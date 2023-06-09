«Открытие Авто» прогнозирует рост авторынка в 2023 году»

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Интервью с Мариной Дембицкой, руководителем «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») о перспективах российского автомобильного рынка.

В 2023 году рынок пока демонстрирует положительную ежемесячную динамику, а в апреле впервые показал более чем двукратный рост в годовом выражении - правда, на фоне низкой базы продаж прошлогоднего апреля. При этом наш авторитейл практически полностью переформатирован и все больше движется к тому, что на нем будут доминировать машины всего двух стран – России и Китая.

По нашему прогнозу, по итогам первого полугодия официальными дистрибьюторами будет реализовано не менее 350 тысяч автомобилей. Драйверами роста, помимо Lada, UAZ и GAZ, к тому моменту будут всего несколько китайских марок, объем продаж которых будет исчисляться десятками тысяч машин за полгода – это Сhery, Geely и Haval. По итогам года 40-45% нашего авторитейла, наверняка, будет за ними. И до конца года мы увидим значительное расширение модельного ряда китайских брендов. При этом, если считать их долю с учетом тех марок, которым китайские автоконцерны так или иначе позволяют продавать машины под собственными именами, то доля чайна-брендов окажется заметно выше 50%.

Строить сколько-нибудь точные статистические годовые прогнозы достаточно сложно, когда на них влияют не такие привычные экономические факторы как инфляция, производственные и логистические возможности, курс валют, а «спецоперация», санкции, мобилизация и карантин в китайских провинциях, практически невозможно. В нынешних условиях годовой рост продаж хотя бы на 15-20% и 800 тысяч новых легковых и LCV автомобилей за год можно будет уже считать успехом. И это при том, что китайские автоконцерны продадут порядка 300 тыс. авто, согласно своим озвученным ранее планам, а в жизнь будут воплощены планы по сборке и реализации отечественных машин Lada, УАЗ, ГАЗ, «Москвич», «Соллерс» и «Автотор».

Какие авто сейчас пользуются спросом - привычные бренды или новые китайские?

По итогам 1 квартала этого года за российскими брендами оказалось 52% рынка продаж, доля чайна-марок превысила 40%. По итогам апреля лидером продаж на рынке новых авто также остается марка Lada. Прежде всего надо отметить успехи продаж самого доступного автомобиля нашего рынка – Lada Granta: было реализовано 19 899 машин, это почти в восемь раз больше, чем в апреле 2022 года. Абсолютный рекорд продаж этой модели за всю историю ее выпуска, начиная с 2011 года. На фоне Lada все остальные российские бренды по-прежнему выглядят не более чем статистами.

Среди автоконцернов из КНР лидируют Chery, Haval, Geely и Changan. Среди прочих «китайцев» также нужно отметить вполне уверенный старт бренда Tank.

Что касается соотношения доли российских и китайских брендов, последние примеры отечественных проектов практически все имеют китайские корни. При этом «чайна-кары» все чаще воспринимаются российским потребителем не как эрзац-альтернатива, теперь их рассматривают как один из адекватных вариантов при смене или покупке нового авто. Пока это по большей части касается кроссоверов, на которых делали ставку китайские автопроизводители весь прошлый год. Но в этом году автоконцерны из КНР будут активно занимать также нишу бюджетных седанов, в которой сейчас до сих наблюдается значительный дефицит предложения. Запуск продаж Kaiyi – первая ласточка в этом направлении.

Как обстоят дела на рынке автокредитования? Какие факторы сегодня способствуют его росту?

Драйверов роста рынка автокредитования сегодня несколько. Это реализация отложенного спроса (как на новые авто, так и в сегменте АСП), расширение модельного ряда отечественных и китайских машин, стабилизация ставок, программы субсидирования кредитных ставок рядом китайских автопроизводителей. Россиянам необходимы автомобили, и на фоне вполне интересных кредитных условий они вновь готовы их приобретать.

Кроме этого, росту рынка в денежном эквиваленте также способствует продолжающийся рост цен как на новые, так и на подержанные авто.

Сегодня и автомобильный рынок, и рынок автокредитования активно адаптируются к новой расстановке сил. Доля кредитных продаж в авторитейле продолжит восстанавливаться, в том числе на фоне стабилизации ставок. А общие объёмы выдач автокредитов по итогам 2023 года могут вернуться практически на уровни 2021 года, показав рост при условии относительно стабильного геополитического фона и макроэкономической ситуации на 35%-40% и достигнув порядка 950 млрд – 1 трлн рублей.

Соответствуют ли итоги деятельности Открытие Авто ситуации на рынке?

Да, при этом мы идем даже лучше рынка. Банк вновь вошел в тройку лидеров по выдачам автокредитов с долей рынка в 10,9% по итогам марта 2023 г. и 10,1% - по итогам квартала. За январь- апрель 2023 года клиенты «Открытие Авто» оформили порядка 27,5 тысяч автокредитов более чем на 36,5 млрд рублей, что превышает выдачи прошлого года в 1,5 раза в штуках и в 1,6 раза в денежном эквиваленте соответственно. Помогли в этом в том числе рекордные выдачи марта и апреля - 10,5 млрд и 11,3 млрд рублей.

Какие автомобили пользуются спросом у россиян?

В январе – мае 2023 г. заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (2/3 сделок) преимущественно марок Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Среди новых авто популярностью пользовались Lada, Haval, Kia, Hyundai и Changan.

Какие предложения в вашей линейке автокредитов вы считаете наиболее интересными в сложившейся рыночной ситуации?

В этом году «Открытие Авто» продолжает развитие продуктовой линейки для целевой аудитории. Запущена программа кредитования на премиальные автомобили с пониженной ставкой и расширенной суммой лимита, обновлена программа рефинансирования автокредитов, расширена на более чем 20 марок спецпрограмма кредитовании китайских автомобилей. Кроме этого, для автовладельцев предложен ряд сервисных партнерских продуктов, интересных клиентам на любом этапе владения транспортным средством: дистанционное оформление МультиКАСКО (страховой безосмотровый продукт на гибкий срок от 1 месяца) и «Каско Профессионал» для опытных водителей.

А как вы оцениваете результаты господдержки сегмента автокредитования?

В конце 2022 года и в начала 2023 программа льготного автокредитования стала одним из основных драйверов, поддержавших и авторынок, и рынок автокредитования. И игроки ждут и надеются на ее дофинансирование в рамках кредитования авто на ДВС во второй половине года.

Как вы оцениваете текущие результаты параллельного импорта, помог ли он решить проблему дефицита на сегодня?

Параллельный импорт не может сегодня восполнить дефицит ушедших их России марок, это однозначный факт. И большая часть российского авторынка в ближайшем будущем окажется представлена брендами отечественных и китайских марок. Параллельный же импорт и дальше будет дополнять альтернативный выбор для людей, готовых за него переплатить. По нашему мнению, сейчас спрос разделился на «внутренний», ориентированный на доступные модели дилеров внутри страны, и «внешний», обычно более платежеспособный.

Уменьшить смысл альтернативного импорта могли бы доступные модели «официального» рынка, но их пока нет (кроме отечественных предложений, конечно). Фактически весь эконом-сегмент, которым теперь считаются варианты около 1,5 млн рублей, вымыло санкциями. Китайские марки готовятся активно продавать седаны, но пока их первенцы стоят сильно дороже отечественных предложений, а значит, за 2+ млн рублей можно посмотреть что-то из параллельного импорта.

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