александр Приходько, директор по развитию компании «КарданБаланс»:
– В свете вышеизложенных факторов мы ожидаем дальнейшего роста цен в 2023 году. Уже сейчас можно уверенно прогнозировать, что стоимость некоторых комплектующих вырастет еще на 40-50%. Несмотря на сложную ситуацию, запчасти все равно будут поступать на рынок. Ремонт станет дороже и будет занимать больше времени и ресурсов.
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Фото: ТАСС и компания «КарданБаланс»
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