80% водителей теряются в такой ситуации (хотя все просто)

Всегда ли нужно останавливаться (причем незамедлительно), если инспектор ГИБДД взмахнул жезлом? Большинство автолюбителей просто не помнят один очень важный пункт ПДД, в котором все четко прописано.

Где должен остановиться водитель легковушки? 1. Вариант А 2. Вариант Б 3. В любом месте Проголосовать