Названо надежное японское авто с пробегом — лишь 2 недостатка

Эта семиместная Toyota построена на агрегатах кроссовера RAV4, а стоит примерно 2 млн рублей.

В России новые минивэны стали вымирающим видом. А спрос на них есть – доказательством тому большое предложение на вторичке. Особенно среди машин с правым рулем.

У Тойоты одной из самых ходовых моделей остается семиместный минивэн Noah (есть модификации и на восемь человек). Наш автомобиль был привезен в 2021 году в четырехлетнем возрасте и тогда обошелся в 1,75 млн рублей. По состоянию на март нынешнего года 3-4-летний Noah со всеми растаможками и доставками тянет на два миллиона. Стоит ли ждать подвоха?

Toyota Noah

Особенности кузова

Внутри и снаружи Noah – типичный «японец». Высокий, но узкий кузов с огромной площадью остекления и обилием хрома. Красивый обвес может стать небольшой головной болью зимой, особенно с учетом скромного клиренса в 16 см. Хромированный декор вроде неплохо держится в реагентных зимах. На этом автомобиле он еще сохранил лоск.

После покупки обязательно надо снять хромированную накладку на двери багажника. Под нее попадает вода и ничем не обработанные отверстия для креплений быстро корродируют. Так что лучше сразу залить их антикором и закатать всю поверхность под накладкой в прозрачную пленку. Иначе через пару зим увидите рыжие подтеки. Защитная пленка не повредит и «пескоструйным» областям – капоту и некоторым участкам порогов. Толщина краски не впечатляет и сколы до металла образуются легко.

Трансформация салона

Сиденья третьего ряда откидываются вбок. Вместимость багажника в двухрядном варианте огромная. А порог – ниже колен.

Второй ряд двигается в двух направлениях. В крайнем положении можно закинуть ногу на ногу. Третий ряд формально трехместный, хотя подтвердить это смогут только дети.

В салоне между всеми тремя рядами можно перемещаться не выходя из машины. А если речь о детях, то еще и в полный рост. Ноев ковчег примет на каждый ряд по паре. Последний, вроде как, рассчитан на троих, но взрослым людям ширины не хватит.

Зато если откинуть сиденья третьего ряда, то багажник образуется большой. Легко можно закатывать велосипеды, в прямом смысле этого слова. Высота это позволяет, а порог расположен практически у земли.

Ну и куда же без разных секретов и забавностей, от большого числа отделений и столиков до веселых уведомлений на японском и анимированных часов в виде сов.

Конфигурация меню не отличается от европейских Тойот и будет понятна даже несмотря на иероглифы. Интересно, что качество картинки с камеры заднего вида выше, чем у дорогого Land Cruiser Prado.

Интерьер типичен для Тойот конца прошлого десятилетия. Отличное качество сборки в сочетании с простенькими материалами. Набалдашник селектора АКПП уже перетягивали.

Количество отделений и ящичков в салоне Ноя больше, чем у всей былой российской линейки Тойоты вместе взятой. Блок центральных подстаканников выдвижной. Если его убрать, можно спокойно ходить по салону не выходя из машины.

Собран интерьер с прецизионной точностью, но материалы так себе. Речь не столько о жестком пластике, сколько об обивке и коже. Ручка селектора была перешита еще до 100 тысяч километров, а набивка водительского сиденья уже теряет форму. На боковине появились неприятные складки.

Модели для внутреннего японского рынка традиционно радуют мелкими «фишками». Подобная компоновка климат-контроля у праворульных японцев обычное дело – удобно и компактно.

Двигатель без турбонаддува

Рассчитывать на бешеную динамику с двухлитровым атмосферником мощностью 152 л. с. не стоит. Но в тандеме с вариатором K114 он образует вполне комфортную связку. Расход топлива не повергнет в шок – в смешанном цикле 10–11 л/100 км.

Двигатель прекрасно знаком по леворульным моделям вроде RAV4 предыдущего поколения. А потому закрыты вопросы с поиском запасных частей и с надежностью. С первым нет проблем как по ассортименту, так и по ценам.

Двухлитровый двигатель 3ZR-FAE мощностью 152 л. с. прекрасно знаком нам по кроссоверам RAV4 или Lexus NX.

С надежностью тоже всё очень неплохо. Двигатель 3ZR-FAE легко выхаживает 300–350 тысяч без вмешательства. Слабое место у него только бездроссельная система Valvematic, регулирующая высоту подъема клапанов. Именно ее блок управления порой выходит из строя уже на 100 тысячах км. Есть слабые места и у вариатора. На RAV4 он живет долго, но почему-то на других моделях случаются проблемы с быстрым износом подшипников валов. И Noah тоже в группе риска.

Слабое место кузова – хромированная планка на двери багажника. Под нее попадает влага и точки крепления начинают ржаветь.

Платформа MC, на которой построен Noah, послужила основой предыдущим «Рафику» и Королле. Так что покупка тормозных колодок или элементов подвески не вызовет проблем. Гены означают и усредненное поведение на дороге. Noah едет понятно и надежно, но без искорки. Своей вальяжностью он чем-то напоминает американские машины. Только парусность напрягает – при движении по трассе порывы бокового ветра неприятно раскачивают машину.

Похожие автомобили Среди полноценных японских минивэнов есть три праворульных кита. Помимо Тойоты Noah это Nissan Serena и Honda Stepwgn. Цены на трехлетний Nissan лежат в диапазоне от 1,8 до 2,4 млн рублей. Серены у нас гибридные, а ценник зависит от бензиновой составляющей. Это может быть двигатель 1.2 мощностью 84 л. с., в паре с которым работает 100‑киловаттный электромотор. Есть и более мощный гибрид с бензиновым двигателем MR20DD, прекрасно знакомый нам по кроссоверам Qashqai и X‑Trail (2.0, 150 л. с.). Nissan Serena Honda Stepwng Spara Чуть дороже (на 150–200 тысяч) космический компактвэн Honda Stepwgn. На рынке есть как гибридные версии с двухлитровым двигателем мощностью 145 л. с., так и чисто бензиновые – с турбомотором 1.5 (150 л. с.). Интересная особенность Хонды – пятая дверь-трансформер. Удобная вещь! Но дорогая: в случае наезда сзади новая дверь багажника обойдется в 200–250 тысяч рублей.

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