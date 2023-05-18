Освежите кузов к лету: три простых действия вернут новизну

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Во время зимней эксплуатации в России автомобиль испытывает подобие стресса. На его кузов и детали ходовой воздействуют не только погодные катаклизмы в виде дождя, снега, обледенения и перепадов температур, но и всевозможные химические реагенты, которыми щедро поливают наши дороги.

Чтобы уберечь машину от воздействия агрессивной среды и вернуть ей первозданный вид, нужно всего лишь пару часов и немного денег…

Нужен ли вообще автомобилю особый уход после зимы? Многие владельцы даже не заморачиваются по этому поводу. В лучшем случае загонят машину на комплексную мойку, переобуют ее в летние шины, а самые продвинутые заменят еще моторное масло – и все дела. Но не все так просто. Вы обращали когда-нибудь внимание на то, что в больших городах весной в последнее время стали даже мыть улицы?

Сначала пройдет дорожная техника и обработает асфальтовое полотно специальным шампунем. А спустя какое-то время следом ползет поливочная цистерна, сильным напором струи сбивая поток к обочинам.

Все это делается не зря. Поскольку остатки дорожной химии негативно действуют даже на асфальтовое покрытие, не говоря уже об автомобилях.

Дело в том, что автомобильная эмаль имеет естественные поры, через которые влага и соль проникают вглубь, разрушая металл кузова. От частых перепадов температур и воздействия агрессивной среды эти поры перерастают в микроскопические трещины, которые со временем становятся больше и глубже. Таким образом, покрытие тускнеет, теряет блеск, но самое главное, открывается доступ влаги и грязи к кузовному металлу, что приводит к быстрой коррозии.

Паутинка и помутнение лака – распространенное явление на кузове после зимы

Подобное безобразие происходит и с хромированными декоративными деталями корпуса. Изначально призванное к сиянию и сверканию покрытие после пары-тройки зим становится мутным и тусклым, что уже стало притчей во языцех для российской эксплуатации автомобилей.

Кстати, эта не самая приятная особенность наших дорог сподвигла компании, выпускающие различную автохимию, на создание специальных составов, способных противостоять воздействию антигололедных реагентов. Они предназначены не только к профессиональной обработке, но и для самостоятельного использования, что позволит владельцу существенно сэкономить. По самым скромным подсчетам – примерно в три раза.

Помутнение хрома от агрессивного воздействия реагентов и дорожного пескоструя

Остается только выбрать марку препарата и подобрать из его арсенала необходимые полироли и прочие защитные средства для восстановления внешности вашей машины. Важно еще и вот что: во избежание неожиданной реакции препаратов, лучше использовать их от единого производителя. Просто потому, что в данном случае здесь учитывается возможность пересечения составов всех применяемых средств защиты.

Присмотритесь к марке RUSEFF. Дело в том, что препараты это бренда создавались с учетом максимальных нагрузок и суровых условий российской эксплуатации. В их составе использованы самые прогрессивные технологии, наиболее эффективные формулы и смеси, позволяющие получить максимальный эффект. К тому же продукты испытываются в самых сложных условиях различных регионов России. Да и ценник на них вполне приемлемый.

Даже идеология марки полностью раскрывается в ее названии: RUSEFF – сокращенно Российский, эффективный. Поэтому можете смело применять средства этого бренда и будете абсолютно уверены в его высокой работоспособности и лояльности к лакокрасочному покрытию. Главное – соблюдать правила пользования.

Восстановить блеск кузова

Начнем с корпуса. Потускневший после зимы кузов рекомендуем обработать полироле воск карнаубы RUSEFF. Состав средства глубоко проникает в поры и микротрещины лакокрасочного покрытия, запечатывает их, блокируя доступ влаги к металлу кузова. Таким образом создает на поверхности ЛКП стойкий защитный водоотталкивающий слой. Причем обработать можно, и даже нужно, самостоятельно.

Во-первых, сэкономите приличные деньги и время на поездку в сервис и стояние в очередях.

А во-вторых, получите эстетическое удовольствие от того, как на ваших глазах машина преображается, словно по волшебству превращаясь из обычной тыквы в позолоченную карету. А если серьезно, то разница действительно бывает настолько ощутимой, что некоторые владельцы подчас не узнают в сверкающем после полировки автомобиле свою прежнюю машину.

Для этого надо сначала тщательно вымыть и просушить автомобиль. Затем встряхнуть флакон, нанести небольшое количество его содержимого на чистую сухую салфетку или губку и равномерно нанести на кузов. Втирайте полироль по поверхности тонким слоем, пока растворитель испарится, а воск затвердеет. Дайте средству подсохнуть примерно 2-3 минуты и отполируйте до блеска мягкой тканью. Рекомендуется проводить обработку постепенно, нанося полироль на небольшие участки.

Вернуть прозрачность фар

В ассортименте RUSEFF имеется еще и средство для восстановления прозрачности оптики. Передние фары сильно страдают от дорожного пескоструя и реагентов. Задним порой достается из-за беспечности автовладельца, когда тот наспех протирает их сухой тряпкой. Пыль и засохшая грязь — это хороший абразив. Сделать фары мутными –дело двух-трех таких протирок Полировка фар в техцентре обойдется порядка 1500 рублей. Но можно сделать это самостоятельно при помощи полировочной пасты для фар.

В её основе углеводородные растворители, силиконовая эмульсия, изопарафин, абразив. Абразивом в «Полироли фар» RUSEFF служат кристаллы высококачественного оксида алюминия. В процессе полировки их острые кромки самозатачиваются, а гранулы самоизмельчаются, благодаря чему работают быстро и безопасно. Сначала крупные гранулы удаляют сильные неровности, мелкие трещины и царапины. А затем, становясь все мельче в процессе трения, идеально отполировывают поверхность фар до блеска.

Полироль для фар легко удаляет небольшие трещины и царапины, пожелтение, блеклые эродированные пятна, полученные в процессе эксплуатации, и делает поверхность фар гладкой и однородной. Состав защищает от воздействия атмосферных осадков, грязи и пыли.

Полироль прост в применении: тщательно вымыть фары и протереть насухо замшей или чистой тканью. Выдавить из тубы на слегка влажную губку небольшое количество и нанести полироль на поверхность фары круговыми движениями. Дать подсохнуть составу 1-2 мин. и отполировать мягкой тканью вручную.

Восстановить хром

Теперь настал черед привести в порядок хромированное покрытие наружных элементов автомобиля. Для этого можно взять полироль-блеск защита хрома из арсенала RUSEFF. Превосходное средство для чистки и полировки хромированных поверхностей, изделий из алюминия, меди, латуни и неокрашенной стали кузова и подкапотного пространства автомобиля. Эффективно и быстро удаляет пятна въевшейся грязи, потускнения, ржавчину и окисления, следы изношенности, придавая декоративной отделке корпуса, металлическим бамперам и дискам колес зеркальный блеск. Маскирует мелкие дефекты, обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды – пыли, грязи и влаги, бережет от потускнения.

Очень прост в применении. После того как хорошенько вымыли и просушили авто, встряхните флакон и равномерно нанесите небольшое количество состава на обрабатываемые детали круговыми движениями с помощью губки или чистой мягкой ткани. Дайте средству немного впитаться и отполируйте мягкой материей. И помните, что надо соблюдать инструкцию и проводить полировку дозированно, с умеренными усилиями. Излишний фанатизм в натирании может привести к стиранию хромированного покрытия.

Вот так, при помощи нехитрых процедур, которые не требуют специальных навыков, можно заметно омолодить внешний вид автомобиля и защитить от негативного воздействия окружающей и дорожной среды. Кузов будет выглядеть так, словно машина только что съехала с конвейера.

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