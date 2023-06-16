80% водителей теряются в такой ситуации (хотя все просто)
Всегда ли нужно останавливаться (причем незамедлительно), если инспектор ГИБДД взмахнул жезлом? Большинство автолюбителей просто не помнят один очень важный пункт ПДД, в котором все четко прописано.
Инспектор ДПС требует остановиться, указывая на место сразу за патрульным автомобилем. Как следует поступить водителю, чтобы не нарушить ПДД: остановиться в указанном месте или поискать другое?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0