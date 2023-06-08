Конструктор, комментатор, автожурналист… – кем (на самом деле) был Лев Шугуров?

Этот человек изобретал двигатели, конструировал машины. И что не менее важно — умел интересно и доходчиво рассказать обо всем, что связано с автомобилем.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Лев Михайлович Шугуров – уникальный специалист автомобильного мира. Редкий пример мастера, одинаково хорошо владеющего гаечным ключом, чертежным карандашом и журналистским словом.

Его познания об автомобилях были настолько грандиозными, что даже рассматривалось предложение присудить ему за трехтомник «Автомобили России и СССР» ученую степень без защиты диссертации – редчайший случай. Шугуров вежливо отказался.

Началось... с самодельного мотора

Любопытно, что первыми творениями Шугурова были вовсе не журнальные публикации, а реальные образцы техники!

На четвертом курсе Бауманки он соорудил 10-кубовый моторчик мощностью 1,5 л.с. для кордовой модели автомобиля. В продаже ничего подобного не было, поэтому студент Шугуров изготовил двигатель самостоятельно, за что удостоился престижной стипендии Жуковского.

Позже, будучи распределенным на МЗМА (будущий АЗЛК), он начинает создавать реальные гоночные автомобили. На него тогда взвалили практически все инженерные расчеты, а также поиск необходимых материалов для изготовления деталей.

Фактически именно Лев Шугуров создал Москвич-Г-3-407, который дважды выигрывал первенство СССР по кольцевым гонкам. Позже были построены два двигателя, идеально подходящих для болидов Формулы-1.

Автомобиль, созданный Шугуровым, до сих пор хранится в запасниках Политехнического музея.

«За рулем» и еще... 80 изданий!

Первая статья Шугурова в «За рулем» вышла в 1958 году. А с 1961-го Лев Михайлович стал постоянным автором журнала. В 1967 году он увольняется с МЗМА и становится штатным сотрудником «За рулем».

В первые годы Лев Михайлович работал в отделе «Наука и техника». Довольно быстро получил должность заведующего отделом и стал членом редколлегии «За рулем».

В процессе журналистской деятельности Лев Шугуров одновременно сотрудничал с 80 (!) разными изданиями. Но никто его этим не попрекал. Все понимали, что такая кипучая энергия постоянно требовала нового выхода – так рождались многочисленные статьи и книги.

Первая статья Льва Шугурова в журнале «За рулем» была посвящена микролитражке, над которой он работал еще в МВТУ.

Мало того, Лев Михайлович был членом Федерации автоспорта СССР – возглавлял скоростной комитет. С 1980-х годов комментировал кольцевые автогонки, проводимые в рамках чемпионатов СССР. В начале 90-х стал телекомментатором гонок «Гран-при Формулы-1».

Конструирование «Антилопы»

Автомобиль «Антилопа Гну» для фильма «Золотой теленок» режиссера Михаила Швейцера изобрел… тоже Лев Шугуров!

Знаменитую «Антилопу» для Адама Козлевича Шугуров сотворил из деталей разных машин. По его чертежам создали облицовку кузова.

Двигатель, трансмиссия и рама – от УАЗ-452. Задний мост – то ли от ГАЗ-А, то ли от ГАЗ-21.

Руль, естественно, перетащили на правую сторону – согласно духу времени. Зрители спокойно восприняли бы и «левый», но Шугуров ненавидел халтуру в любом ее проявлении.

Главной книгой жизни Шугурова стала, пожалуй, «Погоня за «Руссо-Балтом». Информацию об этих автомобилях он собирал всю жизнь.

Лев Шугуров – инженер, писатель и журналист – был еще и отличным популяризатором любимого дела. А его умение находить нужную информацию из ниоткуда достойно восхищения.

В основной период его творчества не было ни интернетов, ни смартфонов.

Его называли патриархом автомобильной журналистики. И продолжают называть. Абсолютно заслуженно.