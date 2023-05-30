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80% выпускников автошкол проваливают этот тест – догадались почему?

На первый взгляд, ничего сложного: нерегулируемый перекресток с правильной разметкой и знаками. Но не спешите с ответом - задачка-то с подвохом!

За РулемХитрая ловушка с парковкой – 60% ошибаются

Водитель легкового автомобиля подъезжает к перекрестку. Вариантов, куда он может поехать, множество. Но какие из них не противоречат ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

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За РулемСмирнов Сергей
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