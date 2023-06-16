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Путь на юг станет короче и безопаснее.

80% водителей теряются в такой ситуации (хотя все просто)

Всегда ли нужно останавливаться (причем незамедлительно), если инспектор ГИБДД взмахнул жезлом? Большинство автолюбителей просто не помнят один очень важный пункт ПДД, в котором все четко прописано.

За РулемПочему водители не уступают дорогу – странные принципы или незнание ПДД?

Инспектор ДПС требует остановиться, указывая на место сразу за патрульным автомобилем. Как следует поступить водителю, чтобы не нарушить ПДД: остановиться в указанном месте или поискать другое?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

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Где должен остановиться водитель легковушки?
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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