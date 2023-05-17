Запчасти в России подорожают на 50% – неутешительный прогноз эксперта

За последнее время российский рынок автозапчастей серьезно изменился. Большинство европейских, а теперь и корейских поставщиков покинули Россию. Появились сложности в экспортно-импортных операциях из-за санкций, а также усилились колебания валютных курсов. Кроме того, остались нерешенными проблемы с параллельным импортом. Все эти факторы серьезно повлияли на ценообразование.

Что же в первую очередь влияет на стоимость и доступность запчастей в России сегодня?

1. Уход поставщиков

Это один из главных факторов, который серьезно повлиял на стоимость автозапчастей. Уход поставщиков привел к дефициту некоторых деталей и комплектующих, которые ранее импортировались из-за рубежа. В настоящий момент сервисы больше всего страдают из-за отсутствия:

кузовных элементов

оригинальных электронных узлов

стёкол и фар.

И если в начале этого года, речь шла в основном только о проблемах с европейскими комплектующими, то сейчас, по состоянию на май 2023 года, уже стали дефицитными и некоторые автомобильные запчасти из Кореи. Например, вариатор на Kia Seltos уже невозможно заказать через официальные дилерские каналы, поскольку они просто закончились на центральном складе Kia. Впервые начали ощущаться проблемы с оригинальными корейскими маслами. В данном случае не спасает и параллельный импорт, так как вынуждено удлиняется цепочка поставок.

2. Санкции

Экспортно-импортные операции с автозапчастями становятся все более сложными из-за санкций, введенных против России. Европейский cоюз грозится включить в новый пакет вторичные санкции против компаний из КНР, Ирана и других стран, через которые осуществляется параллельный импорт. Министерством торговли Южной Кореи уже был усилен экспортный контроль в отношении России и Белоруссии. Список «ограниченных» товаров расширился с 57 до 798 позиций.

Колебания курса валют также вносят значительный вклад в повышение цен на автозапчасти в России, поскольку они влияют на стоимость импорта и внутреннего производства при формировании цен на товары.

3. Параллельный импорт

Наконец, нерешенные вопросы с параллельным импортом автозапчастей представляют собой еще одну из проблем, с которой сталкиваются как крупные сетевые компании, так и маленькие независимые сервисы. Схема параллельного импорта позволяет абсолютно любой компании ввозить дефицитный товар в Россию при условии выполнения двух требований.

Во-первых, наименование конкретной торговой марки и соответствующий код ТН ВЭД должны содержаться в перечне Минпромторга (приказ № 1532 от 19.04.2022).

Во-вторых, импортируемый товар должен иметь все необходимые сертификаты и подтверждение происхождения.

Прогноз по рынку автозапчастей в России на лето-2023

Александр Приходько, директор по развитию компании «КарданБаланс»:

– В свете вышеизложенных факторов мы ожидаем дальнейшего роста цен в 2023 году. Уже сейчас можно уверенно прогнозировать, что стоимость некоторых комплектующих вырастет еще на 40-50%. Несмотря на сложную ситуацию, запчасти все равно будут поступать на рынок. Ремонт станет дороже и будет занимать больше времени и ресурсов.

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Фото: ТАСС и компания «КарданБаланс»